"Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки

Новогодний "Голубой огонёк" знаком всем россиянам. На нём выступают все знаменитости российского шоу-бизнеса, а съёмки начинаются задолго до Нового года. В сеть слили оригинал записи во время съемок, на котором Кошкина и Кудрявцева изо всех пытаются казаться весёлыми, обсуждая замужество.
За съёмками "Голубого огонька" стоит работа монтажёров, режиссёров, сценаристов, аранжировщиков и других специалистов. Программа начинает сниматься задолго до Нового года. В сеть кто-то слил черновую запись "Голубого огонька", на которой Лера Кудрявцева (в розовом) и Яна Кошкина (В голубом) обсуждают замужество.
Диалог:
- Замуж хочешь выйти, да?!
- Очень!
- Покажешь ему потом это видео, что бы знал к чему готовиться!
В ролике девушки изо всех сил танцуют, как будто под музыку, улыбаются. Кудрявцева просто делает вид, что счастлива, а вот Кошкина реально собралась быстро выскочить замуж. Она пытается казаться сексуальной, желанной и страстной. Однако без подходящей музыки это выглядит очень странно и даже жутковато!
Источник:
АНТИФИШКИ
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у Кошкиной то проблема
Да
А девочка и правда сексуальная.
З.Ы. Автор поста - женщина?
Едва до бюстгальтера грудь дорастет,
Мечтает, вздыхая, о сказочном принце,
Который ее непременно найдет.
А принцев-то этих – раз-два и обчелся,
Тем более в наших холодных краях.
И плачут девчонки, и хвостик расплелся,
Разводы от туши у них на щеках.
И лижут девчонки х/у/и/ бизнесменов,
И в жопу мажорам задорно дают.
И тычут в них, тычут десятками членов,
А замуж чего-то совсем не берут.
И время уходит, стареют девчонки,
Узор из растяжек не радует глаз.
Коктейлями выжжена на х/е/р печенка,
Осыпался на пол узор старых страз.
Не надо, девчонки, стремленья к богатству.
Охоты за принцем напомнит маршрут
Простое, обычное б.л.я.д.с.к.о.е б.л.я.д.с.т.в.о,
А замуж, девчонки, б.л.я.д.е.й. не берут!
Хотя так даже и лучше - пусть напрягаются, чтоб жизнь малиной не казалась....
В РОТ НАСРАЛ В ТУРЕЦКОЙ БАНЕ ...
ПУЙ/ ЛО ВЕЛИЧАЙШЕЕ ФЮРО- Х- УЙЛО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА !
Кто за рулем?
Ответ: водитель рефрижератора
Кто закапывает ?
Ответ: водитель бульдозера
ПРИБЫЛИ Stormer HVM
ГОТОВТЕ ГРОБЫ И КРЕМАТОРИИ !