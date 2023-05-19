Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату

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В Комсомольске-на-Амуре участковый пришёл в общежитие после звонка жильцов, жаловавшихся на шум и громкую музыку из одной из комнат. Страж правопорядка захотел проверить комнату, но его не захотели пускать.
Один из молодых людей попытался вытолкать мужчину, чем спровоцировал его. В итоге парень был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Прям как в анекдоте. Идут два солдата в сапогах, один предлагает - Может пошлем сержанта? - Клевый ты советчик, декана уже послали.
Согласно ст. 25 Конституции РФ - почитайте этот закон.
И руки распускать на дебила - тоже можно заработать увольнение..
К сожелению
мусорок 2 статьи себе заработал
Что значит захотел?