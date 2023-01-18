В Подмосковье неизвестный запустил фейерверк из окна своей квартиры

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В Раменском житель многоквартирного дома решил не заморачиваться с выбором места для запуска фейерверка. Он запустил пиротехническое изделие из окна квартиры.
Неизвестный решил запустить фейерверк, не выходя из дома. Видео очевидцы опубликовали в социальных сетях.
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И как там девушка среагировала?