Незакрытое пиво стало причиной драки пассажиров в маршрутке

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Молодец в красном ехал в компании с алкоголем. Просьбу закрыть бутылку он расслышал как начать махач. Пристал к парню, но получил мощный отпор — вытолкнуть пытались кондуктор и пассажирка. Через несколько минут женщины справились с задачей, но рано радовались.
На улице бесполезные попытки унять дебошира предпринял мужчина, автобус в это время начал движение, зачинщик резво побежал за ним. В потасовке даме в зелёном разбили губу, разборки изучает полиция.
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