Незакрытое пиво стало причиной драки пассажиров в маршрутке

Молодец в красном ехал в компании с алкоголем. Просьбу закрыть бутылку он расслышал как начать махач. Пристал к парню, но получил мощный отпор — вытолкнуть пытались кондуктор и пассажирка. Через несколько минут женщины справились с задачей, но рано радовались.