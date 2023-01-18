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В Подмосковье неизвестный запустил фейерверк из окна своей квартиры

В Подмосковье неизвестный запустил фейерверк из окна своей квартиры

Автор:
18 января 2023 10:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   Россия   видео   пиротехника   раменское   фейерверк   
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В Раменском житель многоквартирного дома решил не заморачиваться с выбором места для запуска фейерверка. Он запустил пиротехническое изделие из окна квартиры.
Неизвестный решил запустить фейерверк, не выходя из дома. Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.

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Метки: Подмосковье   Россия   видео   пиротехника   раменское   фейерверк   
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8  комментариев
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87k
Феофан 56 минут назад
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457
MidMaster 22 минуты назад
Раменское....дикий народ :)
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407
дмитрий Полчаса назад
раньше все так делали в годах 2000.
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42k
Aleksandr Час назад
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5k
Компьютер DELL монитором Час назад
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132
ruslan d Час назад
Ну если это палка-пулялка , то нифига страшного , может еще и побезопасней чем на улице , когда друг по другу фигачат )))
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