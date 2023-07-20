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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 443 поста • 25 подписчиков подписаться
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Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с прилежащей стойки

Толпа мужчин схлестнулась в драке на детской площадке — в ход пошел строительный мусор с прилежащей стойки

Автор:
20 июля 2023 09:10
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   драка   мигранты   мужчины   негатив   новости   стройка   
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Около ЖК «Бутово Парк 2» толпа мигрантов устроила массовую потасовку на детской площадке прямо под высотным домом.

Предположительно, работники близлежащей стройки, что-то не поделив, начали скандалить русским матом, а позже и вообще накинулись друг на друга с кулаками и подручным строительным, и не только, мусором. Местные жители сообщают, что массовая драка превратилась в натуральное сражение — на месте прозвучало что-то похожее на выстрелы.

Застройка группы ПИК в Московской агломерации дарит жителям невероятный «комфорт» — под окнами стройка, детская площадка и толпа мигрантов, выясняющая отношения при помощи драки. Напуганные жители боятся выйти из дома, в побоище принимает участие около десятка иностранных рабочих. На месте их препирательств раскиданы попавшие под руку предметы — разбитые бутылки и разбросанный строительный мусор.


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Метки: Видео   драка   мигранты   мужчины   негатив   новости   стройка   
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2  комментария
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15k
Shtoppi 54 минуты назад
обезьяны захватывают города. правительство хранит молчание.
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Alex Час назад
Обезьяньи разборки.
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