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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 332 поста • 24 подписчика подписаться
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В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины

В Подмосковье мужчина спас девочку из горящей машины

Автор:
07 июня 2023 16:26
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Герой   Подмосковье   видео   девочка   машина   мужик   пожар   ступино   
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Не все герои носят плащи и маски.

В Ступино, во дворе на улице Чайковского, вспыхнуло авто. Пока не ясно почему, но там находилась взаперти 11-летняя девочка. Всё могло закончится очень плохо, если бы пожар не заметил проходящий мимо мужик - он сразу кинулся на помощь.

Разбил стекло и вытащил ребёнка - скорее всего, спас ей жизнь.

Теперь полицейским осталось разобраться: кто запер девочку в машине и почему случилось возгорание. Ну а мужчине - низкий поклон, тут любой награды будет мало.

Источник:

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Метки: Герой   Подмосковье   видео   девочка   машина   мужик   пожар   ступино   
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5  комментариев
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АнтонПолднев 38 минут назад
Зато тот, кто выложил видео, отважно снимал на телефон.
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