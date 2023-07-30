В Санкт-Петербурге пассажиры автобуса подрались с мужчиной, который пытался закурить в салоне

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Со слов очевидцев, нетрезвый мужчина пытался объяснить окружающим, что они не так живут, а затем попытался закурить. После этого пассажиры со скандалом и криками вытолкали хулигана из салона.
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