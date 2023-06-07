В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины

В Ступино, во дворе на улице Чайковского, вспыхнуло авто. Пока не ясно почему, но там находилась взаперти 11-летняя девочка. Всё могло закончится очень плохо, если бы пожар не заметил проходящий мимо мужик - он сразу кинулся на помощь.

Разбил стекло и вытащил ребёнка - скорее всего, спас ей жизнь.