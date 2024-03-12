"Вышла отсюда!": в Санкт-Петербурге женщина матом отругала пассажирку автобуса из-за её "неславянской внешности"

А еще говорили, что Санкт-Петербург - город высокой культуры!
Взрослая женщина, не стесняясь в выражениях, устроила разнос не понравившейся ей пассажирке автобуса №239. За неприличной сценой наблюдал, в том числе, и внук славянки, который время от времени пытался угомонить бабушку. Но та, словно сорвавшись с цепи, продолжала орать на весь салон: «Вот они сидят все эти уроды! Я русская, ты знаешь! Стоит там, в хиджабе. Сидит вон, одна россиянка, вторая россиянка».
Осторожно! Ненормативная лексика!
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С чего вдруг мадам взбеленилась, неизвестно - очевидцы сообщают, что женщина была слегка пьяна, а в изменённом состоянии любой пустяк может стать причиной конфликта. Интересно, что пассажиры долго не вступали в монолог блондинки в мини-юбке, но любому терпению приходит конец. Какой-то мужчина пригрозил применить газовый баллончик, если мадам не заткнётся.
Видео с места событий было опубликовано в группе «Петербург|Юг» во «ВКонтакте», подписчики которой пожалели ребёнка, вынужденного наблюдать за перфомансом своей нетрезвой бабули.
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Рафик с утра чувствовал, что в городе произойдет изнасилование.. (с)
Её в первую очередь пинком под жопу из автобуса.