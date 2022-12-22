"Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна

372
1
1
Людям остаётся только завидовать кошкам, которые могут спать где угодно, а главное — когда угодно! Эта кошечка пыталась добраться до спальни, но силы оставили её на середине лестницы.
Хозяева заметили, как их кошечка смешно уснула. Она собиралась забраться на кровать на втором этаже, но не смогла дойти — сон свалил её прямо на лестницу. Пушистая булочка уснула прямо на ступеньке, удобно засунув мордочку внутрь.
Зачем утруждаться, когда на лестнице тоже можно отлично поспать?
Источник:
Ссылки по теме:
- Домашние животные до и после купания
- Забавное пробуждение котёнка вкусняшкой
- Кот по кличке Понедельник
- "Что за техника безопасности?": котик испытал судьбу
- Два брата по-разному ловят вкусняшки и смешат пользователей сети
Новости партнёров
реклама