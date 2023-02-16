«Уходи отсюда, скотина!»: в Подмосковье продавщица отбилась от грабителя с помощью швабры и ругательств

В один из подмосковных магазинов ворвался грабитель, наставил на продавщицу пистолет и потребовал отдать выручку из кассы. Вместо «лёгких денег» получил порцию отборного мата.

Затем женщина кинулась в атаку со шваброй наперевес и выгнала гопника из магазина. Возможно, у этого циркача был не боевой пистолет, а обыкновенный пугач. Поэтому так перепугался.