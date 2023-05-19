FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7255 постов • 1008 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России
Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату

Участковый сцепился с подростком, который не хотел пускать его в комнату

Автор:
19 мая 2023 11:59
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   драка   инцидент   конфликт   подросток   
2177
1
1

В Комсомольске-на-Амуре участковый пришёл в общежитие после звонка жильцов, жаловавшихся на шум и громкую музыку из одной из комнат. Страж правопорядка захотел проверить комнату, но его не захотели пускать.

Один из молодых людей попытался вытолкать мужчину, чем спровоцировал его. В итоге парень был задержан и доставлен для дальнейшего разбирательства в отдел полиции. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Россия   видео   драка   инцидент   конфликт   подросток   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
33  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
9k
Том Сойер Час назад
Сопливый еб.анат заработал себе срок..... Поделом уё.бку тупоголовому.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
29k
Григорий Полминуты назад
Большой молодец. Теперь он 100% выселен из общаги и с великой вероятностью будет отчислен из училища. Скорее всего ему лет 17-18, потому в следующем ролике он будет сидеть в окопах Донецка.
Прям как в анекдоте. Идут два солдата в сапогах, один предлагает - Может пошлем сержанта? - Клевый ты советчик, декана уже послали.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Александр 2 минуты назад
в протоколе будет записано "оказал злостное противодействие законному требованию работника полиции" ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1
Макс 3 минуты назад
по мне так участковому хана.
Согласно ст. 25 Конституции РФ - почитайте этот закон.
И руки распускать на дебила - тоже можно заработать увольнение..

К сожелению
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
490
Дмитрий Базурин 4 минуты назад
Малолетки о...у..ели в край!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
0
хван чон парк 5 минут назад
А что, можно заходить без ордера и разрешения? Я понимаю что у нас частную собственность не уважают, но полиция то должна собственные законы соблюдать.

мусорок 2 статьи себе заработал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Shtoppi 8 минут назад
а кто вообще эта куча алкашей к которым мент пришел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус 19 минут назад
И ведь далеко не в первый раз говорится, что это поколение ох*ело в край! Когда меры-то будут? А то у нас всё "онжеребенок", а они потом с ножами на учителей прыгают да рукопашную устраивают с полицией. ДОКОЛЕ???
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31
Имя пользователя Полчаса назад
всех присутствующих малолетних ублюдков на нары после швабры однозначно! это уже не люди, это отбросы которые пришли на эту планету за опытом, и соответственно нужно им этот опыт дать!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
workmen77 Полчаса назад
Полицейскому следовало бы потренировать борцовские приемы, чтобы через 5 секунд после стычки с этим ауешником выйти на болевой, а не устраивать гладиаторские бои.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Провокатор Полчаса назад
Какой хороший друг, всё зафиксировал на видео для облегчения следствия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Сибиряк Полчаса назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Шапкин Полчаса назад
захотел проверить комнату
Что значит захотел?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
alex 37 минут назад
омон срочно и всех отудохать чтоб ссали кровью
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Хойти-Тойти 41 минуту назад
Слабо он всек этому ауешнику. Такого за нападение на полицейского при исполнении нужно на годик отправить в колонию поселение. Штрафа щдесь мало.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex 43 минуты назад
Пристрелил бы его и все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
471
RDV 51 минуту назад
Суровый участковый) надеюсь не прилетит ему ничего от начальства кроме премии)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Serg2001 53 минуты назад
Как же они любят чуть что о своих правах вспоминать. А вот с обязанностями вести себя по-человечески, если среди людей находишься... с этим как-то напряг. Ну задолбал ты вконец соседей так, что они в полицию позвонили... Пришел участковый. Извинились, сделали музыку потише и всё. Инцидент исчерпан. Ну еще перед соседями неплохо бы извиниться. Так нет. Надо косорезить по полной... до конца. Что это? Полное отсутствие мозгов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Александр Голованов 54 минуты назад
Да уж, на пустом месте поднял срок или как пишут люди минимум штраф. Зато в глазах своих приятелей стал героем. Зачем, для чего? Поистине, смотреть в этой комнате нечего было, в чем проблема не пустить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Lexx Час назад
Нападение на сотрудника полиции при исполнении статья 318 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа до 200 тыс. руб., лишения свободы или исправительные работы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kirka72 Час назад
Я могу представить, что эти "детки" вытворяли там без полиции!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 11 комментариев
Показать ещё
Alex Chebrikov

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

642233



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Почему актёра Олега Борисова выгнали с "Мосфильма"
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Набирающие популярность в сообществах
Прогулка по Ленинграду 1961 года
Прогулка по Ленинграду 1961 года
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Отличная новость

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересное#животные#США#история#позитив#факты#фильм#Еда
#Юмор#люди#машина#в мире#аварии#забавно#подборка#Автовсячина#шоу бизнес#знаменитости
#интересно#автомир#Прикол#ДТП#авто аварии#кино#истории#Россия#истории людей#Италия
Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Apple украла дизайн у Nothing и выпустила наушники (3 фото + видео) Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре Пьяные мужчины избили подростков в торговом центре Женская драка с неожиданным финалом Женская драка с неожиданным финалом Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку Двое мужчин не поделили лифт в торговом центре и устроили драку Колоритный липецкий забияка Колоритный липецкий забияка Дебошир отправил в&nbsp; нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области Дебошир отправил в  нокаут посетительницу ночного заведения в Архангельской области

На что жалуетесь?

Вернуться