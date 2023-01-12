В США акция по сбору денег для Украины закончилась полным фиаско

В Америке проходило уже немало митингов в поддержку Украины. На одном из них - правда, небольшом, - организовали сбор денег.

Но тут появился местный житель, который привёл с собой бомжа. И они вступили в диалог с активистами.

«А как насчёт этого бездомного? Вы не считаете, что ему нужна помощь? Не хотите дать ему денег?»