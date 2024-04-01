"Ты в город приехал, а не в кишлак!": в Кемерово пассажиры сделали замечание иностранцу с ребёнком - и нарвались на оскорбление

В Кемерово произошла "дружба народов" в одном из автобусов. Мальчику иностранного специалиста сделали замечание из-за его поведения, но пацан не понимал по-русски и продолжил наводить суету. Тогда пассажиры попеняли на пацана его папеньке. Тот тоже с трудом изъяснялся на великом и могучем. Впрочем, словарного запаса хватило, чтобы сказать "Молчи!" в адрес возмущавшейся женщины.