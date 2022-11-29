В Санкт-Петербурге коммунальщики целый час чистили невидимый снег

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Вы видите снег? И мы нет, а он есть!
В Санкт-Петербурге найдены самые «кропотливые» работники ЖКХ — они убирают снег даже там, где его вовсе нет. Целый час работники лопатами скидывали с крыши что-то невидимое. Хорошо, что этот снег не упадёт никому на голову!
Как думаете, что здесь происходит? Общая галлюцинация? Создают видимость работы? Или может быть им приказали убирать снег в конце ноября, и всё равно что снега нет? Пришлось работягам имитировать уборку. Ваши версии?
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