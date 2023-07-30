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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 492 поста • 28 подписчиков подписаться
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В Санкт-Петербурге пассажиры автобуса подрались с мужчиной, который пытался закурить в салоне

В Санкт-Петербурге пассажиры автобуса подрались с мужчиной, который пытался закурить в салоне

Автор:
30 июля 2023 10:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Санкт-Петербург   автобус   драка   курение   мужчина   пассажиры   
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Со слов очевидцев, нетрезвый мужчина пытался объяснить окружающим, что они не так живут, а затем попытался закурить. После этого пассажиры со скандалом и криками вытолкали хулигана из салона.

Источник:

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Метки: Видео   Санкт-Петербург   автобус   драка   курение   мужчина   пассажиры   
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2  комментария
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452
Максим Химки 40 минут назад
Не живется людям спокойно. Нажраться, курить в автобусе . Герои комнатные
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326
София 37 минут назад
Вчера уже было.
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