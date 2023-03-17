Блогершу Лерчек обвинили в отмывании 133 миллионов рублей и запретили пользоваться интернетом

Следователь заявил, что 133 миллиона, о которых идет речь в новом уголовном деле, - часть той суммы, которую Валерия и Артем не стали платить в налоговую. Чтобы легализовать их, поменяли на доллары США. (Куда делась эта валюта, хранится ли она сейчас где-то или была вывезена, в следствии пока не говорят). Когда судья покинула зал заседаний для совещания, Лерчек заявила, что инстаграм* никогда не был для неё просто работой. Это "возможность создавать".

Это не просто страничка, это история жизни нашей семьи и это единственный источник нашего с Артемом заработка, возможность кормить наших детей. Надеюсь, завтра я смогу сказать своим подписчикам «Доброе утро»...