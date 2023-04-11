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Мужчина разогнал толпу парней, решивших подраться

Мужчина разогнал толпу парней, решивших подраться

Автор:
11 апреля 2023 09:01
Метки: Двор   видео   драка   конфликт   крик   разогнал   
1385
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Мужчина увидел, как во дворе дома собираются десятки парней с целью подраться. Благодаря усилиям автора видео удалось избежать массового побоища.

Эксперт в решении конфликтов во дворах прервал уличные разборки с помощью крика.

Источник:

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Метки: Двор   видео   драка   конфликт   крик   разогнал   
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10  комментариев
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74k
Доктор Джонс Час назад
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2k
Оксид Бетона 2 минуты назад
Блин, звука нет! А чего он им орал-то?
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4k
DKF 39 минут назад
Курропатки!
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1k
Алексей Гулевич 41 минуту назад
"очкошники"
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1k
VSh 54 минуты назад
Вот очкошники, как куропатки побежали
Мужик просто дикий троллина.
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74k
Доктор Джонс Час назад
Ссылка www.youtube.com
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28k
Levyathan Час назад
Он от крика не обосрался?
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11k
Shtoppi Час назад
среднеазиатская гопота все еще на стрелки ходит толпа на толпу. и почему я не удивлен? "цивилизация", бл_ть, одним словом.
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1k
Виктор Глущенко 2 часа назад
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8k
Том Сойер 2 часа назад

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