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"Смерть не обязательна". Ради вечной молодости миллионер из США пьёт 111 таблеток в день и спит со счётчиком эрекции

"Смерть не обязательна". Ради вечной молодости миллионер из США пьёт 111 таблеток в день и спит со счётчиком эрекции

Автор:
24 сентября 2023 22:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Биохакинг   Брайан Джонсон   Миллионер   Программист   США   биотехнологии   молодость   таблетки   
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46-летний Брайан Джонсон — предприниматель в области биотехнологий из Лос-Анджелеса с состоянием в сотни миллионов долларов зарабатывает не только на компании по обработке платежей, но и на рекламе самого себя. В интервью журналу Time он рассказал, что нового придумали его врачи, чтобы их пациент не умер. Никогда.

Брайан Джонсон -американский 46-летний IT-миллионер. В начале года о нем рассказал Bloomberg, и с тех пор его опыт периодически обсуждается в российских тематических каналах и изданиях. В 30 лет он создал компанию по обработке платежей, заработал миллионы, но из-за диких нагрузок пришел к глубокой депрессии и даже мыслям о суициде.

В конце концов, 10 лет назад он продал бизнес и переключился на новое увлекательное занятие - изучение своего тела. Сейчас Джонсону 46 и он истово верит в то, что может вернуть себе тело 18-летнего юноши.

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В сентябрьском интервью журналу Time он рассказал, что за последние три года потратил более 4 миллионов долларов на разработку системы продления жизни под названием Blueprint, в которой он передает все решения, касающиеся его тела, команде из 30 врачей, которые используют данные для разработки строгого режима здоровья, чтобы уменьшить то, что Джонсон называет своим “биологическим возрастом”.

Эта система включает в себя ежедневное употребление 111 таблеток, ношение бейсбольной кепки, которая облучает кожу головы, сбор образцов его собственного кала и сон с крошечным датчиком, прикрепленным к его пенису, чтобы контролировать ночные эрекции. Чтобы улучшить половую функцию, Джонсон также прошёл курс ударно-волновой терапии малого таза.

Как рассказал миллионер, он считает “актом насилия” любое действие, которое ускоряет старение — например, поедание печенья или сон продолжительностью менее восьми часов."

Цель Джонсона - не просто оставаться отдохнувшим или поддерживать мышечный тонус. Речь идет о том, чтобы полностью подчинить свое тело алгоритму борьбы со старением. Он считает, что смерть необязательна. Он планирует никогда этого не делать.

Отдать управление своим телом на аутсорсинг означает победить то, что Джонсон называет “негодяйским умом” — ту часть нас, которая заставляет хотеть съесть мороженое после ужина, или заняться сексом в час ночи, или выпить пива с друзьями. Цель состоит в том, чтобы заставить его 46-летние органы выглядеть и действовать как органы 18-летнего человека.

Джонсон говорит, что данные, собранные его врачами, свидетельствуют о том, что Blueprint на данный момент дала ему кости 30-летнего мужчины и сердце 37-летнего. Эксперимент “доказал, что компетентная система справляется лучше, чем это может сделать человек”, - говорит Джонсон. По его мнению, это прорыв, который заключается в “переосмыслении того, что значит быть человеком”. Он описывает свой режим интенсивной диеты и физических упражнений как нечто среднее между итальянским Ренессансом и изобретением исчисления в пантеоне человеческих достижений. У Микеланджело была Сикстинская капелла; у Джонсона есть свой особый зеленый сок.

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Метки: Биохакинг   Брайан Джонсон   Миллионер   Программист   США   биотехнологии   молодость   таблетки   
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98  комментариев
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4k
dampfer 14 часов назад
Едут в одном купе молодой парень и священник. Парень уткнулся в книжку, а батюшка достает бутылочку коньячку, лимончик, закусь всякую:
- Выпьем, говорит, сын мой, дорога дальняя…
- Что вы, батюшка, я не пью…

Батюшка поерзал, поерзал, достал трубочку, набил табачком, затянулся вкусно:
- Курнем, говорит, сын мой, хороший табачок…
- Да не курю я…

Ну, батюшка выкурил трубочку, в окошко посмотрел, поскучал…
- А что, сын мой, в соседнем купе такие девочки едут, может, пойдем, познакомимся?
- Что вы, батюшка, я не по этой части…

…Через час святой отец возвращается, щека в помаде, физиономия довольная. Парень смотрит на него внимательно и вдруг спрашивает:
- А что, батюшка, правильно ли я живу?
На что тот отвечает:
- Правильно, сын мой, правильно. НО ЗРЯ… (с)
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11k
kaboza 55 секунд назад
несет всякую хню...покуривает и ржет над каментами...111 таблеток бл...железная печень...
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1k
Кактус 36 минут назад
Идея вечной жизни не нова, но стоит ли впадать в такое уныние ради долгих скучных лет? 111 таблов в день целый сытный полдник!))
Отказаться от секса, если ты бодр и вполне молод даже если времени час ночи? Это против природы!
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11k
DumDum Час назад
Один человек в страхе перед смертью превратил свой дом в неприступную крепость с толстыми-претолстыми стенами и огромной прочной тяжеленной дверью. "Смерть! Ты не сможешь войти и забрать меня!". Однажды вечером в дверь раздался громоподобный стук и на третьем ударе она слетела с петель. На пороге стояла крохотная смерть.
- Мерзкая смерть! Зачем ты пришла за мной?!? Ведь я ещё здоров и не слишком стар!
- Вообще-то, я не за тобой. Я за твоей канарейкой...
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7k
Marlboro 2 часа назад
Скоро на фишках: "Брайан Джонсон предприниматель в области биотехнологий из Лос-Анджелеса" умер от остановки сердца. Были тут уже обезжиренные качки, которые мерли от чего-то, хотя кричали что они ведут канал и все у них чих пых.
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328
Z Z 2 часа назад
Ради вечной молодости, я просто не старею.. Правда, Какая-то хрень происходит с моими фотографиями...
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1k
Igor Grishaev 2 часа назад
Актёр Крамаров , живя в США, тоже вел исключительно здоровый образ жизни
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9k
Trenzel2003 3 часа назад
Майкл Джексон тоже мечтал прожить как минимум 150 лет. Изголялся как мог с кислородными ванными. Отбеливанием и прочим. И где он???
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45
Пчёлка Trenzel2003 36 минут назад
*ваннАми.
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909
uid-5j7c27kq 3 часа назад
Умрёт лет в 55 от рака, который запустят все эти эксперименты
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1k
K_II_T 4 часа назад
Про 111 таблеток сказано.
Зачем всё это - не сказано.
На секту похоже.
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7k
perekrestok 4 часа назад
Молодец! Помрет здоровым и врачи скажут что у трупа все органы находились в прекрасном состоянии. Природу не обманешь! Зарабатывал бы бабло и дальше и жил бы весело и припеваюче!
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465
Konstantin Lebedev perekrestok Час назад
... припеваючи!
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30k
Aqueronte 4 часа назад
потом тромб херак и оторвался, и весь его образ жизни коту под хвост. В организме вообще полно всяких триггеров мгновенной смерти, откуда не ждешь прилетит.
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31k
Teodor 4 часа назад
Помню, лет 30-35 назад читал, что Майкл Джексон ночует в барокамере, дышит специальными газовыми смесями, использует новейшие бады-хренады и рассчитывает дожить до 150+ лет...
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45
Пчёлка Teodor Полчаса назад
Вообще-то, по сути его убил его же врач, хоть и не намеренно.
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−18
12k
Graf_Dracula 4 часа назад
Если человеку есть суицидальные намерения и настроения, то ему нихрена ничего не поможеть. И ещё, зря он живет.
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12k
Марсианин 5 часов назад
Вангую, окружающие обязательно услышат сакраментальное - Ну не шмогла я, не шмогла...
А врачи такие: эх ёпт, а у нас еще столько идей было!
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32k
MatveiVainrub 5 часов назад
Подумывал о суициде , НО ПОТОМ ...
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2k
BAMBRA 5 часов назад
Увы, но пройдет совсем не много лет, и счётчик эрекции сменят счётчики кислорода, пульса и сахара. )))
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22k
Виталий Касандров 5 часов назад
М.Джексон то же до 100 собирался прожить в барокамере дышал но не фартануло до 50 едва дотянул.
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45
Пчёлка Виталий Касандров Полчаса назад
Это не он не дотянул, а врач его лечащий помог ему уйти.
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1k
Михаил 5 часов назад
"Цель заставить действовать тело как у 18-летнего" Ну так в 18 лет как раз едять мороженое перед сном и спят по 4 часа потому что трахают баб всю ночь.
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 5 часов назад
Комментарий к фото
от ультрафиолета..ни только микробы сдыхают..но и разрушается ДНК вроде)
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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