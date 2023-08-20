Дагестанка пожаловалась, что ей не сдали квартиру в Москве

Предпочтения отдаются славянам.
"Всем привет. Я не думала, что я буду когда-то говорить об этом. Сегодня я столкнулась с этим. Приезжая в Москву, я только и слышу вот эти слова: "Сдаем квартиру только славянам".
Стоп, а что меняет? Мы тоже граждане РФ. Мы ездим по своей стране и хотим не чувствовать себя ущемленными. Приехав в Дагестан, вас встречают, целуют, кормят и лелеют. Но как мы едем, чтобы развиваться либо кто-то отдохнуть, то сталкиваемся с этой неприятной темой. Я всегда считала этот вопрос с национализмом большой глупостью. Я буду там, где мне хочется, тем более на территории своей страны. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться. Я такая, какая есть. Очень хотелось бы донести до людей, что не бывает плохих наций. Есть плохие люди либо хорошие", — посетовала девушка.
Источник:
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Да, возможно, мое мнение и опыт отличны и кто-то получил удовольствие от отдыха там, но я всем настоятельно рекомендую выбирать другие места отдыха.
Если уж говорить о Кавказе, а мне посчастливилось побывать почти на всем постсоветском Кавказе, то только не к ним!!!
"вас угощают"
"вас встречают"
Реально так с каждым русским там?
А остальные номера кому?
Иногда она звонила своим жильцам, интересовалась, как дела, ей говорили, что всё хорошо.
А через полгода, когда срок аренды истёк, и моя знакомая приехала в город, узнала от соседей, что у неё в квартире жила семья узбеков, человек 7-8. Дети ободрали и изрисовали обои, плиту пришлось выбросить, отмыть её было невозможно, унитаз разбили, диван сломали, линолеум на кухне прожгли в нескольких местах. Дозвониться до своих якобы жильцов она не смогла, номер был заблокирован.
Больше она квартиру не сдавала.
Да много чего, что вы считаете своим исконным, здесь считается просто скотством.