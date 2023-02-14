Интересные методы: семейный психолог ударил женщину на своём семинаре

Знаменитый семейный психолог Сатья Дас, у которого более двух миллионов подписчиков в соцсетях, на своём семинаре в Великом Новгороде ударил женщину по голове её же сумкой.
С пятницы по воскресенье в Великом Новгороде выступал семейный психолог и блогер Сатья Дас. Залы были переполнены, и последние две сессии перенесли в лекторий побольше. Зрители, отдавшие кучу денег, смогли не только послушать о психологии, но и увидеть методы работы с женщинами наглядно.
Во время семинара одна из зрительниц кричала со своего места и мешала психологу. Очевидцы рассказывают, что девушка пришла с мужчиной, но он не стал с ней вместе сидеть и вышел в холл. Конечно, у него была попытка вывести свою даму, но не получилось. Спустя пару минут со сцены спустился Сатья Дас и ударил женщину по голове её же сумкой. Тут уже подоспели организаторы и увели психолога в сторону.
Посетители лекции были удивлены такими методами. Ведь в своих соцсетях он рассказывает, что мужчина — терпеливый, сдержанный, невосприимчивый к женским эмоциям, кремень. Настоящий ледокол, который сквозь трудности ведёт свою семью. Очевидно, что слова сильно разнятся с действительностью.
Источник:
- Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли
- В Екатеринбурге мужчина сильно возмутился надписью NASA на крутке пассажира
- "Лишь психически больной человек не имеет чувства страха. У меня его нет": новое высказывание Кличко
- Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев
- "Остров? В России?": популярный тиктокер Даня Милохин наконец узнал о существовании Сахалина
А вообще, к нему бабы идут как к какому то волшебнику, а он обычный мужик, который пытается донести до "маленьких их мозгов" всё то что любой мужик так-же пытается! Мужа они не слышат и идут к "психологу". А у этой когнитивный диссонанс вылился в истерику!
Настоящее имя Сергей Яковлев, родился в 1975 году, в Днепропетровске в простой семье. Родители все время трудились, и он вынужден был помогать им в воспитании двух братьев. К тому же, находилась работа и на садовом участке.
Высшего образования НЕТ! Никакого. Окончил кулинарный техникум.....
Думаю, те , кто готов заплатить деньги за лекцию подобного психолога, вполне заслуживают удара сумочкой по голове.
Если я буду всем на каждом углу говорить что я космонавт, то космонавтом от этого не стану.
Он еврей. Типичный еврей. Не глупый. Из еврейской семьи.
Тут он правильно сделал. Баба сама выпросила.
Мне лично этот товарищ не очень импонирует. и на его лекции я не пойду даже бесплатно. У кришнаитов своеобразное отношение к женщинам, немного отличается от моего.
Стэндап, а не лекции. ))
"Нескучная семейная психология" - основное слово "нескучная"! )