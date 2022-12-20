Столичные коммунальщики поставили ёлку, сфотографировали и увезли

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Ёлки в Москве очень недолговечные и во многих районах встречаются одинаковые, судя по отчётам коммунальщиков. Как это получается — смотрите в ролике.
В столице какой-то напряг с ёлками. Коммунальщики катают одну и ту же ёлочку по городу и фотографируют в разных местах. На видео попал момент, когда работники городской службы выгрузили ёлочку из грузовика, сфотографировали и погрузили обратно.
Праздник к нам приходит и тут же уходит
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Метки: Москва Юмор видео интересное коммунальщики фото ёлка
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1. Привезли, поставили, сфоткали для отчёта, а им в ответ: "Идиоты! Не туда! Везите в другое место!"
2. Действительно, может быть и такое, ну так это общеизвестная практика... Например, у "меня" 4 одинаковых дома, с 4-мя одинаковыми подходами с улицы. Так 1-ый чистят, а остальные в снегу по колено... Активные граждане пожаловались, а им в ответ:"Врёте, у нас практикуется фотоотчёт, каждый день! У вас всё чисто!" Только потом выяснилось, что хитрый "Джамшут", почистив первый подъезд, сфоткал его 4 раза с немножко разных ракурсов...