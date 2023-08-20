В Подмосковье на детской площадке мигранты сушат овечьи шкуры

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Местные жители были потрясены уведенным. Вместо того чтобы наслаждаться свежим воздухом во дворе своего дома или следить за своими детьми, играющимися на детской площадке, они стали свидетелями возникновения настоящей фабрики по выделке шкур прямо у себя под окнами.
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