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Во Владимире коммунальщики нашли себе развлечение

Во Владимире коммунальщики нашли себе развлечение

Автор:
27 декабря 2022 10:09
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   Юмор   видео   владимир   жкх   интересное   коммунальщики   фото   
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Работники ЖКХ во Владиимире уже ждут новогодние праздники и выходят на работу в приподнятом настроении. Двое мужчин нашли себе интересное развлечение и придумали, как весело посыпать песком тротуар.

Первые 40 лет детства в жизни мужчины самые сложные. Во Владимире работники ЖКХ решили себя развлечь во время смены. Один мужчина катал своего коллегу на тележке с песком, а пассажир задорно рассыпал песочек по тротуару.

Желаем вам так повеселиться в последнюю рабочую неделю этого года!

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Метки: Россия   Юмор   видео   владимир   жкх   интересное   коммунальщики   фото   
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2  комментария
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7k
ГГалка 7 минут назад
похоже это не развлечение, а производственная необходимость)
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24k
Михаил Сметанкин 50 минут назад
Ссылка coub.com
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