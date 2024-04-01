"Ты в город приехал, а не в кишлак!": в Кемерово пассажиры сделали замечание иностранцу с ребёнком - и нарвались на оскорбление

Невоспитанный ребёнок прыгал по сидениям в автобусе, кричал и докучал другим пассажирам, но его папе было всё равно.
В Кемерово произошла "дружба народов" в одном из автобусов. Мальчику иностранного специалиста сделали замечание из-за его поведения, но пацан не понимал по-русски и продолжил наводить суету. Тогда пассажиры попеняли на пацана его папеньке. Тот тоже с трудом изъяснялся на великом и могучем. Впрочем, словарного запаса хватило, чтобы сказать "Молчи!" в адрес возмущавшейся женщины.
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В соцсетях посетовали, что в салоне, видимо, не нашлось мужчин, которые смогли бы поставить на место мигранта и его ребёнка. А конфликт, видимо, так и закончился пшиком: не драться же с папашей невоспитанного отпрыска, в самом деле.
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Стою на задней площадке, привалившись к заднему стеклу. Один звереныш постоянно наступает мне на носок левой ноги. С легонько толкаю его левым коленом в район поясницы. И знаете , что он сделал? Он поднял лицо, посмотрел мне в глаза и уже специально (!) наступил на то же место. Тут уж я постарался. Теперь был НАСТОЯЩИЙ толчок коленом. Мелкий со скоростью гепарда пролетел полтора метра и уткнулся в толстую задницу какой-то мамаши. Все вздрогнули. Звереныш, тыча в меня пальцем зачирикал на чуркестанском. Табор взвыл.
Драки не было. Я просто стоял и смотрел в глаза всем этим -кызы и -оглы. А когда один из зверей подошел ко мне жестикулируя как фокусник, спокойно сказал:
- Пальцем тронешь - ночевать будешь в больничке. На Х@Й пошёл!
P.S. Я не расист. Уважаю всех. Мне без разницы какому Богу ты молишься, под какую молитву засыпаешь. Люди и твари есть в любой нации. Если ты со мной как человек, я отвечу тебе тем же, даже если мы говорим на разных языках. Но если ты открыто оскорбляешь, ненавидишь, угрожаешь .... мне, моим близким или окружающим, тогда извини, я отвечу тем же, несмотря на твой статус. Как-то так.
Один шанс у них остался - по нац.вопросу Россию расшатать.
Судя по остановке "Стоматологическая клиника Улыбка", вероятно это маршрут 20.
да и среди нашего брата тоже такого быдла вагон и тележка... так что пока не будут принимать радикальные меры по наказанию и тех и других нихрена не изменится толком...