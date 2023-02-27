Туристка решила пешком пересечь Байкал, но заблудилась

Когда выглянуло солнце, огни исчезли и туристка оказалась в ледяном плену. Поднялся ветер, и снег закрывал обзор. Женщина не видела ни горы, ни даже солнца. Проблуждав по снегу несколько часов, женщина позвонила спасателям. Те смогли её найти только после того, как женщина смогла загрузить из интернета карту и сообщить свои координаты. На поиски потратили около двух часов.