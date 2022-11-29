FISHKINET
Сообщество Юмор 16001 пост • 3210 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
В Санкт-Петербурге коммунальщики целый час чистили невидимый снег

В Санкт-Петербурге коммунальщики целый час чистили невидимый снег

Автор:
29 ноября 2022 09:40
Сообщество : Юмор
Метки: Санкт-Петербург   Юмор   видео   интересное   коммунальщики   работники   снег   фото   
1222
1
1

Вы видите снег? И мы нет, а он есть!

В Санкт-Петербурге найдены самые «кропотливые» работники ЖКХ — они убирают снег даже там, где его вовсе нет. Целый час работники лопатами скидывали с крыши что-то невидимое. Хорошо, что этот снег не упадёт никому на голову!

Как думаете, что здесь происходит? Общая галлюцинация? Создают видимость работы? Или может быть им приказали убирать снег в конце ноября, и всё равно что снега нет? Пришлось работягам имитировать уборку. Ваши версии?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Санкт-Петербург   Юмор   видео   интересное   коммунальщики   работники   снег   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Это тренировки. Как у пожарников и ментов
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
113k
zubrilov 7 минут назад
Прям как я в армии... Там меня отлично научили изображать бурную деятельность
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
antonium 23 минуты назад
Надо давно делать кабельные системы обогрева кровли и водостоков, тогда эти деятели станут не нужны.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК 🙌 Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Юрий Полчаса назад
ИБД - имитация бурной деятельности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
501
Лютый вам Бетховен Полчаса назад
Как всегда, много шума из ничего.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Ал Полчаса назад
План есть план: если по плану была чистка снега на крыше, то сам черт в этом не помешает, не говоря уже и об отсутствии снега!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Летучий Мыш Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−15
Oleg Полчаса назад
А летом трактор поливает улицы под проливным дождем. У нас все так..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
sonic24a 45 минут назад
Драку заказывали? Нет? А уплочено.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Сергей 54 минуты назад
Помёт убирают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Mixalych Час назад
Кто ж так чистит? Снегокопатели, а не чистильщики.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
317547



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Байден, Макрон, Шольц, Сунак, Эрдоган и Си: что означают фамилии мировых лидеров
Байден, Макрон, Шольц, Сунак, Эрдоган и Си: что означают фамилии мировых лидеров
Лучший Эркюль Пуаро в истории. Как сейчас живет и выглядит Дэвид Суше
Лучший Эркюль Пуаро в истории. Как сейчас живет и выглядит Дэвид Суше
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
Автовсячина
Намешалось
Намешалось
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Это гениально!

Лучшие демотиваторы
Настроение: улететь с Якиным в Гагры

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#история#факты#СССР#в мире#автомир#милота#страна#криминал
#Юмор#интересно#кино#фотографии#подборка#автомобили#Россия#позитив#аварии#футбол
#интересное#Прикол#картинки#животные#Жизнь#Приколы#дтп#фильм#забавно#улыбнуло
TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и селфи-камерой на 32 Мп TECNO SPARK 9 Pro Sport Edition – смартфон с динамичным дизайном от BMW Designworks и... Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев "Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил чиновнице публичной казнью "Казнь на соборной площади через отрубание головы": губернатор Белгородской области пригрозил... Коммунальщики "усердно" очищают детскую площадку от снега Коммунальщики "усердно" очищают детскую площадку от снега Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его...

На что жалуетесь?

Вернуться