В США акция по сбору денег для Украины закончилась полным фиаско

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И денег не получили, и поссорились с местными жителями.
В Америке проходило уже немало митингов в поддержку Украины. На одном из них - правда, небольшом, - организовали сбор денег.
Но тут появился местный житель, который привёл с собой бомжа. И они вступили в диалог с активистами.
«А как насчёт этого бездомного? Вы не считаете, что ему нужна помощь? Не хотите дать ему денег?»
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Пусть там им америкосы и помогают.
Видите, как голодно живёт самый простой американский бомж.
А Европа идет на поводу у штатов так как в Европе во многих государствах у руля агенты штатовские (шестерки) + постоянно людей выгодно держать в страхе от русских, люди послушнее когда всегда чего то боятся! На данный момент уже и в Штатах и в Европе чуть по чуть начали люди понимать что к чему!
А Крым как планировали штаты в момент переворота на майдане США не увидят ни когда, ни база их там будет ВМФ а памятники прославляющие Русских Героев!
P.S. Кажется последний транш, ???выделенный из бюджета сша???, для украины, составил 45 млрд. долларов.
А вы идите в конгресс... дорогие американцы.
но их предпочитают не замечать, хотя они постоянно говорят что это потом аукнется очень большой проблемой