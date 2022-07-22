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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 6143 поста • 740 подписчиков подписаться
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"Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки

"Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки

Автор:
22 июля 2022 08:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Юмор   голубой огонёк   запись   знаменитости   интересное   прикол   фото   шоу бизнес   
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Новогодний "Голубой огонёк" знаком всем россиянам. На нём выступают все знаменитости российского шоу-бизнеса, а съёмки начинаются задолго до Нового года. В сеть слили оригинал записи во время съемок, на котором Кошкина и Кудрявцева изо всех пытаются казаться весёлыми, обсуждая замужество.

За съёмками "Голубого огонька" стоит работа монтажёров, режиссёров, сценаристов, аранжировщиков и других специалистов. Программа начинает сниматься задолго до Нового года. В сеть кто-то слил черновую запись "Голубого огонька", на которой Лера Кудрявцева (в розовом) и Яна Кошкина (В голубом) обсуждают замужество.

Диалог:

- Замуж хочешь выйти, да?!

- Очень!

- Покажешь ему потом это видео, что бы знал к чему готовиться!

В ролике девушки изо всех сил танцуют, как будто под музыку, улыбаются. Кудрявцева просто делает вид, что счастлива, а вот Кошкина реально собралась быстро выскочить замуж. Она пытается казаться сексуальной, желанной и страстной. Однако без подходящей музыки это выглядит очень странно и даже жутковато!


Источник:

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Метки: Юмор   голубой огонёк   запись   знаменитости   интересное   прикол   фото   шоу бизнес   
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38  комментариев
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34k
Опаньки 2 часа назад
а правда, пусть показывают эту передачу без звука под новый год - всяко интереснее
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2k
Vad 3 минуты назад
Это какой-то позор...
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7k
mbr 12 минут назад
вот с музыкальным сопровождением
Ссылка youtu.be
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504
pka2004 13 минут назад
Да чего привязались. Нормальные бабы с нормальными желаниями и потребностями. А то, что съёмка так происходит, так это работа такая))
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9k
Сол Гудман 16 минут назад
Зачем вообще народ смотрит эту парашу на новый год?
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565
Жизнь Полчаса назад
ну да ну да
у Кошкиной то проблема
Да
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15k
Кархародон 40 минут назад
И что тут такого? Можно подумать, что остальные музыкальные программы, клипы и художественные фильмы как-то иначе снимают.
А девочка и правда сексуальная.
З.Ы. Автор поста - женщина?
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132
Andrews32 53 минуты назад
Почему КАЗАТЬСЯ? Она и есть сексуальная
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1
Андрей Лазаренко 56 минут назад
Пипл хавает и не такое...
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11
ChePaev Час назад
Любая девчонка, едва отоссытся,
Едва до бюстгальтера грудь дорастет,
Мечтает, вздыхая, о сказочном принце,
Который ее непременно найдет.
А принцев-то этих – раз-два и обчелся,
Тем более в наших холодных краях.
И плачут девчонки, и хвостик расплелся,
Разводы от туши у них на щеках.
И лижут девчонки х/у/и/ бизнесменов,
И в жопу мажорам задорно дают.
И тычут в них, тычут десятками членов,
А замуж чего-то совсем не берут.
И время уходит, стареют девчонки,
Узор из растяжек не радует глаз.
Коктейлями выжжена на х/е/р печенка,
Осыпался на пол узор старых страз.
Не надо, девчонки, стремленья к богатству.
Охоты за принцем напомнит маршрут
Простое, обычное б.л.я.д.с.к.о.е б.л.я.д.с.т.в.о,
А замуж, девчонки, б.л.я.д.е.й. не берут!
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318
Оникс Час назад
Голубой огонёк давно превратился в вечный огонь.
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552
partners74 Час назад
а есть видео где их замуж берут?
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21
Дед Талаш partners74 58 минут назад
Ага. На Порнхабе выйдет.
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656
HalloFreeSpace Час назад
Ну чего , кто-то думал , что они реально там веселятся ?
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−97
009hfg2322 2 часа назад
Р Х - Я ТВОЕЙ МАМЕ
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
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−97
009hfg2322 2 часа назад
РУССО СКРЕПОСТНОЙ ПОДЗАЛУПНЫЙ ХОЛОПО- ЧЕЛЯДЬ !

ПУЙ/ ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ФЮРО- Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
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877
Sexxxton 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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−36
Alexandr Fisher 2 часа назад
очередные две пр0стiтутки
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2k
Decapitated Headbanger 2 часа назад
Я фигею с этих редакторов, не могли реально музыку врубить, а на выходе подставить?! 20-е годы пошлого века смотрят на этих рукожопов в [мат]
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−97
009hfg2322 2 часа назад
Едут домой с Украины, бурятский танкист, ростовский гвардеец и московский генерал.
Кто за рулем?

Ответ: водитель рефрижератора
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−97
009hfg2322 2 часа назад
ПИ/ Z ДА ВАШЕЙ АВИАЦИИ !

ПРИБЫЛИ Stormer HVM

ГОТОВТЕ ГРОБЫ И КРЕМАТОРИИ !
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13
Иван Петров 009hfg2322 2 часа назад
Вы так говорили еще до войны, а уже сколько областей просрали?
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930
Тупняк 3 часа назад
Изначально смотрел без звука, действительно криповое зрелище. Хотя Янка мадам ничё такая))
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