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В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы»

В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы»

Автор:
21 декабря 2022 11:27
Сообщество : Жить в России
Метки: Музыка   бутылки   видео   интересное   ирония судьбы   питер   фото   
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В городах России витает новогоднее настроение: нарядные ёлочки, гирлянды, Деды Морозы на улицах. В торговых центрах куча народу, люди готовятся к празднику. На улице Санкт-Петербурга музыкант сыграл мелодию из знаменитого новогоднего фильма и порадовал прохожих.

Уличный музыкант в Санкт-Петербурге сыграл мелодию из «Иронии судьбы» на бутылках. Удивительно, но мелодия получилась очень музыкальной и похожей. Музыкант в такт ударял по бутылкам и создал прохожим новогоднее настроение возле метро «Пионерская». .

Откуда бутылки история умалчивает...

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Метки: Музыка   бутылки   видео   интересное   ирония судьбы   питер   фото   
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1  комментарий
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Андрей 5 минут назад
Видел его несколько раз, в разных местах. Я конечно не меломан, но играет он красиво!
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