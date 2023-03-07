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Женщина избила школьника, толкнувшего её сына с горки

Женщина избила школьника, толкнувшего её сына с горки

Автор:
07 марта 2023 08:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Подмосковье   Россия   в мире   видео   избиение   инцидент   сергиев посад   школьник   
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В Сергиевом Посаде произошёл неприятный инцидент с участием школьников и женщины. Ребёнок плохо себя вел и матерился, что не понравилось одному из катающихся с горки подростков. Он толкнул школьника с горки и тот пошёл жаловаться матери. Женщина пришла разбираться, захватив с собой старшего сына.

Между матерью и участником конфликта завязалась словесная перепалка. В итоге женщина и её 17-летний старший сын избили подростка. Он был доставлен в больницу.


У подростка диагностировали ушиб области лица, а также подозрение на перелом одного из грудных позвонков.


В видео присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Подмосковье   Россия   в мире   видео   избиение   инцидент   сергиев посад   школьник   
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31  комментарий
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29k
albedo 4 часа назад
На срок дояжематеилась.
Будет правильно, если ее примерно накажут.
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13k
butata 11 минут назад
свиноматка хуле
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3k
Pill 20 минут назад
Спокойно всем, я снимаю!
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3k
Pill 22 минуты назад
Меня всегда радует фраза :"- Ментов вызывай"
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1k
SergeyABC 24 минуты назад
Толкнули за то что ребенок матерится. А сами пля через слово мат!!!
Хз. я б тоже отхерачил этих если бы моего ребенка толкнули сильно. Да еще и с горки. Хоть баба и выглядит как быдло,ьно думаю ситуация неоднозначная.
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942
Шурман Час назад
Ну на срок она себе уже накатала как и старшенький , с мамкой по этапу , хотя в России законы гуманные , условку дадут и компенсацию в хернь да маленько и все .
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73k
Доктор Джонс 2 часа назад
Вырастет из сны свин, если мать - хабалка...
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10k
Vacony 2 часа назад
одни неадекваты вокруг... что за время... то тут избили, то в лифте из за собачки...
такое чудовище и отпрыска своего вырастить не может нормально. а следом за малым не пришел папа ? не отвесил по шеям обоим ?
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9k
Владимир 2 часа назад
Самка бабуина!
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52k
dima423 3 часа назад
Бабища явно не права, и теперь получит серьезные проблемы...и поделом)
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2k
Димон 3 часа назад
Тут все хороши, но баба правильно сказала, вы где были когда моего сына били? я никогда односторонним рассказам/видосам не верю, как правило есть предыстория конфликта, ну и героиня конечно осложнила себе жизнь своей тупостью.
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554
Дмитрий Заяц 3 часа назад
А где здесь женщина?
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−10
wmailerw Дмитрий Заяц 3 часа назад
та, что защищает своего ребенка, а вот Дмитрий Заяц это мужчина или нет - ещё надо посмотреть, как он сглотит побои своего ребенка
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1k
Алексей 3 часа назад
Тётке бы ещё рот доместосом вымыть.
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923
SmartCat101 3 часа назад
таких надо лишать родительских прав и стерелизовать, чтоб не размножались
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−10
wmailerw SmartCat101 3 часа назад
ты о родителях ударившего первым ? тогда да согласен
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108
Капитошка wmailerw 2 часа назад
Ты случайно не муж этой хабалки?
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21k
ЦСКА 4 часа назад
Для прокуратуры-100%-я фактура! Эта бешеная овца и её старший опарыш, железно должны обзавестись судимостями! Бастрыкин действуй!
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28k
Ваня 4 часа назад
вот дуру, статью себе накатала с горочки...
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2k
Игорь 4 часа назад
это не женщина, это самка. увы.
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