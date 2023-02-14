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Интересные методы: семейный психолог ударил женщину на своём семинаре

Интересные методы: семейный психолог ударил женщину на своём семинаре

Автор:
14 февраля 2023 11:44
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Сатья Дас   Юмор   блогер   видео   драка   интересное   психолог   фото   шоу бизнес   
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Знаменитый семейный психолог Сатья Дас, у которого более двух миллионов подписчиков в соцсетях, на своём семинаре в Великом Новгороде ударил женщину по голове её же сумкой.

С пятницы по воскресенье в Великом Новгороде выступал семейный психолог и блогер Сатья Дас. Залы были переполнены, и последние две сессии перенесли в лекторий побольше. Зрители, отдавшие кучу денег, смогли не только послушать о психологии, но и увидеть методы работы с женщинами наглядно.

Во время семинара одна из зрительниц кричала со своего места и мешала психологу. Очевидцы рассказывают, что девушка пришла с мужчиной, но он не стал с ней вместе сидеть и вышел в холл. Конечно, у него была попытка вывести свою даму, но не получилось. Спустя пару минут со сцены спустился Сатья Дас и ударил женщину по голове её же сумкой. Тут уже подоспели организаторы и увели психолога в сторону.

Посетители лекции были удивлены такими методами. Ведь в своих соцсетях он рассказывает, что мужчина — терпеливый, сдержанный, невосприимчивый к женским эмоциям, кремень. Настоящий ледокол, который сквозь трудности ведёт свою семью. Очевидно, что слова сильно разнятся с действительностью.

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Метки: Сатья Дас   Юмор   блогер   видео   драка   интересное   психолог   фото   шоу бизнес   
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43  комментария
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Не понимаю зачем разнимали? Психолог все таки специалист с соответствующим образованием. Может методы новые какие. Практики там или ещё что.
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29k
koleos72 12 минут назад
всё таки очень сдержаный мужик! А мог бы и ногой по кричальнику заехать! Видно же, что у бабы психоз приключился! Вот он и успокаивал, просто как специалист он понимал что ей надо пиз.дануть!
А вообще, к нему бабы идут как к какому то волшебнику, а он обычный мужик, который пытается донести до "маленьких их мозгов" всё то что любой мужик так-же пытается! Мужа они не слышат и идут к "психологу". А у этой когнитивный диссонанс вылился в истерику!
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9
Curgan Mengir 13 минут назад
Он никакой вообще не психолог. У него нет соответствующего образования, несет совершеннейшую отсебятину.
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10k
Shtoppi 13 минут назад
Скоро станут как они врачевать.
Ссылка www.youtube.com
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3k
Алекс 22 минуты назад
а я своей бывшей говорил, что он [мат]...й. она повернута на нем. хочется сказать - что я и говорил.
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28k
Levyathan 24 минуты назад
Итак, по порядку: "Знаменитый психолог Сатья Дас"
Настоящее имя Сергей Яковлев, родился в 1975 году, в Днепропетровске в простой семье. Родители все время трудились, и он вынужден был помогать им в воспитании двух братьев. К тому же, находилась работа и на садовом участке.
Высшего образования НЕТ! Никакого. Окончил кулинарный техникум.....
Думаю, те , кто готов заплатить деньги за лекцию подобного психолога, вполне заслуживают удара сумочкой по голове.

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14
ПРАВДОРУБ Levyathan 6 минут назад
Именно! Никакой он не психолог. Его смотрят, слушают и ходят на его бла бла бла только тупые курицы, которые путают педали.
Если я буду всем на каждом углу говорить что я космонавт, то космонавтом от этого не стану.
Он еврей. Типичный еврей. Не глупый. Из еврейской семьи.
Тут он правильно сделал. Баба сама выпросила.
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3k
Вячеслав Полчаса назад
Пару лет заработал срока.
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1k
pipezzz Полчаса назад
Ну дамочка явно в истерике и как то словами воздействовать на нее бесполезно. Слов она явно не слышит. Сумкой по по маковке, как вариант))). Там куча народу заплатили за этот семинар и ждать пока в оплаченное тобой время истеричку будут успокаивать, как то неправильно. Тем более у Сатьи все семинары с элементами юмористического шоу, может так задумано было?
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1k
Татьяна Баженова 41 минуту назад
Женщине, видимо, нужна была помощь психолога, а может, и психиатра, если даже её муж не мог её угомонить. Таким нельзя ходить в общественные места. Мало ли что ей не понравится, и она начнёт орать!
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113k
zubrilov 43 минуты назад
блин, а мне так нравились его лекции. Теперь всё, не смогу его воспринимать как психолога. Обычный инфоциган...
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3k
Роман 44 минуты назад
почему-то многие думают, что доктора не должны болеть, а у психолог не может психануть...
Мне лично этот товарищ не очень импонирует. и на его лекции я не пойду даже бесплатно. У кришнаитов своеобразное отношение к женщинам, немного отличается от моего.
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14
ПРАВДОРУБ Роман 4 минуты назад
Он не психолог. Он аферист. Жид+аферист. Не глупый аферист.
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561
Николай Пауков 45 минут назад
Да он просто показал наглядно как делать НЕ надо)))
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14
ПРАВДОРУБ Николай Пауков 3 минуты назад
Как делать НАДО в таких случаях )))
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33k
russger 47 минут назад
Да я за семейные ценности мать продам (с) КВН
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13k
Alex 48 минут назад
А ведь кто-то на этой бестии женат......
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722
Kra 56 минут назад
Не, ну у него и лекции не классические - с матом и неприличными анекдотами.
Стэндап, а не лекции. ))
"Нескучная семейная психология" - основное слово "нескучная"! )
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911
Andrey Час назад
Выбесила видимо, он кстати никогда не говорил что надо всё терпеть
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3k
Дмитрий Час назад
В некоторых случаях - это самый действенный способ привести в чувство охреневшую ТП.
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2k
RaiJu Час назад
Да хули, инфоцыган же. Да и баба [мат].
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6k
Психологическая поддержка Час назад
Вот и ответ, лучше чем п*здюлина - психолога нет.
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6k
hhwost Час назад
"быстрая двойка в голову легко заменяет жесткую сорокаминутную нотацию, а простой и короткий выстрел в ногу в 95% случаев полностью меняет жизненные принципы" (с)
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96
noname789 Час назад
Прозрела !
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