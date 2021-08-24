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Слон и моська в мире людей

Слон и моська в мире людей (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2021 09:09
Метки: алкоголь   видео   драка   конфликт   люди   пьяный   удар   
2686
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Выпивший парень начал провоцировать мужчину, который был явно ему не по зубам. В итоге драка закончилась, не успев начаться.

Раствор коварен!

"Ай, Моська! знать она сильна, что лает на слона"

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Метки: алкоголь   видео   драка   конфликт   люди   пьяный   удар   
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9  комментариев
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5k
Nikolay 55 минут назад
Это не слон и моська, это гоблин против орка!
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294
pinbalist Полчаса назад
А если бы здоровяк нормально вложился?
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8k
Алексей 38 минут назад
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360
Олег 54 минуты назад
Неадекватный бухой быдлан. Красиво его щёлкнули
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29k
ACU900 Час назад
Шел как на быка - с красной тряпкой. "Бык" адекввтно ответил...
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
3k
34k
Alex 2 часа назад
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205k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
E него при падении "тампакс" выпал?
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