Интересные методы: семейный психолог ударил женщину на своём семинаре

С пятницы по воскресенье в Великом Новгороде выступал семейный психолог и блогер Сатья Дас. Залы были переполнены, и последние две сессии перенесли в лекторий побольше. Зрители, отдавшие кучу денег, смогли не только послушать о психологии, но и увидеть методы работы с женщинами наглядно.

Во время семинара одна из зрительниц кричала со своего места и мешала психологу. Очевидцы рассказывают, что девушка пришла с мужчиной, но он не стал с ней вместе сидеть и вышел в холл. Конечно, у него была попытка вывести свою даму, но не получилось. Спустя пару минут со сцены спустился Сатья Дас и ударил женщину по голове её же сумкой. Тут уже подоспели организаторы и увели психолога в сторону.