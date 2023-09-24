"Смерть не обязательна". Ради вечной молодости миллионер из США пьёт 111 таблеток в день и спит со счётчиком эрекции

46-летний Брайан Джонсон — предприниматель в области биотехнологий из Лос-Анджелеса с состоянием в сотни миллионов долларов зарабатывает не только на компании по обработке платежей, но и на рекламе самого себя. В интервью журналу Time он рассказал, что нового придумали его врачи, чтобы их пациент не умер. Никогда.
Брайан Джонсон -американский 46-летний IT-миллионер. В начале года о нем рассказал Bloomberg, и с тех пор его опыт периодически обсуждается в российских тематических каналах и изданиях. В 30 лет он создал компанию по обработке платежей, заработал миллионы, но из-за диких нагрузок пришел к глубокой депрессии и даже мыслям о суициде.
В конце концов, 10 лет назад он продал бизнес и переключился на новое увлекательное занятие - изучение своего тела. Сейчас Джонсону 46 и он истово верит в то, что может вернуть себе тело 18-летнего юноши.
В сентябрьском интервью журналу Time он рассказал, что за последние три года потратил более 4 миллионов долларов на разработку системы продления жизни под названием Blueprint, в которой он передает все решения, касающиеся его тела, команде из 30 врачей, которые используют данные для разработки строгого режима здоровья, чтобы уменьшить то, что Джонсон называет своим “биологическим возрастом”.
Эта система включает в себя ежедневное употребление 111 таблеток, ношение бейсбольной кепки, которая облучает кожу головы, сбор образцов его собственного кала и сон с крошечным датчиком, прикрепленным к его пенису, чтобы контролировать ночные эрекции. Чтобы улучшить половую функцию, Джонсон также прошёл курс ударно-волновой терапии малого таза.
Как рассказал миллионер, он считает “актом насилия” любое действие, которое ускоряет старение — например, поедание печенья или сон продолжительностью менее восьми часов."
Цель Джонсона - не просто оставаться отдохнувшим или поддерживать мышечный тонус. Речь идет о том, чтобы полностью подчинить свое тело алгоритму борьбы со старением. Он считает, что смерть необязательна. Он планирует никогда этого не делать.
Отдать управление своим телом на аутсорсинг означает победить то, что Джонсон называет “негодяйским умом” — ту часть нас, которая заставляет хотеть съесть мороженое после ужина, или заняться сексом в час ночи, или выпить пива с друзьями. Цель состоит в том, чтобы заставить его 46-летние органы выглядеть и действовать как органы 18-летнего человека.
Джонсон говорит, что данные, собранные его врачами, свидетельствуют о том, что Blueprint на данный момент дала ему кости 30-летнего мужчины и сердце 37-летнего. Эксперимент “доказал, что компетентная система справляется лучше, чем это может сделать человек”, - говорит Джонсон. По его мнению, это прорыв, который заключается в “переосмыслении того, что значит быть человеком”. Он описывает свой режим интенсивной диеты и физических упражнений как нечто среднее между итальянским Ренессансом и изобретением исчисления в пантеоне человеческих достижений. У Микеланджело была Сикстинская капелла; у Джонсона есть свой особый зеленый сок.
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…Через час святой отец возвращается, щека в помаде, физиономия довольная. Парень смотрит на него внимательно и вдруг спрашивает:
- А что, батюшка, правильно ли я живу?
На что тот отвечает:
- Правильно, сын мой, правильно. НО ЗРЯ… (с)
Отказаться от секса, если ты бодр и вполне молод даже если времени час ночи? Это против природы!
- Мерзкая смерть! Зачем ты пришла за мной?!? Ведь я ещё здоров и не слишком стар!
- Вообще-то, я не за тобой. Я за твоей канарейкой...
Зачем всё это - не сказано.
На секту похоже.
А врачи такие: эх ёпт, а у нас еще столько идей было!