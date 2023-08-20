Дагестанка пожаловалась, что ей не сдали квартиру в Москве

"Всем привет. Я не думала, что я буду когда-то говорить об этом. Сегодня я столкнулась с этим. Приезжая в Москву, я только и слышу вот эти слова: "Сдаем квартиру только славянам".



Стоп, а что меняет? Мы тоже граждане РФ. Мы ездим по своей стране и хотим не чувствовать себя ущемленными. Приехав в Дагестан, вас встречают, целуют, кормят и лелеют. Но как мы едем, чтобы развиваться либо кто-то отдохнуть, то сталкиваемся с этой неприятной темой. Я всегда считала этот вопрос с национализмом большой глупостью. Я буду там, где мне хочется, тем более на территории своей страны. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться. Я такая, какая есть. Очень хотелось бы донести до людей, что не бывает плохих наций. Есть плохие люди либо хорошие", — посетовала девушка.