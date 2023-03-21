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Матерь бЛожья: инфоцыганку Митрошину заподозрили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей

Матерь бЛожья: инфоцыганку Митрошину заподозрили в неуплате налогов на сумму свыше 120 миллионов рублей

Автор:
21 марта 2023 12:20
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александра Митрошина   блогер   видео   инфоцыгане   налоги   обыск   онлайн-курсы   полиция   продвижение бищнеса   шоу бизнес   
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Блогерша Александра Митрошина не бедствовала: набрав большую аудиторию в соцсетях, она активно продвигала свои курсы, и, похоже, не хотела делиться доходом с государством.

Александра Митрошина - инфоблогер, получившая широкую известность в соцсетях. В запрещенном на территории Инстаграм* Митрошина обзавелась 4 миллионами подписчиков, которым рекламировала и продавала онлайн-курсы по раскрутке блога и саморазвитию, и делала это весьма успешно.


Блог Митрошиной в Инстаграм* существует с 2013 году. Сначала это была простая страница, на которой Александра постила фотографии с занятий по карате. После, поняв, что на ведении блога можно зарабатывать, она стала его продвигать, и за шесть лет сумела набрать около 700 тысяч подписчиков. Уже в это время Митрошина активно зарабатывает на рекламе, однако её доходы того периода не идут ни в какое сравнение после того, как блогер начинает продвижение "Инсталогии". Под этим названием Митрошина в содружестве с другим блогером Кетовой (кстати, название придумала именно она) запускает онлайн-курсы обучения продвижению контента.


Митрошина сама признаётся, что первый же вебинар на 150 участников принёс ей выручку в 300 тысяч рублей. Не сложно подсчитать, сколько стоили "сакральные" знания для начинающих блогеров.

Дальше - больше. Курсы приносят стабильный доход, пишутся книги, у партнёра по бизнесу отбираются права на название, Митрошина богатеет. Летом 2020 года она заявила о том, что перезапускает свой самый успешный проект под обновленным названием Инсталогия 2.0, которая призвана подготовить аж 1 300 блогеров.



По цене своих курсов Митрошина, похоже, переплюнула даже известных инфоцыган типа Блиновской. Что касается заработка, то он был, а вот с государством "матерь бложья" делиться особо не хотела.


Еще летом 2022 года Митрошина рассказывала о том, что налоговая вменяет ей более 200 миллионов долга. Тогда блогерша уверяла свою аудиторию, что «всегда работала в белую» и планирует всё выплатить, а потом благодарила за поддержку.



Однако сегодня стало известно о том, что Митрошина стала фигуранткой уголовного дела. Следствие считает, что она, как блогерша Лерчек, обманывала государство, работая по упрощенной системе налогооблажения. Эта схема действует для предпринимателей с годовым доходом, не превышающим 150 миллионов рублей. Для тех, кто зарабатывает больше, шкала налогов другая: нужно платить НДС (20%), налоги за транспорт, имущество бизнеса, НДФЛ (13%)...


Митрошина же с помощью друзей и родных открывала «левые» ИП, на которые уводила заработанные деньги. Таким образом, как считают следователи, бюджет РФ недополучил более 120 миллионов рублей. И это лишь примерные цифры, потому что данные о доходах Митрошиной за предыдущий год еще уточняются.


В отношении Митрошиной возбуждено уголовное дело. В рамках его расследования в доме у блогера (апартаменты на Большой Дмитровке) и других лиц, которых следствие подозревает к совершению преступления, прошли обыски. По сообщениям в СМИ, Митрошина также владеет квартирой в Москва-Сити.



Сама Митрошина с марта 2022 года живёт в Дубае, где приобрела квартиру рядом со знаменитым небоскребом Бурдж Халифа. Покупка жилья, по её словам, даёт в ОАЭ право беспрепятственно жить и работать.


Что может грозить Митрошиной? Самое суровое наказание по статье об уклонения от уплаты налогов — до трех лет лишения свободы. Однако есть и более гуманные альтернативы в виде штрафа до 500 тысяч рублей. Следствие всегда учитывает, как ведёт себя обвиняемый, и нередко уголовные дела закрывают, если подозреваемый соглашается добровольно закрыть бюджетную недоимку.



Уголовное дело Митрошиной - второе после аналогичного для еще одной блогерши-миллионщицы Лерчек. Похоже, все инфоцыгане действуют по одной схеме. Деньги берут, и чтобы не платить налоги, уводят их на расчётные счета других ИП, оформленных на родственников и друзей.


--Instagram* (Инстаграм*) - принадлежит запрещенной в России компании Meta**

Meta** - признана экстремистской на территории РФ

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Александра Митрошина   блогер   видео   инфоцыгане   налоги   обыск   онлайн-курсы   полиция   продвижение бищнеса   шоу бизнес   
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35  комментариев
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4k
Денис 7 часов назад
Нормально так принялись трясти блохеров. Ещё б каперов всяких стали привлекать , цены б не было этой позитивной движухе
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12k
♚ Мрачный Жнец ♚ 4 минуты назад
Матерь блоШья.......
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13k
a_komolow 37 минут назад
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5k
Frank Borman 2 часа назад
В США ее бы посадили лет на 20. Там уклонение от налогов наказывается очень жестоко. А в России она отделается штрафом.
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40k
Сергей 3 часа назад
сопливого во время целуют!
сначала дадут сбежать, а потом предъяву лепят.
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5k
Котэ 3 часа назад
а почему она должна хотеть делиться с государством? ни кто не хочет, а она должна???
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3k
lekha-fil 3 часа назад
Как её с таким долгом выпустили за границу? Она смылась.
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3k
Андрей 3 часа назад
Ну ждем окончания этого интереснейшего замеса. Хотя мне глубоко фиолетово.
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31k
Slonyash 4 часа назад
Ну что ж наторговала ипалом.
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453
Вася Васильев 4 часа назад
7 лет общего режима + конфискация ВСЕГО имущества.
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2k
Руслан 5 часов назад
Дробление бизнеса...Вот я могу понять тех, кто пытается минимизировать налоговую нагрузку для того, чтобы снизить издержки и быть конкурентным на рынке. Там, где реально издержки имеют место быть: аренда, заработная плата, покупка сырья, тары, расходников и т.д. Ну а в данном случае какие расходы? Минимальные. А обороты - колоссальные (при 100+ миллионов недоимки, оборот должен быть под миллиард в год), это под 100 миллионов в месяц
Норма прибыли такая, что обзавидуются нарко барыги. И нет, бл@ть, надо ныкать по чужим ИП деньги
Поэтому имеем дело с банальной жадностью и жлобством. А за жадность надо платить
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3k
mkcbhk 5 часов назад
а сколько таких в России которые не платят налоги=) подоходный налог не сдают, ещё-бы тех кто курсы онлайн как заработать, проверили бы, а то многих обманули уже
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14k
hunter 5 часов назад
трясите ,трясите.
там работы непочатый край)
глядишь и триллион наберут
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6k
Станислав 5 часов назад
Меня всегда поражает тот факт, что в нашей стране такое огромное количество баранов, которые платят этим инстасамкам, что чуть ли ни каждая мульти миллионерша (там счет в сотнях лямов идет уже).
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3k
cnob7 5 часов назад
симпотная дивчина
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2k
Юрий 5 часов назад
Делают бабло из воздуха и не хотят еще платить налоги. Сволочи.
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497
ZeroCross.ru 6 часов назад
как заработать денег: продать билеты на курсы "как заработать денег"
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54k
Олег 6 часов назад
ломаного гроша не дал-бы за "уроки" дурной блохерши. А налоги платить надо!
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2k
crownanniversury 6 часов назад
Взялись за пастухов..Блейте овцы!))
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1k
JulZh 6 часов назад
В ходе следствия, главное не выйти на самих себя
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3k
ProstoBoBka 6 часов назад
1. Кто они такие? 2. что за дураки, которые подписываются на них и увеличивают им просмотры?

Историю видимо люди плохо помнят... МММ была первой, после другие пирамиды! Удивительно! Под рукой интернет, но такая безграмотность! Дураки еще верят в пирамиды и разводы, жажда легких денег...
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