FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Чрезвычайные Происшествия 645 постов • 38 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Чрезвычайные Происшествия
Незакрытое пиво стало причиной драки пассажиров в маршрутке

Незакрытое пиво стало причиной драки пассажиров в маршрутке

Автор:
26 августа 2023 12:36
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   автобус   алкоголь   драка   конфликт   пассажиры   
948
1
1

Молодец в красном ехал в компании с алкоголем. Просьбу закрыть бутылку он расслышал как начать махач. Пристал к парню, но получил мощный отпор — вытолкнуть пытались кондуктор и пассажирка. Через несколько минут женщины справились с задачей, но рано радовались.

На улице бесполезные попытки унять дебошира предпринял мужчина, автобус в это время начал движение, зачинщик резво побежал за ним. В потасовке даме в зелёном разбили губу, разборки изучает полиция.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Чрезвычайные Происшествия"
Метки: Видео   автобус   алкоголь   драка   конфликт   пассажиры   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
51k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК Час назад
дол........б
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol 18 минут назад
И не он начал драку кстати, бабы начали на него лезть, потом мужика какого-то позвали (он тоже не лез на него и всячески говорил "я тебя не трону, просто уходи") короче всё совсем наоборот
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
alertol 21 минуту назад
Вопрос другой, он мешал кому-то с открытым пивом? Буянил или что? На видео больше похоже что до него скорее докапались без причины, а он лишь защищался...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

453674



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 22 августа
BMW — не марка авто, а диагноз
BMW — не марка авто, а диагноз
Набирающие популярность в сообществах
Барби и Кен по-московски⁠⁠
Барби и Кен по-московски⁠⁠
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Земфира устроила скандал в Казахстане и получила порцию ненависти от жителей
Теперь денег хватит на все хотелки
Теперь денег хватит на все хотелки
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Обычное везение на Дальнем Востоке

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомир#Юмор#забавно#аварии#в мире#дети#Прошлое#полиция#Китай
#автомобили#животные#история#Прикол#истории#люди#милота#факты#екатеринбург#США
#машина#интересное#ДТП#Автовсячина#авто аварии#Россия#позитив#подборка#интересно#деньги
Теперь денег хватит на все хотелки Теперь денег хватит на все хотелки Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре Воткнул в спину и сбежал: в Волгограде ударили ножом пассажира автобуса Воткнул в спину и сбежал: в Волгограде ударили ножом пассажира автобуса Мужчина разогнал толпу парней, решивших подраться Мужчина разогнал толпу парней, решивших подраться Дебошир отправил в&nbsp; нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области Дебошир отправил в  нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату

На что жалуетесь?

Вернуться