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Туристка решила пешком пересечь Байкал, но заблудилась

Туристка решила пешком пересечь Байкал, но заблудилась

Автор:
27 февраля 2023 09:12
Сообщество : Жить в России
Метки: байкал   видео   женщина   интересное   спасатели   спасение   спортсменка   фото   
1583
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Женщина решила устроить себе путешествие по льду Байкала, наметив маршрут. Она планировала дойти из поселка Танхой до Листвянки. Путь составлял 40 километров. Женщина вышла из дома ещё в темноте, ориентируясь на огни.

Когда выглянуло солнце, огни исчезли и туристка оказалась в ледяном плену. Поднялся ветер, и снег закрывал обзор. Женщина не видела ни горы, ни даже солнца. Проблуждав по снегу несколько часов, женщина позвонила спасателям. Те смогли её найти только после того, как женщина смогла загрузить из интернета карту и сообщить свои координаты. На поиски потратили около двух часов.

"Спасатели обнаружили женщину в удовлетворительном состоянии, напоили теплым чаем и доставили в Листвянку", — говорится в сообщении ГУ МЧС по Иркутской области.


Источник:

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Метки: байкал   видео   женщина   интересное   спасатели   спасение   спортсменка   фото   
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29  комментариев
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2k
Игорь 2 часа назад
как можно заблудиться имея телефон с картой и определителем координат???
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9k
Juli Полчаса назад
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2k
LK Полчаса назад
И все равно 40 км - это как то многовато. Это скорость 2-3 км/ч (не лыжня же). Участками по 5 км с отдыхом по 15 минут. Это 15-20 часов, если все гладко. Вот сто пудово спать захочется, присел отдохнуть кимарнул и все.
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13k
butata 38 минут назад
Тупая дура. Отвлекает людей от реальной работы.
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2k
Егор 38 минут назад
Эта 3,14ZDa не такая уж и дура как может показаться на первый взгляд. Сорвала (и ещё сколько сорвёт!) хайпа на этом.
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2k
LK 52 минуты назад
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26k
Федор 57 минут назад
Безумству храбрых, поем мы песни))
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2k
Икра ежа 57 минут назад
Молодая. С экипировкой. А, епанутая!
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46k
Прискорбный Скиталец Час назад
зато какие эмоции.. я бы сходил
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17k
Алексей Час назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Alex Час назад
Удивительно, что эта дура вообще догадалась телефон взять
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2k
ChePaev Час назад
Фигасе, по Байкалу оказывается есть сеть gsm и интернет? Тут по М4 из Москвы выезжаешь, при выезде из московской области и въезде в тульскую, уже ни связи ни интернета нет по трассе до ближайшего населенного пункта.
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31k
Dobry vojak Svejk Час назад
Хорошо хоть спасли. Мир полон идиотов ))
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Тут чет комментировать - только портить.
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