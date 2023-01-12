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В США акция по сбору денег для Украины закончилась полным фиаско

В США акция по сбору денег для Украины закончилась полным фиаско

Автор:
12 января 2023 17:01
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: США   Украина   акция   бездомный   бомж   деньги   мигранты   митинг   сбор   фиаско   
2115
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И денег не получили, и поссорились с местными жителями.

В Америке проходило уже немало митингов в поддержку Украины. На одном из них - правда, небольшом, - организовали сбор денег.

Но тут появился местный житель, который привёл с собой бомжа. И они вступили в диалог с активистами.

«А как насчёт этого бездомного? Вы не считаете, что ему нужна помощь? Не хотите дать ему денег?»

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Метки: США   Украина   акция   бездомный   бомж   деньги   мигранты   митинг   сбор   фиаско   
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23  комментария
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26k
Федор Час назад
Я не припоминаю ни одной страны в мире, которая побиралась по всему миру ради окончательного уничтожения своей страны! Ни кто не кричал с протянутой рукой, дайте денег, нас бомбят, ни кто.
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4k
Frank Borman 6 минут назад
Баклажан тоже хочет денежек. Почму только бандеровцы должны получать баксы? А кто будет думать о стопроцентных американцах?
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4k
5 копеек 9 минут назад
Достали уже и жёлтосинии и чернобрюхие...
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5k
Компьютер DELL монитором 20 минут назад
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Компьютер DELL монитором 20 минут назад
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5k
saliamnn 47 минут назад
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40k
turyst 53 минуты назад
Нужно всех хохлов в Америку вывезти.
Пусть там им америкосы и помогают.
Видите, как голодно живёт самый простой американский бомж.

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37k
Mamin Sibiriak 55 минут назад
Бомжу Донтариусу настолько трудно живётся, что он заплыл салом и ему пофиг на холодную погоду.
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4k
Димка Смола/67 Час назад
Война США С Россией это бизнес США!!!! США на куй не нужны украинцы, они для них пушечное мясо, им деньги нужны!
А Европа идет на поводу у штатов так как в Европе во многих государствах у руля агенты штатовские (шестерки) + постоянно людей выгодно держать в страхе от русских, люди послушнее когда всегда чего то боятся! На данный момент уже и в Штатах и в Европе чуть по чуть начали люди понимать что к чему!
А Крым как планировали штаты в момент переворота на майдане США не увидят ни когда, ни база их там будет ВМФ а памятники прославляющие Русских Героев!
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135
Алексей Губин Dikkiy 12 минут назад
Он познал дзен!Ну и на эмоциях выдал.
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2k
MPEG-8 Час назад
Собирали деньги, чтобы выпить за Украину.
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9k
Shtoppi Час назад
Да какой нахрен американский бомж в америке? там в окраине люди голодные, холодные сидят из-за проклятых русских. Мы тут деньги для них собираем, а вы идите в конгресс денег просить для своего бомжа.
P.S. Кажется последний транш, ???выделенный из бюджета сша???, для украины, составил 45 млрд. долларов.
А вы идите в конгресс... дорогие американцы.
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7k
Copycat Час назад
прикол в том что эти сборы не особо мониторятся, они не выкладывают отчеты на что потрачены эти деньги, по этому думаю ко всему прочему с собранных денег очень мало что дойдет до украины
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