Женщина избила школьника, толкнувшего её сына с горки

Между матерью и участником конфликта завязалась словесная перепалка. В итоге женщина и её 17-летний старший сын избили подростка. Он был доставлен в больницу.

У подростка диагностировали ушиб области лица, а также подозрение на перелом одного из грудных позвонков.

В видео присутствует ненормативная лексика.