Воткнул в спину и сбежал: в Волгограде ударили ножом пассажира автобуса

Мужчины начали драться в тот момент, когда оба заходили в автобус, судя по видео, волгоградцы не поделили место в транспорте. Через несколько секунд после того, как мужчины оказались внутри автобуса, двери открылись снова: клубок из дерущихся вывалился на асфальт.





57-летний мужчина избивал оппонента кулаком, а затем поваленный на землю волгоградец с огромной спортивной сумкой откуда-то достал нож. На помощь мужчинам сразу же побежали молодые люди, изумленные женщины встали рядом, наблюдая за происходящим.



