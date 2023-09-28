Удивительное спасение Бет: девочки, побывавшей в аду

Бет продолжили задавать вопросы, из которых стало ясно, что ей нельзя поставить врождённую психопатию. Это было реактивное расстройство привязанности - оно возникает из-за пренебрежения и жестокого обращения. Дети с РРП просто не могут сформировать привязанность, у них полностью отсутствует эмпатия, их поведение асоциально.

Сексуальное насилие не всегда может привести к расстройству личности, однако может послужить чем-то вроде спускового крючка. Многое в реакции психики зависит от здоровья, благополучия семьи, возраста и наличия постоянного стресса.

Маленький человек не понимает до конца, что с ним делают, он не умеет про это говорить, и, соответственно, он не может "проработать" травму. И тогда, чтобы не сломаться, он изолирует свои чувства. Как это выглядит:

он замкнут;

проявляется выученная беспомощность;

ребёнок начинает винить себя, чувствуя себя "грязным;

пытается соблазнять как сверстников, так и взрослых;





Когда ребёнок приходит в подростковый возраст он может начать заниматься самповреждением (селфхарм), употреблять алкоголь и вещества. Бет вела себя совершенно непредсказуемо. Невозможно было предугадать, когда в следующий раз она совершит свой агрессивный выпад. Клинический психолог Кен Магид начал работу с Бет, его голос можно услышать в документальном фильме "Дитя ярости". Он же предложил измученным Теннетам временно перестать жить с Бет и передать её на лечение специалистам.





