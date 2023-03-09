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ФНС проверит самых знаменитых инфоцыган

ФНС проверит самых знаменитых инфоцыган

Автор:
09 марта 2023 10:35
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Ynews   ФНС   блогеры   деньги   знаменитости   интересное   инфоцигане   налоги   фото   
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Федеральная налоговая служба нагрянула с проверкой к блогеру Лерчек. Следствие подозревает, что Валерия Чекалина скрыла от уплаты налогов более 300 миллионов рублей. В след за Чекалиной проверят других знаменитых блогеров: Блиновскую, Самойлову и других.

Валерия Чекалина и её муж Артём стали фигурантами уголовного дела - сообщает Телеграм-канал ГСУ СК России по Москве. Следствие выяснило, что Лерчек - под таким именем в соцсетях знают Чекалину - получала весьма солидный доход от своих фитнес-марафонов, а вот налоги платила в гораздо меньшем размере, чем нужно. После этого ФНС заинтересовалась другими блогерами. Среди них марафоны желаний, бизнес-тренинги, косметика и другие. Об этом со ссылкой на источники сообщает Telegram-канал "112". Платят ли блогеры налоги, согласно закону?

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Самая знаменитая инфоцыганка России Елена Блиновская прославилась "Марафоном желаний". Женщины (да и мужики тоже) платят деньги за то, что Блиновская с помощью голосовых сообщений и видеороликов учит их хотеть так, чтобы желания сбывались. В марафоне участвуют тысячи людей, которые добровольно несут свои деньги Елене. В свою очередь сама Блиновская закатывает дни рождения на миллионы рублей, покупает тачки и транслирует свою богатую жизнь. Намарафонила!

Ещё одна блогерша, которая научилась зарабатывать деньги на своих подписчиках. Муж Самойловой — тот самый Джиган, который опять загремел в психушку, пропустил день рождения сына и 8 марта.

Оксана несколько лет назад придумала свой бренд косметики под названием "Sammy Beauty". Вот только состав и даже дизайн косметики очень напоминает бренд Кайли Дженнер.

Платит ли Оксана налоги? ФНС это выяснит!

Ещё один блогер, продающий "уникальные" знания в интернете. Дмитрий делает из обычных людей "успешных бизнесменов", которые становятся уверенными и богатыми. Вот только не стоит забывать, что успешные люди не ходят на сомнительные курсы и марафоны, не сливают деньги просто так.


Разберёмся, кто такие инфоцыгане

Ни для кого не секрет, что интернет — огромный рынок. Благодаря рекламе и продажам живут такие крупные площадки как Instagram*, TikTok, ВКонтакте и т.д. На этих площадках есть свои люди, которым мы называем блогерами. Эти самые блогеры тоже хотят подзаработать и поэтому начинают продавать всё подряд — начиная с китайской одежды и заканчивая марафонами за миллион рублей. Бог с ней, с одеждой. А вот тех, кто якобы продаёт уникальные знания, начали называть инфоцыганами.

Уж не в обиду прекрасному кочующему народу, но россияне не понаслышке знают, какими способами цыгане зарабатывают деньги. Чаще всего это обман и мошенничество. Так чего же общего у них с этими успешными и яркими блогерами? Всё просто!

Объединяет их жгучее желание вытащить из вас все деньги, при этом приложив минимум усилий. Блогеры, создающие свои курсы, марафоны и чек-листы преследуют лишь одну цель — продать. Вряд ли вы найдёте в этих материалах реальные знания — чаще всего это просто информационный мусор, собранный в интернете и оформленный красиво.


Инфомусором можно назвать непроверенную и бессмысленную информацию, а чаще всего просто ужасные банальности. Хоть каким-то смыслом для приобретающего их насыщает тот факт, что они стоят больших денег.

Различные “5 шагов к успеху”, “работа в интернете для каждого!”, “Ключи успеха” и “марафоны желаний” не несут никакой полезной и стоящей информацию, за которую стоит платить деньги. Это абсолютно бесплатное знание, которое поможет вам противостоять инфоцыганам.

* Запрещены в РФ

Источник:

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Метки: Ynews   ФНС   блогеры   деньги   знаменитости   интересное   инфоцигане   налоги   фото   
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39  комментариев
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3k
Radugananebe 3 часа назад
Слово "цЫгане" пишут через "ы"!
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1k
K_II_T 6 минут назад
Шоу-бизнес и только.
Статья для автора - негативная.
Но по факту людям нужны и хлеб, и зрелища.

А давай-те запретим радио. Потому что приглашённые эксперты - дебилы.

Заменим программы
- Пусть говорят
- Давай поженимся
Потому что блин кто-то в интернете вывел их на чистую воду.
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0
blair-panther 36 минут назад
"Казна пустеет, милорд".
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2k
ChePaev 39 минут назад
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235
Серж Сергеев 42 минуты назад
не марафон желаний, а марафон [мат]
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315
Максим Химки 2 часа назад
Сергей Пантелеевич смеётся над ними
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14k
hunter 2 часа назад
трясите их по полной.
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5k
Владимир 2 часа назад
ну так дураки им сами деньги несут.а вот налоги,могут хорошо присесть.но у нас если налоги например не заплатил с 3х миллионов,дают штраф 5 рублей,и опять свободен.
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1k
Lis 2 часа назад
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12k
Павел Бреусов 2 часа назад
Не перевелись ещё умственно отсталые в России, один вопрос - откуда у слабоумных столько денег, чтобы этих мошонок кормить?
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36k
Aleks 2 часа назад
ФНС вообще сопли жует в отношении всей этой блогошушеры... Блогер достает на камеру из сейфа 15ккк рублей и идет покупает за нал в салоне ламбу... Где еще такое возможно кроме США и РФ?
Помнится была какая то семейка хохлов, перехавших в Лондон... Типа контент на детсях своих пилили, подпсчиков по несколько миллионов, просмотры и тд... Они решили запилить видос, как купать рендж в салоне за нал... Приперлись с 100к+ фунтов налом, типа заверните. Их там послали нах... в налоговую, докузывать законность средств....
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494
Murych 2 часа назад
Где вы их находите???
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14k
FatZilla 2 часа назад
Мне интереснее кто все те люди, с которых столько бабла они поимели...
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1k
Жирный бот 2 часа назад
"Лох не мамонт - не вымрет" Обидно за людей,у которых и так денег нету, а они еще в "курсы" вкладывают, которые якобы сделают из них обеспеченных.. У меня есть такая знакомая, то курсы копирайтера купит (70тыс) где ей обещали от 200тыс дохода в месяц сидя под пальмой на Бали, то фотошопа.. Все попытки образумить - вы душнилы, ничего не понимаете, непозитивно мыслите..
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2k
Федор Медведев 2 часа назад
не удивительно, что эти "инфоцыгане" существуют. Удивительно, что у них есть аудитория, которая послушно им отправляет деньги. Огромное количество информации про все эти разводы, курсы и тп, но нет, есть имбецилы, которые все еще верят...
мыши плакали, кололись....
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29k
Григорий 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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5k
Leonid 3 часа назад
цыган на цыпочках цыпленку цыкнул цыц
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1k
roman-delisov 3 часа назад
Господи, сколько ибанутых людей.
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18k
Вася 3 часа назад
вот эту жабу не забудьте, несёт такой бред

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31k
Андрей Иванов 3 часа назад
""научит вас хотеть так, чтобы желания сбывались. ""
_______________

Замечательная фраза. Интересно, автор специально так составил или удачно оговорился?
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21k
babuby 3 часа назад
И с чего это вдруг!? До сих пор щипали тех кто тортик на продажу скрафтил, кто подвёз кого и деньги за это взял, а тут вдруг покусились на блогеров.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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