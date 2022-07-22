"Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки

В ролике девушки изо всех сил танцуют, как будто под музыку, улыбаются. Кудрявцева просто делает вид, что счастлива, а вот Кошкина реально собралась быстро выскочить замуж. Она пытается казаться сексуальной, желанной и страстной. Однако без подходящей музыки это выглядит очень странно и даже жутковато!