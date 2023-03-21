Матерь бЛожья: инфоцыганку Митрошину заподозрили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей

Блог Митрошиной в Инстаграм* существует с 2013 году. Сначала это была простая страница, на которой Александра постила фотографии с занятий по карате. После, поняв, что на ведении блога можно зарабатывать, она стала его продвигать, и за шесть лет сумела набрать около 700 тысяч подписчиков. Уже в это время Митрошина активно зарабатывает на рекламе, однако её доходы того периода не идут ни в какое сравнение после того, как блогер начинает продвижение "Инсталогии". Под этим названием Митрошина в содружестве с другим блогером Кетовой (кстати, название придумала именно она) запускает онлайн-курсы обучения продвижению контента.





Митрошина сама признаётся, что первый же вебинар на 150 участников принёс ей выручку в 300 тысяч рублей. Не сложно подсчитать, сколько стоили "сакральные" знания для начинающих блогеров.



