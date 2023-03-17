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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 7361 пост • 861 подписчик подписаться
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Блогершу Лерчек обвинили в отмывании 133 миллионов рублей и запретили пользоваться интернетом

Блогершу Лерчек обвинили в отмывании 133 миллионов рублей и запретили пользоваться интернетом

Автор:
17 марта 2023 08:52
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   Юмор   блогеры   деньги   интересное   соцсети   суд   уголовное дело   шоу бизнес   
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Блогершу Валерию Чекалину, более известную как Лерчек, ранее обвинили в сокрытии налогов на 300 млн рублей. Тогда семейную пару отпустили по подписке о невыезде. 16 марта в Следственном комитете заявили, что чета блогеров обвиняется ещё и в отмывании денег. Сразу после допроса Валерию и Артёма доставили в суд. Заведено новое уголовное дело.

Артём и Валерия Чекалины — знаменитые блогеры, которые проводили фитнес-марафоны и заработали, судя по всему, кучу денег на своих подписчиках. Но платить налоги инфоцигане не привыкли. Чекалины сделали кучу ИП для своих родственников и перенаправляли лишние средства на их расчётные счета. Всё для того, чтобы не переходить на общую систему налогообложения. По информации следствия, таким образом блогеры отмыли 300 миллионов рублей. 15 марта следователи снова вызвали к себе блогеры, обвинив их в отмывании денег.

На заседание Валерия появилась в очень коротком платье и в пиджаке. Наверное, голыми ногами блогерша надеялась задобрить судью и снова "хайпануть". Чтож, у неё получилось. Я считаю, это самый лучший прогрев, который можно было придумать!

Следователь заявил, что 133 миллиона, о которых идет речь в новом уголовном деле, - часть той суммы, которую Валерия и Артем не стали платить в налоговую. Чтобы легализовать их, поменяли на доллары США. (Куда делась эта валюта, хранится ли она сейчас где-то или была вывезена, в следствии пока не говорят). Когда судья покинула зал заседаний для совещания, Лерчек заявила, что инстаграм* никогда не был для неё просто работой. Это "возможность создавать".

Это не просто страничка, это история жизни нашей семьи и это единственный источник нашего с Артемом заработка, возможность кормить наших детей. Надеюсь, завтра я смогу сказать своим подписчикам «Доброе утро»...

Суд вынес решение: как минимум на ближайшие два месяца Чекалиным будет запрещено пользоваться интернетом и мобильной связью, ночевать — только по месту проживания, общаться — только с самыми близкими родственниками, сообщает KP.ru. Артём заявил, что не знает, как теперь содержать семью. Однако у четы есть ещё фирма по производству косметики и доставка продуктов. Точно не пропадут!

После вынесения приговора в соцсетях начали появляться прощальные посты.

Лерчек заявила, что не согласна с решением. По её словам, интернет ей необходим для общения с детьми:

Я не согласна с тем, что теперь я не могу детям написать в WhatsApp, например

На вопрос, изменится ли тематика следующего марафона, Лерчек отвечать отказалась.

Согласно последним новостям, ФНС будет проверять и других блогеров. Лерчек может запустить марафон о том, как выжить в это нелёгкое время без интернета!

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Ynews   Юмор   блогеры   деньги   интересное   соцсети   суд   уголовное дело   шоу бизнес   
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16  комментариев
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44k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Покажите мне дегенерата благодаря которому данные существа имеют возможность зарабатывать деньги.
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3k
Leonid 3 минуты назад
Пчелу отключили от мёда

Бедная, последний телефон отняли, теперь они даже с чужого акк. не смогут выходить в интернет
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13k
Artem 7 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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12k
Linuksoid 7 минут назад
Наконец-то, за этих высероделателей взялись. Давно пора!
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113
Александр 11 минут назад
Большинство "успешных" блогеров это отмывание денег, а тут видимо отмыли, да не всё отдали. Как и 99% "благотворительных" фондов, а может и все 100%.
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600
Евгений 12 минут назад
Смешно слышать "Мы теперь не знаем как кормить детей" С заработком в 3 ярда всё по нулям? Продай ламборгини. Лет 10 можно их кормить изысканными блюдами)
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5k
jfk Полчаса назад
Комментарий к фото
через пару лет выйдешь)
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2k
ChePaev Полчаса назад
да заплатят они эти 133 ляма, с их годовым доходом в 3 ярда -это пыль. Ща помурыжат показательно в назидание остальным таким же, обилетят и отпустят. Не зря на видео они улыбаются и на расслабоне сидят в суде, потому что уже знают чем все закончится.
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342
Александр Лукин Полчаса назад
Раз есть куча дебилов которые им платят, зачем парится? А налоги платить нужно, вот за это и нужно их отчпокать по полной. Например как человека укравшего курицу из магазина (годика так на три)
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6k
Бу 38 минут назад
они не люди, а глисты!(
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16k
Alex 39 минут назад
Весь мусор на фишки тащат.......
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7k
newegg 41 минуту назад
Если налоги не заплачены, и если это доказано - значит взыскать и штрафануть.
Если они уходили от уплаты легально, соблюдая действующие законы - выипать тех, кто такие законы принял и закон изменить.
В обоих случаях никакого смысла лишать их интернета нет. Пусть зарабатывают и платят налоги с новых доходов.
Пока это выглядит как попытка отобрать или уничтожить успешный бизнес.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
328764



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