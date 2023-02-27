Туристка решила пешком пересечь Байкал, но заблудилась

Женщина решила устроить себе путешествие по льду Байкала, наметив маршрут. Она планировала дойти из поселка Танхой до Листвянки. Путь составлял 40 километров. Женщина вышла из дома ещё в темноте, ориентируясь на огни.
Когда выглянуло солнце, огни исчезли и туристка оказалась в ледяном плену. Поднялся ветер, и снег закрывал обзор. Женщина не видела ни горы, ни даже солнца. Проблуждав по снегу несколько часов, женщина позвонила спасателям. Те смогли её найти только после того, как женщина смогла загрузить из интернета карту и сообщить свои координаты. На поиски потратили около двух часов.
"Спасатели обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, напоили теплым чаем и доставили в Листвянку", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.
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