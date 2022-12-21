В Санкт-Петербурге уличный музыкант сыграл на бутылках мелодию из «Иронии судьбы»

Уличный музыкант в Санкт-Петербурге сыграл мелодию из «Иронии судьбы» на бутылках. Удивительно, но мелодия получилась очень музыкальной и похожей. Музыкант в такт ударял по бутылкам и создал прохожим новогоднее настроение возле метро «Пионерская». .