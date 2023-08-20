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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 611 постов • 36 подписчиков подписаться
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В Подмосковье на детской площадке мигранты сушат овечьи шкуры

В Подмосковье на детской площадке мигранты сушат овечьи шкуры

Автор:
20 августа 2023 10:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Их нравы   Подмосковье   жесть   мигранты   на детской площадке   овечьи шкуры   
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Местные жители были потрясены уведенным. Вместо того чтобы наслаждаться свежим воздухом во дворе своего дома или следить за своими детьми, играющимися на детской площадке, они стали свидетелями возникновения настоящей фабрики по выделке шкур прямо у себя под окнами.

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Метки: Их нравы   Подмосковье   жесть   мигранты   на детской площадке   овечьи шкуры   
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8  комментариев
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14k
Ничоси 2 часа назад
Обратно в горы.
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8k
Крайняя плоть Суслова 4 минуты назад
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10k
Бритва 9 минут назад
одни сушат шкуры, другие недавно массово выбивали на улице ковры.
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18k
Михаил Гривин 22 минуты назад
Что интересно, задерживают не тех мигрантов, которые сушат овечьи шкуры, а тех, которые культурно играют в футбол.
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3k
Pioner76 54 минуты назад
Надо кожу свиньи повесить рядом...
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14k
Kostick Час назад
так что там на европах с мигрантами? хрена ролики писать да выкладывать? звонить в 112, а там пусть уже разбираются. тут куча нарушений. хотя как по мне, анонимная бутылка с бензином, сильно ускорит процесс сушки шкур.
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5k
Александр 2 часа назад
Да они уже и баранов во дворах не стесняясь режут! Чего удивляемся? Их уже больше, чем нас в некоторых районах.. Продолжаем играть с ними в толерантность!
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