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"Вышла отсюда!": в Санкт-Петербурге женщина матом отругала пассажирку автобуса из-за её "неславянской внешности"

"Вышла отсюда!": в Санкт-Петербурге женщина матом отругала пассажирку автобуса из-за её "неславянской внешности"

Автор:
12 марта 2024 10:47
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Санкт-Петербург   автобус   конфликт   неславянская внешность   пассажиры   
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А еще говорили, что Санкт-Петербург - город высокой культуры!

Взрослая женщина, не стесняясь в выражениях, устроила разнос не понравившейся ей пассажирке автобуса №239. За неприличной сценой наблюдал, в том числе, и внук славянки, который время от времени пытался угомонить бабушку. Но та, словно сорвавшись с цепи, продолжала орать на весь салон: «Вот они сидят все эти уроды! Я русская, ты знаешь! Стоит там, в хиджабе. Сидит вон, одна россиянка, вторая россиянка».


С чего вдруг мадам взбеленилась, неизвестно - очевидцы сообщают, что женщина была слегка пьяна, а в изменённом состоянии любой пустяк может стать причиной конфликта. Интересно, что пассажиры долго не вступали в монолог блондинки в мини-юбке, но любому терпению приходит конец. Какой-то мужчина пригрозил применить газовый баллончик, если мадам не заткнётся.


Видео с места событий было опубликовано в группе «Петербург|Юг» во «ВКонтакте», подписчики которой пожалели ребёнка, вынужденного наблюдать за перфомансом своей нетрезвой бабули.


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Метки: Видео   Санкт-Петербург   автобус   конфликт   неславянская внешность   пассажиры   
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9  комментариев
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5k
Отвратительный Мужик 2 часа назад
Епанутая шлюха решила включить хозяйку жизни .
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60k
dima423 48 минут назад
Какое же она позорное конченное быдло... еще и оскорбляет Русских, причисляя себя к нам, я бы только за это ее из автобуса выкинул бы, удивительно что народ сидит и терпит этот выхлоп дерьмища...
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192
vitros666 54 минуты назад
Не думаю что дело в этом. Где то, что было "до" ?
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12k
Б.Касторский Час назад
Надеюсь, на уголовное дело наговорила.
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11k
МихА Час назад
Нерусская ведёт себя достойней чем эта русская пьяная старая плять, решившая вдруг, что она цвет нации, элита, объект восхищения
. Нарядилась как будто на точку едет подхалтурить.
Её в первую очередь пинком под жопу из автобуса.
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11k
ScorpionDS Час назад
Пацан молодец, спокойно пытается успокоить бабушку, видимо на опыте как ведет себя бабушка, когда белочка приходит, а сам воспитанный и родители видимо нормальные.
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5k
Наталья Час назад
Фу, не стала смотреть после первых же матов. Мерзость.
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