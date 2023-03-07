Женщина избила школьника, толкнувшего её сына с горки

В Сергиевом Посаде произошёл неприятный инцидент с участием школьников и женщины. Ребёнок плохо себя вел и матерился, что не понравилось одному из катающихся с горки подростков. Он толкнул школьника с горки и тот пошёл жаловаться матери. Женщина пришла разбираться, захватив с собой старшего сына.
Между матерью и участником конфликта завязалась словесная перепалка. В итоге женщина и её 17-летний старший сын избили подростка. Он был доставлен в больницу.
У подростка диагностировали ушиб области лица, а также подозрение на перелом одного из грудных позвонков.
В видео присутствует ненормативная лексика.
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Будет правильно, если ее примерно накажут.
Хз. я б тоже отхерачил этих если бы моего ребенка толкнули сильно. Да еще и с горки. Хоть баба и выглядит как быдло,ьно думаю ситуация неоднозначная.
такое чудовище и отпрыска своего вырастить не может нормально. а следом за малым не пришел папа ? не отвесил по шеям обоим ?
бабище надо было метов вызвать, медосвидетельствование сынку сделать и т.п. Но она тупая срок себе взяла.