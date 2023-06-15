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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 361 пост • 24 подписчика подписаться
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Воткнул в спину и сбежал: в Волгограде ударили ножом пассажира автобуса

Воткнул в спину и сбежал: в Волгограде ударили ножом пассажира автобуса

Автор:
15 июня 2023 09:57
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Волгоград   автобус   видео   драка   мужчины   нож   пассажиры   ссора   
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В Волгограде накануне разъяренный мужчина набросился на 57-летнего пассажира автобуса. Драка, а затем и поножовщина попали на видео на автобусной остановке Ворошиловского района.

Мужчины начали драться в тот момент, когда оба заходили в автобус, судя по видео, волгоградцы не поделили место в транспорте. Через несколько секунд после того, как мужчины оказались внутри автобуса, двери открылись снова: клубок из дерущихся вывалился на асфальт.


57-летний мужчина избивал оппонента кулаком, а затем поваленный на землю волгоградец с огромной спортивной сумкой откуда-то достал нож. На помощь мужчинам сразу же побежали молодые люди, изумленные женщины встали рядом, наблюдая за происходящим.


После удара мужчина забрал брошенную в транспорте сумку и просто ушел с места происшествия. Полицейские сейчас пытаются разыскать мужчину.

Источник:

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Метки: Волгоград   автобус   видео   драка   мужчины   нож   пассажиры   ссора   
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14  комментариев
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34k
Dobry vojak Svejk Час назад
Нож таскает - явно этот "пассажир" был готов его применить. То, что сделал это в банальной ссоре говорит лишь о том, что он заслуживает сесть на долго. Найдут.
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−14
денис клубникин 8 минут назад
все правильно сделал. наверняка старый совок напросился
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28k
Serg2001 20 минут назад
У них конфликт еще на остановке начался. Кто там прав, кто виноват не понятно. Но браться за нож, когда не вывозишь в драке один на один да еще и с человеком, который намного старше тебя... Зашквар со всех сторон. И скорее всего черный и начал буровить.
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3k
Кирилл 23 минуты назад
вод ведь мышь ссаная. таких любителей ножей на бутылку сажать надо. урод.
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7k
Дмитрий Час назад
Ножами стали махать на лево и на право. Идиоты. 100 % шанс сесть сразу и надолго. Без шансов- арест и лишение свободы! Ещё и если "повезёт", то второй трупом будет.
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3k
vfrcbvec Час назад
И сумку уронил и статью поднял
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9k
Борис Карабанов Час назад
Трудно по видео понять: то ли полный беспредел, требующий посадки на кол, сожжения, отправки в аул и вмешательства властей, а то ли небольшая бытовая потасовка.
На всякий случай картинка скопированная из недавнего поста:

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148
Иван Час назад
А с мужиком то что в итоге???
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