"Смерть не обязательна". Ради вечной молодости миллионер из США пьёт 111 таблеток в день и спит со счётчиком эрекции

Брайан Джонсон -американский 46-летний IT-миллионер. В начале года о нем рассказал Bloomberg, и с тех пор его опыт периодически обсуждается в российских тематических каналах и изданиях. В 30 лет он создал компанию по обработке платежей, заработал миллионы, но из-за диких нагрузок пришел к глубокой депрессии и даже мыслям о суициде.

В конце концов, 10 лет назад он продал бизнес и переключился на новое увлекательное занятие - изучение своего тела. Сейчас Джонсону 46 и он истово верит в то, что может вернуть себе тело 18-летнего юноши.