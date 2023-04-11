Мужчина разогнал толпу парней, решивших подраться

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Мужчина увидел, как во дворе дома собираются десятки парней с целью подраться. Благодаря усилиям автора видео удалось избежать массового побоища.
Эксперт в решении конфликтов во дворах прервал уличные разборки с помощью крика.
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