"Вышла отсюда!": в Санкт-Петербурге женщина матом отругала пассажирку автобуса из-за её "неславянской внешности"

С чего вдруг мадам взбеленилась, неизвестно - очевидцы сообщают, что женщина была слегка пьяна, а в изменённом состоянии любой пустяк может стать причиной конфликта. Интересно, что пассажиры долго не вступали в монолог блондинки в мини-юбке, но любому терпению приходит конец. Какой-то мужчина пригрозил применить газовый баллончик, если мадам не заткнётся.

Видео с места событий было опубликовано в группе «Петербург|Юг» во «ВКонтакте», подписчики которой пожалели ребёнка, вынужденного наблюдать за перфомансом своей нетрезвой бабули.