Матерь бЛожья: инфоцыганку Митрошину заподозрили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей

Блогерша Александра Митрошина не бедствовала: набрав большую аудиторию в соцсетях, она активно продвигала свои курсы, и, похоже, не хотела делиться доходом с государством.
Александра Митрошина - инфоблогер, получившая широкую известность в соцсетях. В запрещенном на территории Инстаграм* Митрошина обзавелась 4 миллионами подписчиков, которым рекламировала и продавала онлайн-курсы по раскрутке блога и саморазвитию, и делала это весьма успешно.
Блог Митрошиной в Инстаграм* существует с 2013 году. Сначала это была простая страница, на которой Александра постила фотографии с занятий по карате. После, поняв, что на ведении блога можно зарабатывать, она стала его продвигать, и за шесть лет сумела набрать около 700 тысяч подписчиков. Уже в это время Митрошина активно зарабатывает на рекламе, однако её доходы того периода не идут ни в какое сравнение после того, как блогер начинает продвижение "Инсталогии". Под этим названием Митрошина в содружестве с другим блогером Кетовой (кстати, название придумала именно она) запускает онлайн-курсы обучения продвижению контента.
Митрошина сама признаётся, что первый же вебинар на 150 участников принёс ей выручку в 300 тысяч рублей. Не сложно подсчитать, сколько стоили "сакральные" знания для начинающих блогеров.
Дальше - больше. Курсы приносят стабильный доход, пишутся книги, у партнёра по бизнесу отбираются права на название, Митрошина богатеет. Летом 2020 года она заявила о том, что перезапускает свой самый успешный проект под обновленным названием Инсталогия 2.0, которая призвана подготовить аж 1 300 блогеров.
По цене своих курсов Митрошина, похоже, переплюнула даже известных инфоцыган типа Блиновской. Что касается заработка, то он был, а вот с государством "матерь бложья" делиться особо не хотела.
Еще летом 2022 года Митрошина рассказывала о том, что налоговая вменяет ей более 200 миллионов долга. Тогда блогерша уверяла свою аудиторию, что «всегда работала в белую» и планирует всё выплатить, а потом благодарила за поддержку.
Однако сегодня стало известно о том, что Митрошина стала фигуранткой уголовного дела. Следствие считает, что она, как блогерша Лерчек, обманывала государство, работая по упрощенной системе налогооблажения. Эта схема действует для предпринимателей с годовым доходом, не превышающим 150 миллионов рублей. Для тех, кто зарабатывает больше, шкала налогов другая: нужно платить НДС (20%), налоги за транспорт, имущество бизнеса, НДФЛ (13%)...
Митрошина же с помощью друзей и родных открывала «левые» ИП, на которые уводила заработанные деньги. Таким образом, как считают следователи, бюджет РФ недополучил более 120 миллионов рублей. И это лишь примерные цифры, потому что данные о доходах Митрошиной за предыдущий год еще уточняются.
В отношении Митрошиной возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования в доме у блогера (апартаменты на Большой Дмитровке) и других лиц, которых следствие подозревает к совершению преступления, прошли обыски. По сообщениям в СМИ, Митрошина также владеет квартирой в Москва-Сити.
Сама Митрошина с марта 2022 года живёт в Дубае, где приобрела квартиру рядом со знаменитым небоскребом Бурдж Халифа. Покупка жилья, по её словам, даёт в ОАЭ право беспрепятственно жить и работать.
Что может грозить Митрошиной? Самое суровое наказание по статье об уклонения от уплаты налогов — до трех лет лишения свободы. Однако есть и более гуманные альтернативы в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Следствие всегда учитывает, как ведёт себя обвиняемый, и нередко уголовные дела закрывают, если подозреваемый соглашается добровольно закрыть бюджетную недоимку.
Уголовное дело Митрошиной - второе после аналогичного для еще одной блогерши-миллионщицы Лерчек. Похоже, все инфоцыгане действуют по одной схеме. Деньги берут, и чтобы не платить налоги, уводят их на расчётные счета других ИП, оформленных на родственников и друзей.
--Instagram* (Инстаграм*) - принадлежит запрещенной в России компании Meta**
Meta** - признана экстремистской на территории РФ
Источник:
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сначала дадут сбежать, а потом предъяву лепят.
Котяра даже не знает как пишется "никто"...
там работы непочатый край)
глядишь и триллион наберут
Историю видимо люди плохо помнят... МММ была первой, после другие пирамиды! Удивительно! Под рукой интернет, но такая безграмотность! Дураки еще верят в пирамиды и разводы, жажда легких денег...