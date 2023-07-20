Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с прилежащей стойки

Около ЖК «Бутово Парк 2» толпа мигрантов устроила массовую потасовку на детской площадке прямо под высотным домом.
Предположительно, работники близлежащей стройки, что-то не поделив, начали скандалить русским матом, а позже и вообще накинулись друг на друга с кулаками и подручным строительным, и не только, мусором. Местные жители сообщают, что массовая драка превратилась в натуральное сражение — на месте прозвучало что-то похожее на выстрелы.
Застройка группы ПИК в Московской агломерации дарит жителям невероятный «комфорт» — под окнами стройка, детская площадка и толпа мигрантов, выясняющая отношения при помощи драки. Напуганные жители боятся выйти из дома, в побоище принимает участие около десятка иностранных рабочих. На месте их препирательств раскиданы попавшие под руку предметы — разбитые бутылки и разбросанный строительный мусор.
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