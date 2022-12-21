В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы»

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В городах России витает новогоднее настроение: нарядные ёлочки, гирлянды, Деды Морозы на улицах. В торговых центрах куча народу, люди готовятся к празднику. На улице Санкт-Петербурга музыкант сыграл мелодию из знаменитого новогоднего фильма и порадовал прохожих.
Уличный музыкант в Санкт-Петербурге сыграл мелодию из «Иронии судьбы» на бутылках. Удивительно, но мелодия получилась очень музыкальной и похожей. Музыкант в такт ударял по бутылкам и создал прохожим новогоднее настроение возле метро «Пионерская». .
Откуда бутылки история умалчивает...
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Метки: Музыка бутылки видео интересное ирония судьбы питер фото
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