Екатерина Мизулина объявила охоту на блогеров

Екатерина Мизулина (дочь той самой Мизулиной) является главой «Лиги безопасного интернета». Она опубликовала видеообращение, в котором пообещала взяться за блогеров вплотную. По её словам, с с доходов блогеров и «инфоцыган» бюджет недополучает большие деньги. Теперь это будут исправлять.

Блогеры долгое время были вне зоны внимания и контроля со стороны налоговых органов, получая миллиардные доходы. При этом, как оказалось, многие из них не платят налоги и занимаются мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Общественность предупреждала об этих рисках органы власти уже давно. Мы настоятельно рекомендуем всем крупным блогерам задуматься, заплатить налоги и жить спокойно.