В Москве и области провели рейд и раскрыли группировку, поставившую в Россию 100 тысяч нелегальных мигрантов

Следственный комитет сообщил, что раскрыта преступная группировка: последние 4 года она орудовала в столице и подмосковных Химках и занималась ввозом нелегальных мигрантов.

Сообщают, что благодаря этой ОПГ, в Россию въехало не менее 100 тысяч нелегалов, а доход банды составил 420 миллионов рублей.

Обыски и рейды прошли в хостелах, в которых иностранцам оформляли временную регистрацию. И где «лимит койко-мест систематически превышался».

В эти хостелы заселялось лишь часть мигрантов, остальных «пускали в обход», чтобы правоохранителям было сложно отследить их передвижения по территории России. Поэтому во время рейда задержали всего 100 человек: