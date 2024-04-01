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"Ты в город приехал, а не в кишлак!": в Кемерово пассажиры сделали замечание иностранцу с ребёнком - и нарвались на оскорбление

"Ты в город приехал, а не в кишлак!": в Кемерово пассажиры сделали замечание иностранцу с ребёнком - и нарвались на оскорбление

Автор:
01 апреля 2024 08:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Кемерово   автобус   конфликт   мигрант   невоспитанные дети   пассажиры   
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Невоспитанный ребёнок прыгал по сидениям в автобусе, кричал и докучал другим пассажирам, но его папе было всё равно.

В Кемерово произошла "дружба народов" в одном из автобусов. Мальчику иностранного специалиста сделали замечание из-за его поведения, но пацан не понимал по-русски и продолжил наводить суету. Тогда пассажиры попеняли на пацана его папеньке. Тот тоже с трудом изъяснялся на великом и могучем. Впрочем, словарного запаса хватило, чтобы сказать "Молчи!" в адрес возмущавшейся женщины.


В соцсетях посетовали, что в салоне, видимо, не нашлось мужчин, которые смогли бы поставить на место мигранта и его ребёнка. А конфликт, видимо, так и закончился пшиком: не драться же с папашей невоспитанного отпрыска, в самом деле.

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Метки: Видео   Кемерово   автобус   конфликт   мигрант   невоспитанные дети   пассажиры   
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25  комментариев
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13k
Rus77 Час назад
Как это говно уже всех достало!
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3k
РАТНИК 10 минут назад
Я считаю нужно начальников которые берут мигрантов на работу раскулачивать , лишать гражданства и насильно депортировать в Среднюю Азию. Эти начальники предатели номер один которых только уничтожать мягкой силой для начала - но лучше более жестоко.
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32k
Владимир 11 минут назад
У нас как то какой то гад квартиру в доме сдал этим.. Там весь дом в кишлак быстро превратился.
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6k
Хачик 12 минут назад
После первого же "Мольчи!", надо было ему втетерить по нюхамыльнику!
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4k
kuchipachi 15 минут назад
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98
LozmanPozman 20 минут назад
Сами столетиями строили свой образ,а потом обижаются на слово "чурка".
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4k
Василий Афиногенов 22 минуты назад
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775
GoodFireman 23 минуты назад
В автобусе, в Пушкино, еду вечером на работу в ночную смену. Заходят звери со зверенышами. Табор. Национальности меня не пугают. Я с ними служил.
Стою на задней площадке, привалившись к заднему стеклу. Один звереныш постоянно наступает мне на носок левой ноги. С легонько толкаю его левым коленом в район поясницы. И знаете , что он сделал? Он поднял лицо, посмотрел мне в глаза и уже специально (!) наступил на то же место. Тут уж я постарался. Теперь был НАСТОЯЩИЙ толчок коленом. Мелкий со скоростью гепарда пролетел полтора метра и уткнулся в толстую задницу какой-то мамаши. Все вздрогнули. Звереныш, тыча в меня пальцем зачирикал на чуркестанском. Табор взвыл.
Драки не было. Я просто стоял и смотрел в глаза всем этим -кызы и -оглы. А когда один из зверей подошел ко мне жестикулируя как фокусник, спокойно сказал:
- Пальцем тронешь - ночевать будешь в больничке. На Х@Й пошёл!

P.S. Я не расист. Уважаю всех. Мне без разницы какому Богу ты молишься, под какую молитву засыпаешь. Люди и твари есть в любой нации. Если ты со мной как человек, я отвечу тебе тем же, даже если мы говорим на разных языках. Но если ты открыто оскорбляешь, ненавидишь, угрожаешь .... мне, моим близким или окружающим, тогда извини, я отвечу тем же, несмотря на твой статус. Как-то так.
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39
Иван Лаптев Полчаса назад
В Кемеровской области с мигрантами аккуратно надо, а то можно впросак попасть. Я так однажды в Междуреченске схлестнулся с одним, думал, что это киргиз какой-то. А оказалось, что это шорец. Представитель коренного народа Сибири, проживавшего на территории Кемеровской области до прихода русских поселенцев. С точки зрения шорцев это русские являются "понаехавшими мигрантами". В начале нулевых с ними носились как с писаной торбой. Например, для шорцев и телеутов в кемеровских ВУЗах были квоты. Преференции всякие со стороны местных властей. Сейчас не знаю, как с этим. Давно в Кемерово не был.
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3k
Bar Полчаса назад
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54k
Aleksandr Полчаса назад
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812
Ваня Пупкин 36 минут назад
На британскую мельницу воду льют.
Один шанс у них остался - по нац.вопросу Россию расшатать.
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5k
Дмитрий Круглов 38 минут назад
Сами они, когда после контрреволюции русских выгоняли, не ограничивались замечаниями. Зачем теперь к нам лезут?!
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−9
9k
Maximvs 40 минут назад
Обратите внимание, в каком состоянии общественный транспорт в 3000 км от Москвы. И даже асфальт есть.
Судя по остановке "Стоматологическая клиника Улыбка", вероятно это маршрут 20.
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39
Иван Лаптев Maximvs Полчаса назад
Двадцатый по Ленина едет. А "Улыбка" на Октябрьском. Это 27 или 29
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6k
Pashuta 41 минуту назад
Если папа и мама обизьян, то кем будет их ребенок??? Уж явно не фламинго))
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12k
Том Сойер 58 минут назад
А с ноги получил бы в ипало - и сразу запомнил бы, что пасть свою поганую открывать не надо. Эти звери по другому не понимают, от слова вообще, только конкретные писдюли помогают им приблизиться к образу нормального человека, и то - только приблизиться, до уровня "человек" этому говнюку ещё очень далеко - писдить и писдить.
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7k
Евгений Д Час назад
Их маленькие борзые звереныши берут пример со своих тупых родителей
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8k
Alex Час назад
Гнида черножопая
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23k
Shtoppi Час назад
бл_ть!!! этим ох_уевшим чуркобесам по ходу нужно уже 36альники в фарш размалывать как только они свои тухлые нравы тут проявлять начинают. мало того что зверь своего вызверка не может (или целенаправленно не хочет) контролировать, так еще и сам как псина сидит и огрызается. их, сука, всех только на цепи и в наморднике выпускать на люди можно. мрази!!!
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8k
Echo Час назад
Ссылка youtu.be
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Schreibikus
  • Дата регистрации: 05.10.2021
  • 1941 пост (1930 в горячем)

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