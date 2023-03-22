Екатерина Мизулина объявила охоту на блогеров

В марте на блогеров свалилась целая куча проблем. ФНС заинтересовалась доходами инфоцыган и уже заведены уголовные дела. Блогершу Лерчек и её мужа обвиняют в сокрытии налогов и отмывании денег. Митрошина тоже стала фигуранткой уголовного дела. Следствие считает, что она, как блогерша Лерчек, обманывала государство. И это только начало, уверяет Мизулина.
Екатерина Мизулина (дочь той самой Мизулиной) является главой «Лиги безопасного интернета». Она опубликовала видеообращение, в котором пообещала взяться за блогеров вплотную. По её словам, с с доходов блогеров и «инфоцыган» бюджет недополучает большие деньги. Теперь это будут исправлять.
Блогеры долгое время были вне зоны внимания и контроля со стороны налоговых органов, получая миллиардные доходы. При этом, как оказалось, многие из них не платят налоги и занимаются мошенничеством и уклонением от уплаты налогов. Общественность предупреждала об этих рисках органы власти уже давно. Мы настоятельно рекомендуем всем крупным блогерам задуматься, заплатить налоги и жить спокойно.
Источник:
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Снял глупый ролик.
Благодаря мизулиной ,ну и,конечно, ментам, был выслан из России. По его словам, в ментуре его избивали,принуждали садиться на бутылку, вырывали волосы и побрили.
Так вот.
После высылки пообещал купить на 100 000 $ оружие для ВСУ.
Недавно купил и передал ВСУ 10 дронов.
Вот так мизулина превратила обычного блогера в злейшего врага России.
p. s. Я так понял, что Катеньке по}{уй, инфоцыган ты или открытый мошенник, ты главное поделись заработанными средствами с Катенькой и она успокоится.
Думаю, дело тут совершенно в другом. Вся эта интернет-деятельность - совершенно темная и непрозрачная сфера экономики, которую фактически невозможно отслеживать и контролировать. Поэтому через нее без всякого палева можно финансировать что угодно, кого угодно и откуда угодно. И если раньше это никого особо не парило, то сейчас, ясен пень, такие черные дыры представляют собой серьезную угрозу для безопасности. Вот и решили взяться за этот бизнес всерьез. Тем более, что для экономики он все равно никакой пользы не приносит. Полагаю, что начнут с налогов, а потом и регуляторную законодательную базу подтянут. И тогда успешных блогеров сильно поубавится.
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Проценты пообещали?