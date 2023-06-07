В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины

Не все герои носят плащи и маски.
В Ступино, во дворе на улице Чайковского, вспыхнуло авто. Пока не ясно почему, но там находилась взаперти 11-летняя девочка. Всё могло закончится очень плохо, если бы пожар не заметил проходящий мимо мужик - он сразу кинулся на помощь.
Разбил стекло и вытащил ребёнка - скорее всего, спас ей жизнь.
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Теперь полицейским осталось разобраться: кто запер девочку в машине и почему случилось возгорание. Ну а мужчине - низкий поклон, тут любой награды будет мало.
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