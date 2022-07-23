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Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине

Пьяный Москвич пытался украсть из "ВкусВилла" пироги и варенье, но уснул прямо в магазине

Автор:
23 июля 2022 14:50
Сообщество : Жить в России
Метки: #вкусвилл   Москва   Юмор   видео   интересное   прикол   фото   
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В столице 21-летний парень среди ночи понял, что срочно хочет пирог и варенье. Незадачливый вор потом передумал и заснул прямо среди стеллажей.

Поздней ночью волна алкогольных приключений вынесла 21-летнего Власа к дверям "ВкусВилла". Молодой человек пробрался в закрытый магазин: он на удивление легко открыл входную дверь, всего лишь дёрнув её за ручку. Но никакие деньги Власа не интересовали, он срочно захотел пять банок варенья и два пирога. Взяв награбленное, он сперва ушёл из магазина, но затем почему-то передумал и вернулся.

Это оказалось его главной ошибкой. Между прилавков против Власа неожиданно сработала сила притяжения и выпитого алкоголя, поэтому парень аккуратно присел на пол и отключился. Утром его уже нашли полицейские, уточняет BAZA.

Источник:

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Метки: #вкусвилл   Москва   Юмор   видео   интересное   прикол   фото   
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7  комментариев
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85k
Taras Kozalupko 2 часа назад
Мужик, немного не здоровый пришел в магазин, открыл дверь ничего не сломав и не разбив, взял товар пошел искать кассира.
Но нигде не нашел ни внутри, ни снаружи
Вернулся, присел у стеллажа и стал ждать когда появится персонал, чтобы он мог оплатить покупки.
Какая кража командир? Где гуделка сигнализации? Где ГБР?
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684
Arti 13 секунд назад
Может он хотел всё оплатить
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1k
Vadim Balabanov 4 минуты назад
У меня так бывает. Сядешь обдумывать рецепт...
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2k
Daimos 9 минут назад
Так он же не крал. Во всех воров видят.
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7k
Mowgley Z ⚔ Час назад
А что могут парню предъявить? Что слишком сильно дернул ручку входной двери?
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6k
Алексей 2 часа назад
Пацан к успеху шел. Не получилось, слиплось.
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11k
Alex Djeff 2 часа назад
"он сперва ушёл из магазина, но затем почему-то передумал и вернулся"
Просто вспомнил, что забыл заплатить.))) Это будет смягчающим обстоятельством.
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