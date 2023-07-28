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В Москве и области провели рейд и раскрыли группировку, поставившую в Россию 100 тысяч нелегальных мигрантов

В Москве и области провели рейд и раскрыли группировку, поставившую в Россию 100 тысяч нелегальных мигрантов

Автор:
28 июля 2023 14:39
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Москва   Подмосковье   группировка   мигранты   нелегалы   опг   рейд   следственный комитет   
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ОПГ действовала 4 года и за это время «заработала» 420 миллионов рублей.

Следственный комитет сообщил, что раскрыта преступная группировка: последние 4 года она орудовала в столице и подмосковных Химках и занималась ввозом нелегальных мигрантов.

Сообщают, что благодаря этой ОПГ, в Россию въехало не менее 100 тысяч нелегалов, а доход банды составил 420 миллионов рублей.

Обыски и рейды прошли в хостелах, в которых иностранцам оформляли временную регистрацию. И где «лимит койко-мест систематически превышался».

В эти хостелы заселялось лишь часть мигрантов, остальных «пускали в обход», чтобы правоохранителям было сложно отследить их передвижения по территории России. Поэтому во время рейда задержали всего 100 человек:

К настоящему времени более сотни иностранных граждан будут доставлены в подразделение ведомства для проверки законности пребывания на территории Российской Федерации.

Следственный комитет указал, что покровительство преступной деятельности осуществляло руководство ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино Москвы, за денежное вознаграждение.

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Метки: Видео   Москва   Подмосковье   группировка   мигранты   нелегалы   опг   рейд   следственный комитет   
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27  комментариев
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45
Knives22 2 часа назад
Теперь пора работодателей нелегальных иммигрантов накрыть.
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33k
АнтонПолднев 3 минуты назад
Матушки. Я-то думал все эти персонажи появляются в таком количестве легально и на законных основаниях.
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3k
Руслан 12 минут назад
покровительство преступной деятельности осуществляло руководство ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино Москвы, за денежное вознаграждение.

Никогда такого не было и вот опять
Да каждому вменяемому человеку давно понятно, что без ментовской крыши не обходится! Надо коррумпированных оборотней лет на 15 закрывать, а не штрафы и условные сроки. Тогда у других желания поубавится. Нужна ТОЛЬКО политическая воля высшего руководства страны.
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22k
BiZ 21 минуту назад
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50k
Сергей Полчаса назад
Писец....это только одна небольшая группа жуликов столько их завезла....а сколько их таких еще на свободе гуляет... Живу в провинции - они у нас традиционно вокруг рынков селятся. Мой дом в центре. там их сроду не было. За последние полгода 5 квартир сняли, в общей сложности почти 30 человек. Все таджики...ведут себя пока тихо, но все равно видно, что дикие...просто их мало. В нашем подьезде поймали хозяина кто им сдал - спрашиваем, зачем квартиру им сдал? - А они предложили больше чем я бы сдал нашим....урод. Сами их к себе запускаем. И еще заметил таджики - собак очень сильно боятся...не все но многие.
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1k
Mikhail 41 минуту назад
чем больше закона в среде мигрантов - тем лучше мигрантам. если запускать как в сша и позволять делать гетто - можно забыть об эффективности любых органов поддержания общественного порядка и государственной безопасности.
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6k
ekarataev 41 минуту назад
А на въезде в страну никак не определить нелегальность?
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45
Knives22 ekarataev Полчаса назад
А как ты определишь если он как турист заехал, не через колючую проволоку же они перелазают.
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45
Knives22 ekarataev 20 минут назад
Да никак, только документы когда уже в стране проверять. На границе развернут только если есть запрет. Так эти черти новые паспорта делают у себя на родине за копейки. С них биоматериал собирать нужно при въезде.
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1k
Mikhail 46 минут назад
в коньково тоже новую гостиницу не помешало бы проверить. в гостиницу можно заехать только договорившись с какими-то левыми челиками по телефону и непонятно кому заплотив деньги.. какая-то камбоджа, а не гостиничный бизнес в столице.
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4k
Феликс Дзержинский 46 минут назад
Сами создали, деньги рубили, а после сами и раскрыли опг или опс, плюс новые звания и премия. Хорошо устроились, сами прецеденты создают, зарабатывают и звания повышают сами себе.
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15k
Shtoppi Час назад
вот это, Б_ЯТЬ, сюрприз!!! а я то вот все думаю, откуда в России столько нечисти иноземной появилось? а все оказалось до безобразия просто.
четыре года банда орудовала и никто, ничего не замечал? это до какой степени нужно было в коррупции погрязнуть, что куча чиновников и пр. гос. наймитов дружно ослепли, оглохли и голова у них стала только в одну сторону повернута? и речь не только о тех кто завозил нелегалов, а и о тех, кто их в последствии тут скрывал, крышевал, трудоустраивал, обеспечивал жильем и пр.
что послужило причиной окончания бизнеса, можно только догадки строить. но, по всей видимости их тупо сгубила жадность - не занесли кому надо или занесли, но мало.
и как бы следом еще вопросы возникают. хорошо, эту лавочку они прикрыли, а сколько таких контор по всей России еще осталось? ведь в том что они есть, сомневаться не приходится.
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11k
Zемляк Час назад
Оборотни в погонах.
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21k
иванов дмитрий Час назад
Интересно , как это могло быть без участия миграционной службы ?
Причем не рядовых сотрудников.
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236
mik6059 Час назад
Надеюсь, выявленные нелегальные мигранты уже покинули Россию? Виновных привлечь к ответственности по максимуму. А мигрантов именно депортировать без права повторного въезда. Кстати, статью использование подложных документов никто не отменял
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1k
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
И ведь выйдут же на самих себя. Раз за разом.
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Побольше бы таких видео)
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