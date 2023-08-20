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Дагестанка пожаловалась, что ей не сдали квартиру в Москве

Дагестанка пожаловалась, что ей не сдали квартиру в Москве

Автор:
20 августа 2023 11:03
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Москва   аренда   дагестанка   жилье   славяне   
1987
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Предпочтения отдаются славянам.

"Всем привет. Я не думала, что я буду когда-то говорить об этом. Сегодня я столкнулась с этим. Приезжая в Москву, я только и слышу вот эти слова: "Сдаем квартиру только славянам".

Стоп, а что меняет? Мы тоже граждане РФ. Мы ездим по своей стране и хотим не чувствовать себя ущемленными. Приехав в Дагестан, вас встречают, целуют, кормят и лелеют. Но как мы едем, чтобы развиваться либо кто-то отдохнуть, то сталкиваемся с этой неприятной темой. Я всегда считала этот вопрос с национализмом большой глупостью. Я буду там, где мне хочется, тем более на территории своей страны. Я не собираюсь ни под кого подстраиваться. Я такая, какая есть. Очень хотелось бы донести до людей, что не бывает плохих наций. Есть плохие люди либо хорошие", — посетовала девушка.

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Метки: Видео   Москва   аренда   дагестанка   жилье   славяне   
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65  комментариев
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404
Карл Час назад
У нас в Латвии всегда предпочтение что в гостиницах, что при сдачи в аренду квартир или домов всенепременно россиянам. Они самые щедрые, аккуратные и беспроблемные. Все задроты из Украины, Польши, Румынии, Италии, Испании и так далее - вечно всё загаживают, пытаются что-то скрутить-свинтить или вообще не расплатиться. Почему народы в своём поведении или ментальности такие разные?
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627
Странник Минуту назад
честно говоря, такой вот я тоже не стал бы ничего сдавать, кроме анализов. Что она сделала со своим лицом, что-то натуральное у нее есть ?
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5k
Мухамедов Александр Ашурович 5 минут назад
ну я бы тоже не сдал такой...потом придётся всю квартиру дезинфицировать, там же на роже написано кто она)))
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5k
Wadim 7 минут назад
Может не хотят 25 братьев в гостях видеть?
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1k
Irena Ignatjevna 8 минут назад
Как она себя изуродовала... Как моно быть такой безмозглой?
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2k
Алексей 11 минут назад
Вопрос исключительно в прагматизме. Задача арендодателя подобрать арендатора так, чтобы не было жалоб от соседей в процессе эксплуатации жилья и после выезда не оказалось, что всё заработанное нужно потратить на устранение последствий проживания арендатора. Почему риски со славянами меньше чем с не славянами предлагаю каждому обдумать самостоятельно.
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4k
DDoS 12 минут назад
...."Репутация" нации....вот ответ. Вспомнила сразу, что все мы граждане РФ. Вашим землякам скажите спасибо, они своим отношением к славянам эту "репутацию" заработали.
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1k
Павел 14 минут назад
Национализм это все конечно плохо, но что у нее с лицом?
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1k
surgy 16 минут назад
Был в этом году в Дагестане, большего хамства, неуважения, грязи на улицах и на пляже не видел нигде.
Да, возможно, мое мнение и опыт отличны и кто-то получил удовольствие от отдыха там, но я всем настоятельно рекомендую выбирать другие места отдыха.
Если уж говорить о Кавказе, а мне посчастливилось побывать почти на всем постсоветском Кавказе, то только не к ним!!!
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716
Дмитрий 17 минут назад
А что у нас с лицом то?
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5k
Горожанин 18 минут назад
Думается, что ей не из-за национальности отказывают. Люди просто страх божий испытывают при виде её лица.
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7k
vitenok 20 минут назад
Ведите себя как люди, и отношение будет как к людям.
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5k
Terminator 24 минуты назад
"вам сдают самые лучшие номера"
"вас угощают"
"вас встречают"

Реально так с каждым русским там?
А остальные номера кому?
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24k
MrGod Полчаса назад
Мартышка хочет что бы русские думали а ей думать, почему так происходит не надо.....логика высшего разума))
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11k
Андрей Ма-С Полчаса назад
я не думаю что ей не сдали квартиру по национальному признаку. Я думаю что ей отказали из за ее "лица", ибо есть большое подозрение что она зарабатывает на ремонт этого лица другими частями тела и небольшим отделом этого лица
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13k
кот базилий Полчаса назад
А вот это радует, она наверно хотела с видом на Кремль за 20 тыс в год?
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83k
Татьяна Юсова Полчаса назад
У меня знакомая сдавала квартиру. Пришла к ней милая молодая пара, муж с женой, славяне, говорят, что хотят пожить отдельно от родителей. Ударили по рукам, знакомая отдала ключи и уехала жить на дачу. Деньги ей исправно переводили на карточку.
Иногда она звонила своим жильцам, интересовалась, как дела, ей говорили, что всё хорошо.
А через полгода, когда срок аренды истёк, и моя знакомая приехала в город, узнала от соседей, что у неё в квартире жила семья узбеков, человек 7-8. Дети ободрали и изрисовали обои, плиту пришлось выбросить, отмыть её было невозможно, унитаз разбили, диван сломали, линолеум на кухне прожгли в нескольких местах. Дозвониться до своих якобы жильцов она не смогла, номер был заблокирован.
Больше она квартиру не сдавала.
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465
Юрий Татьяна Юсова 16 минут назад
У меня знакомый в посёлке Гауя живёт (это под Ригой). Сдал частный двухэтажный дом в аренду беженцам из Украины. Те заплатили за два месяца и год кормили отмазками, мол, заплатят. Хозяин приехал разбираться, мол, либо деньги, либо съезжайте. Те молча дали дёру и он их не застал. Ключи лежали у крыльца. Кто хочет - приходи и забирай что понравится! У него чуть сердце не лопнуло от того, что он увидел. В двух двухсотлитровых аквариумах воды было почти у дна, многие рыбы передохли и стояла вонь от этого. Разбили зеркало, кафель, треснул унитаз, а седушка от него валялась на полу и так далее...
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5k
Очень Злой Полчаса назад
А это точно дагестанка?..какая то мукла..
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597
Всем привет! 39 минут назад
Зачем девушки себе такие уродские загубешники делают? Это же чмошно, стрёмно и пызорно.
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16k
banzai7 40 минут назад
Пока не начнёте изменяться, вас никто уважать не будет. Не стоит из оружия палить в Москве, даже если это свадьба и у вас так принято, не стоит лезгинской перекрывать автопоток. Троём одного избивать, кидать людей на деньги.
Да много чего, что вы считаете своим исконным, здесь считается просто скотством.
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1k
Жирный бот 43 минуты назад
Ну это она с детьми и домашними животными не снимала) мы после мытарств с поиском квартиры для аренды, решили в ипотеку взять.. Снять с маленьким ребенком, практически нереально было
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