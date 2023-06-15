Воткнул в спину и сбежал: в Волгограде ударили ножом пассажира автобуса

В Волгограде накануне разъяренный мужчина набросился на 57-летнего пассажира автобуса. Драка, а затем и поножовщина попали на видео на автобусной остановке Ворошиловского района.
Мужчины начали драться в тот момент, когда оба заходили в автобус, судя по видео, волгоградцы не поделили место в транспорте. Через несколько секунд после того, как мужчины оказались внутри автобуса, двери открылись снова: клубок из дерущихся вывалился на асфальт.
57-летний мужчина избивал оппонента кулаком, а затем поваленный на землю волгоградец с огромной спортивной сумкой откуда-то достал нож. На помощь мужчинам сразу же побежали молодые люди, изумленные женщины встали рядом, наблюдая за происходящим.
После удара мужчина забрал брошенную в транспорте сумку и просто ушел с места происшествия. Полицейские сейчас пытаются разыскать мужчину.
Источник:
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На всякий случай картинка скопированная из недавнего поста: