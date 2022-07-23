Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине

Поздней ночью волна алкогольных приключений вынесла 21-летнего Власа к дверям "ВкусВилла". Молодой человек пробрался в закрытый магазин: он на удивление легко открыл входную дверь, всего лишь дёрнув её за ручку. Но никакие деньги Власа не интересовали, он срочно захотел пять банок варенья и два пирога. Взяв награбленное, он сперва ушёл из магазина, но затем почему-то передумал и вернулся.