Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине

В столице 21-летний парень среди ночи понял, что срочно хочет пирог и варенье. Незадачливый вор потом передумал и заснул прямо среди стеллажей.
Поздней ночью волна алкогольных приключений вынесла 21-летнего Власа к дверям "ВкусВилла". Молодой человек пробрался в закрытый магазин: он на удивление легко открыл входную дверь, всего лишь дёрнув её за ручку. Но никакие деньги Власа не интересовали, он срочно захотел пять банок варенья и два пирога. Взяв награбленное, он сперва ушёл из магазина, но затем почему-то передумал и вернулся.
Это оказалось его главной ошибкой. Между прилавков против Власа неожиданно сработала сила притяжения и выпитого алкоголя, поэтому парень аккуратно присел на пол и отключился. Утром его уже нашли полицейские, уточняет BAZA.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Но нигде не нашел ни внутри, ни снаружи
Вернулся, присел у стеллажа и стал ждать когда появится персонал, чтобы он мог оплатить покупки.
Какая кража командир? Где гуделка сигнализации? Где ГБР?
Просто вспомнил, что забыл заплатить.))) Это будет смягчающим обстоятельством.