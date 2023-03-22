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Екатерина Мизулина объявила охоту на блогеров

Екатерина Мизулина объявила охоту на блогеров

Автор:
22 марта 2023 12:51
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Мизулина   ФНС   блогеры   интересное   инфоцыгане   налоги   уголовное дело   фото   шоу бизнес   
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В марте на блогеров свалилась целая куча проблем. ФНС заинтересовалась доходами инфоцыган и уже заведены уголовные дела. Блогершу Лерчек и её мужа обвиняют в сокрытии налогов и отмывании денег. Митрошина тоже стала фигуранткой уголовного дела. Следствие считает, что она, как блогерша Лерчек, обманывала государство. И это только начало, уверяет Мизулина.

Екатерина Мизулина (дочь той самой Мизулиной) является главой «Лиги безопасного интернета». Она опубликовала видеообращение, в котором пообещала взяться за блогеров вплотную. По её словам, с с доходов блогеров и «инфоцыган» бюджет недополучает большие деньги. Теперь это будут исправлять.

Блогеры долгое время были вне зоны внимания и контроля со стороны налоговых органов, получая миллиардные доходы. При этом, как оказалось, многие из них не платят налоги и занимаются мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Общественность предупреждала об этих рисках органы власти уже давно. Мы настоятельно рекомендуем всем крупным блогерам задуматься, заплатить налоги и жить спокойно.

Ранее ФНС обещала проверить всех знаменитых инфоцыган.

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Метки: Мизулина   ФНС   блогеры   интересное   инфоцыгане   налоги   уголовное дело   фото   шоу бизнес   
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34  комментария
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2k
Walther 4 часа назад
Двоякие чувства, если честно, вроде и по делу говорит, но семейство Мизулиных вызывает откровенную тревогу (особливо мамаша). Там периодически такие закидоны бывают, что отдельно взятые тираны со своими тараканами нервно покуривают в сторонке...
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449
Вася Васильев 54 минуты назад
Хоть какая-то польза от этой мандатры.
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477
Dima Udo 2 часа назад
Мизулина, та еще сука!
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119k
arek14 2 часа назад
Обычный блогер Некоглай.
Снял глупый ролик.
Благодаря мизулиной ,ну и,конечно, ментам, был выслан из России. По его словам, в ментуре его избивали,принуждали садиться на бутылку, вырывали волосы и побрили.
Так вот.
После высылки пообещал купить на 100 000 $ оружие для ВСУ.
Недавно купил и передал ВСУ 10 дронов.
Вот так мизулина превратила обычного блогера в злейшего врага России.
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206
Раймонд arek14 Час назад
Если волосы вырвать, то брить нечего будет))).
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556
vipilshik 2 часа назад
Какая косноязычная дама! Если сама текст писала, то как она школу то окончила то? Там еле на троечку сочинение её тянет. К тому же и прочитать с монитора нормально не может. Сразу видно- одна из многочисленной когорты талантливейших детей представителей власти. Да, кстати, жильём её наверное государство обеспечило безо всяких налогов?
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2k
.357 magnum 3 часа назад
Мысль то здравая, только всякие Мизулины да Милоновы традиционно способны вместе с водой выплеснуть и младенца.
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4k
Феликс Дзержинский 3 часа назад
Просто у Катеньки Мразулиной(простите, Мезулиной)хронический недойоб. Ей бы член найти хороший, глядишь и дурные мысли в голову перестанут лезть.
p. s. Я так понял, что Катеньке по}{уй, инфоцыган ты или открытый мошенник, ты главное поделись заработанными средствами с Катенькой и она успокоится.
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15k
K7OO 3 часа назад
Слабо верится, что всю эту фигню затеяли ради недоплаченных налогов. Конечно, для отдельно взятого человека это серьезные бабки, но в масштабах государства это вообще ни о чем, слезы, ради которых не стали бы затевать такую мощную кампанию, с привлечением разных силовых и контролирующих структур. В итоге выхлоп наверняка будет скромнее затраченных усилий и средств.
Думаю, дело тут совершенно в другом. Вся эта интернет-деятельность - совершенно темная и непрозрачная сфера экономики, которую фактически невозможно отслеживать и контролировать. Поэтому через нее без всякого палева можно финансировать что угодно, кого угодно и откуда угодно. И если раньше это никого особо не парило, то сейчас, ясен пень, такие черные дыры представляют собой серьезную угрозу для безопасности. Вот и решили взяться за этот бизнес всерьез. Тем более, что для экономики он все равно никакой пользы не приносит. Полагаю, что начнут с налогов, а потом и регуляторную законодательную базу подтянут. И тогда успешных блогеров сильно поубавится.
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34k
russger 3 часа назад
А толку? Им такие мелкие штрафы дают, как нам чашку кофе в шаурмячной заказать. Тупо игра на публику, типа посмотрите как мы работаем хорошо -_-
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1k
Капитошка 3 часа назад
Екатерина Мизулина объявила охоту на блогеров
++++++++++++
Проценты пообещали?
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2
Mark 3 часа назад
Блогер? Тиктокер? Ок. Всех на работу на заводы и фабрики!
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2
Mark 4 часа назад
Нам всем уже давно пора объединиться и начать на них охоту! Этих больных у...бков-паразитов надо просто пиз...ить!
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771
Николай 4 часа назад
Инфоцыганами пусть сначала займется. Многие блогеры может налоги и недоплачивали, но делали при этом отличные видосики, а эти чепушилы открыто занимались мошенничеством и недоплачивали налоги.
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1
MIXALICH PLAY 4 часа назад
Шо те х***я шо эти
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68
Паша Андрианов MIXALICH PLAY 3 часа назад
шо ты гавно?
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68
Паша Андрианов MIXALICH PLAY 3 часа назад
шокай у себя на украине
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28k
Ваня 5 часов назад
ага - пчелы против меда...
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52k
dima423 5 часов назад
О хоть объяснили почему эти Мизулины разные...а то я все удивлялся как так, а это мать и дочь оказывается)))
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