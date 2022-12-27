Во Владимире коммунальщики нашли себе развлечение

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Работники ЖКХ во Владиимире уже ждут новогодние праздники и выходят на работу в приподнятом настроении. Двое мужчин нашли себе интересное развлечение и придумали, как весело посыпать песком тротуар.
Первые 40 лет детства в жизни мужчины самые сложные. Во Владимире работники ЖКХ решили себя развлечь во время смены. Один мужчина катал своего коллегу на тележке с песком, а пассажир задорно рассыпал песочек по тротуару.
Желаем вам так повеселиться в последнюю рабочую неделю этого года!
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Метки: Россия Юмор видео владимир жкх интересное коммунальщики фото
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