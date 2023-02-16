«Уходи отсюда, скотина!»: в Подмосковье продавщица отбилась от грабителя с помощью швабры и ругательств

Гопник хотел «обнести» магазин, но женщина оказалась не робкого десятка.
В один из подмосковных магазинов ворвался грабитель, наставил на продавщицу пистолет и потребовал отдать выручку из кассы. Вместо «лёгких денег» получил порцию отборного мата.
Затем женщина кинулась в атаку со шваброй наперевес и выгнала гопника из магазина. Возможно, у этого циркача был не боевой пистолет, а обыкновенный пугач. Поэтому так перепугался.
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Теперь знает, кто такая «сильная и независимая женщина» на самом деле.
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- Конфликт между продавщицей и девушками закончился дракой
- Кассир и очень понятливый посетитель магазина
- Продавец проигнорировал вооруженного грабителя
- В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом
- Мужчина пожалел, что решил ограбить пивной магазин
В горящую избу войдет,
Грабителя шваброй прогонит
И я"2 ему оторвет.
С спокойною важностью лиц,
С красивою силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц,
Их разве слепой не заметит,
А зрячий о них говорит:
«Пройдет словно солнце осветит!
Посмотрит рублем подарит!»
А вякнешь что - обматерит.