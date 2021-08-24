Слон и моська в мире людей

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Выпивший парень начал провоцировать мужчину, который был явно ему не по зубам. В итоге драка закончилась, не успев начаться.
Раствор коварен!
"Ай, Моська! знать она сильна, что лает на слона"
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