В Москве и области провели рейд и раскрыли группировку, поставившую в Россию 100 тысяч нелегальных мигрантов

ОПГ действовала 4 года и за это время «заработала» 420 миллионов рублей.
Следственный комитет сообщил, что раскрыта преступная группировка: последние 4 года она орудовала в столице и подмосковных Химках и занималась ввозом нелегальных мигрантов.
Сообщают, что благодаря этой ОПГ, в Россию въехало не менее 100 тысяч нелегалов, а доход банды составил 420 миллионов рублей.
Обыски и рейды прошли в хостелах, в которых иностранцам оформляли временную регистрацию. И где «лимит койко-мест систематически превышался».
В эти хостелы заселялось лишь часть мигрантов, остальных «пускали в обход», чтобы правоохранителям было сложно отследить их передвижения по территории России. Поэтому во время рейда задержали всего 100 человек:
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К настоящему времени более сотни иностранных граждан будут доставлены в подразделение ведомства для проверки законности пребывания на территории Российской Федерации.
Следственный комитет указал, что покровительство преступной деятельности осуществляло руководство ОВМ ОМВД России по району Западное Дегунино Москвы, за денежное вознаграждение.
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Никогда такого не было и вот опять Да каждому вменяемому человеку давно понятно, что без ментовской крыши не обходится! Надо коррумпированных оборотней лет на 15 закрывать, а не штрафы и условные сроки. Тогда у других желания поубавится. Нужна ТОЛЬКО политическая воля высшего руководства страны.
четыре года банда орудовала и никто, ничего не замечал? это до какой степени нужно было в коррупции погрязнуть, что куча чиновников и пр. гос. наймитов дружно ослепли, оглохли и голова у них стала только в одну сторону повернута? и речь не только о тех кто завозил нелегалов, а и о тех, кто их в последствии тут скрывал, крышевал, трудоустраивал, обеспечивал жильем и пр.
что послужило причиной окончания бизнеса, можно только догадки строить. но, по всей видимости их тупо сгубила жадность - не занесли кому надо или занесли, но мало.
и как бы следом еще вопросы возникают. хорошо, эту лавочку они прикрыли, а сколько таких контор по всей России еще осталось? ведь в том что они есть, сомневаться не приходится.
Причем не рядовых сотрудников.