FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13220 постов • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
"Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна

"Приемлемо!": кошечка нашла очень странное место для сна

Автор:
22 декабря 2022 10:43
Сообщество : Животные
Метки: Питомцы   Прикол   Юмор   видео   животные   интересное   кот   милота   сон   фото   
372
1
1

Людям остаётся только завидовать кошкам, которые могут спать где угодно, а главное — когда угодно! Эта кошечка пыталась добраться до спальни, но силы оставили её на середине лестницы.

Хозяева заметили, как их кошечка смешно уснула. Она собиралась забраться на кровать на втором этаже, но не смогла дойти — сон свалил её прямо на лестницу. Пушистая булочка уснула прямо на ступеньке, удобно засунув мордочку внутрь.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Питомцы   Прикол   Юмор   видео   животные   интересное   кот   милота   сон   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
474
sniperok 13 минут назад
ПРИЕМЛИМО, БЕЗДАРЬ!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
320517



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Прогулка по Минску. Чем столица Беларуси отличается от российских городов?
Прогулка по Минску. Чем столица Беларуси отличается от российских городов?
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 декабря
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 20 декабря
Набирающие популярность в сообществах
Посмотрите, как новый Lucid Air Sapphire уничтожает Tesla Model S и Bugatti Chiron в дрэг-рейсинге
Посмотрите, как новый Lucid Air Sapphire уничтожает Tesla Model S и Bugatti Chiron в...
В СССР сон на морозе - нормально?!
В СССР сон на морозе - нормально?!
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Частый гость

Лучшие демотиваторы
Сельская мото – карусель

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#животные#аварии#авто аварии#автомобили#новый год#США#истории#наказание
#интересно#Прикол#подборка#дтп#люди#автомир#картинки#Жизнь#кино#Приколы
#Юмор#факты#история#забавно#полиция#Ynews#соцсети#дети#комментарии#путешествия
Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Сколько надо денег, чтобы встретить Новый год Забавное пробуждение котёнка вкусняшкой Забавное пробуждение котёнка вкусняшкой Домашние животные до и после купания Домашние животные до и после купания Кошка, которая мечтает стать велосипедистом Кошка, которая мечтает стать велосипедистом Кот нашел себе лежанку с подогревом Кот нашел себе лежанку с подогревом Кот пришел с ночной смены Кот пришел с ночной смены

На что жалуетесь?

Вернуться