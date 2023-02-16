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«Уходи отсюда, скотина!»: в Подмосковье продавщица отбилась от грабителя с помощью швабры и ругательств

«Уходи отсюда, скотина!»: в Подмосковье продавщица отбилась от грабителя с помощью швабры и ругательств

Автор:
16 февраля 2023 15:53
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   грабитель   женщина   магазин   маты   пистолет   продавщица   швабра   
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Гопник хотел «обнести» магазин, но женщина оказалась не робкого десятка.

В один из подмосковных магазинов ворвался грабитель, наставил на продавщицу пистолет и потребовал отдать выручку из кассы. Вместо «лёгких денег» получил порцию отборного мата.

Затем женщина кинулась в атаку со шваброй наперевес и выгнала гопника из магазина. Возможно, у этого циркача был не боевой пистолет, а обыкновенный пугач. Поэтому так перепугался.

Теперь знает, кто такая «сильная и независимая женщина» на самом деле.

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Метки: Подмосковье   грабитель   женщина   магазин   маты   пистолет   продавщица   швабра   
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33k
ACU900 42 минуты назад
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55
Александр Иванов 11 минут назад
Старшее поколение помнит: Кто в школе был самый грозный, кого боялись ВСЕ хулиганы?!! Тетю "Глашу", уборщицу с ведром и тряпкой. Она этой тряпкой могла разогнать всех, включая директора, если он "падла" по-помытому пройдет!!!!!
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6k
Компьютер DELL монитором 18 минут назад
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16k
DigitalGod Полчаса назад
По помытому пошел...
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12k
кира 38 минут назад
Коня на скаку остановит,
В горящую избу войдет,
Грабителя шваброй прогонит
И я"2 ему оторвет.
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0
Сударь 47 минут назад
Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,

Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет словно солнце осветит!
Посмотрит рублем подарит!»
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123
Obrval Сударь 37 минут назад
Полезешь, так шваброй огреет.
А вякнешь что - обматерит.
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