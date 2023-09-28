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Удивительное спасение Бет: девочки, побывавшей в аду

Удивительное спасение Бет: девочки, побывавшей в аду

Автор:
28 сентября 2023 18:50
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   США   дети   интересное   истории   история   насилие   психология   ребенок   
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Бет Томас - героиня докфильма "Дитя ярости". В кадре мы видим милую девчушку, скучающим голосом отвечающую на вопросы врача. Когда доктор спрашивает её, зачем она украла ножи из кухни, она спокойно отвечает: "Чтобы убить брата, маму и папу". Монстр? Или ребёнок, который не смог справиться с тем, что ей пришлось пережить?


Она была дочкой приёмных родителей - Джули и пастора Тима Теннета. Правила усыновления в США гласят: приёмные родители не интересуются прошлым детей, забираемых в семью. Супруги не знали, что было в прошлом у Бет и её брата Джонатана. Когда пришло время всерьёз этим заняться, то агентство по усыновлению упорно молчало, ссылаясь на конфиденциальность. Но выяснить всё-таки пришлось, ведь малышка Бет вела себя более чем нестандартно для своего возраста: она постоянно издевалась над своим братом, душила его, била головой о бетонный пол подвала, колола иглами его гениталии. Ночами Бет мучилась от ужасных кошмаров и.... часто трогала себя, причём даже в людных местах, несмотря на то, что мама с ней разговаривала и рассказывала ей, что это очень личное занятие и им нельзя заниматься на людях. Не говоря уж о том, что в шесть лет дети довольно редко начинают осознанно исследовать себя подобным образом. Действия были компульсивными, девочка доводила себя до кровотечений.

Теннеты были вынуждены запирать Бет в комнате по ночам, потому что как только она оставалась без присмотра, она шла в комнату брата и издевалась над ним. Как-то раз мама показала ей гнездо с птенцами, вылупившимися у них во дворе, и на следующий день все птенцы лежали на земле с переломанными шейками.
Перепуганные родители немедленно обратились к врачам, которые сначала поставили ей симптомы психопатии, считая, что это врождённое. Но когда Тим рассказал о снах Бет, где к ней "приходил мужчина" и падал на неё, а затем причинял боль "частью себя", врачи поняли, что у девочки поведение, напоминающее защитный механизм.

И лишь во время работы с врачами стало ясно, что дети пришли в семью Теннетов буквально из ада. Мама детей скончалась через несколько недель, после того как родила Джонатана. Бет был всего годик, когда она с братом остались с биологическим отцом один на один.


То, что он творил со своими детьми сложно было назвать поведением заботливого папы. Очевидно, что девочка, которая была ещё совсем малышкой, постоянно подвергалась физическому и сексуализированному насилию. Когда Бет было два годика, семью навестила служба по уходу за детьми. Отец даже не смог сказать, что с его сыном - затылок Джонатана был совершенно плоским, а лоб наоборот слишком выпуклым. Это произошло из-за того, что он всё время лежал на спине в своей кроватке.


Бет продолжили задавать вопросы, из которых стало ясно, что ей нельзя поставить врождённую психопатию. Это было реактивное расстройство привязанности - оно возникает из-за пренебрежения и жестокого обращения. Дети с РРП просто не могут сформировать привязанность, у них полностью отсутствует эмпатия, их поведение асоциально.

Сексуальное насилие не всегда может привести к расстройству личности, однако может послужить чем-то вроде спускового крючка. Многое в реакции психики зависит от здоровья, благополучия семьи, возраста и наличия постоянного стресса.
Маленький человек не понимает до конца, что с ним делают, он не умеет про это говорить, и, соответственно, он не может "проработать" травму. И тогда, чтобы не сломаться, он изолирует свои чувства. Как это выглядит:

  • он замкнут;
  • проявляется выученная беспомощность;
  • ребёнок начинает винить себя, чувствуя себя "грязным;
  • пытается соблазнять как сверстников, так и взрослых;


Когда ребёнок приходит в подростковый возраст он может начать заниматься самповреждением (селфхарм), употреблять алкоголь и вещества. Бет вела себя совершенно непредсказуемо. Невозможно было предугадать, когда в следующий раз она совершит свой агрессивный выпад. Клинический психолог Кен Магид начал работу с Бет, его голос можно услышать в документальном фильме "Дитя ярости". Он же предложил измученным Теннетам временно перестать жить с Бет и передать её на лечение специалистам.



Бет была направлена в специальную школу, где содержались дети с разными психическими расстройствами. Психиатр Коннел Уоткинс решил избрать терапию привязанности: ребёнок должен был просить разрешения на любое действие (взять яблоко, открыть дверь, посмотреть в окно, и прочее) и находиться под постоянным контролем. На двери её комнаты висел замок и сигнализация, чтобы ночью она не выбралась наружу, чтобы причинить боль другим детям. Медленно, но верно Бет училась взаимодействовать с людьми, а в ответ получала какие-то послабления, её хвалили, поддерживали и относились к ней ласково. Не равнодушно и насильственно, как было в её биологической семье, и не напряжённо-испуганно, как в приёмной. Так малышка, которой, напоминаю, было всего шесть лет, училась принимать любовь. И этот метод сработал. Бет отказалась от своих ужасных намерений убить приёмную семью, она научилась контролировать свои эмоции.


После нескольких лет работы с психиатром Бет отпустили в самую обыкновенную школу, она стала петь в церковном хоре и, самое главное, научилась верить и доверять людям.
По окончании школы девушка окончила курсы медсестёр. Она живёт в Аризоне, у неё есть муж. Бет работает в отделении интенсивной терапии для новорождённых. То есть она работает там, где, как нигде, нужны сочувствие и эмпатия.
Это уникальный случай - казалось бы, непоправимая ситуация, искалечившая её жизнь, разрешилась. Совпало всё - любящая приёмная семья, которая не отказалась от неё, лечащий врач. Многие психиатры, кстати, до сих пор считают, что Бет "притворяется", что она просто мимикрирует под общество, но если случится некий триггер, то она ещё проявит себя.
Ну что ж. Будем верить в лучшее и пожелаем Бет удачи!


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Метки: Жизнь   США   дети   интересное   истории   история   насилие   психология   ребенок   
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10  комментариев
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22k
Виталий Касандров Час назад
Многие психиатры, кстати, до сих пор считают, что Бет "притворяется", что она просто мимикрирует под общество, но если случится некий триггер, то она ещё проявит себя.
Мимикрирует или нет конечно вопрос.
Но вот то что может сорваться при стрессе это да.
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16k
banzai7 10 минут назад
В 6 лет уже сформированы основные алгоритмы психики.
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4k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 18 минут назад
да да...Бет научилась доверять и верить людям.
Но я бы рекомендовал не поворачиваться к ней спиной.
(на фсякий случай)))
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90
Миха 20 минут назад
А с братом то что стало?
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10k
Борис Карабанов Полчаса назад
Вот, также и все они, америкосы, улыбаются белозубой улыбкой, а сами штопальную иглу в кармане держат наготове, чтобы тебе в гениталии вогнать.
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42k
Лесли 🥰 Полчаса назад
Мне кажется, что всё это ненадолго. У неё даже улыбка какая-то неестественная, натянуть, пластиковая что ли. Потом напишут, что её мужа нашли в реке или шкафу. Не верю, что такие могут исправится. Маньяки с детства.
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4k
Дмитрий Круглов Полчаса назад
Каждый может сорваться. В первую очередь это касается комментаторов, которые считают, что она может сорваться. :-)
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1k
КАКАнгел 41 минуту назад
Просто ходячая граната. я думаю она находит себе где-то отдушину - или по ночам бомжей убивает или животных мучает или ещё как-то расслабляется. Не верю я что таких можно перевоспитать. а главное это много сил денег , времени, а на выходе непредсказуемый психопат-убийца.
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17k
Toxictofa 58 минут назад
"Многие психиатры, кстати, до сих пор считают, что Бет "притворяется", что она просто мимикрирует под общество, но если случится некий триггер, то она ещё проявит себя."

Вот тут полностью согласен.
Зря ей разрешили работать с новорожденными.
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