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Столичные коммунальщики поставили ёлку, сфотографировали и увезли

Столичные коммунальщики поставили ёлку, сфотографировали и увезли

Автор:
20 декабря 2022 14:12
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   видео   интересное   коммунальщики   фото   ёлка   
736
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Ёлки в Москве очень недолговечные и во многих районах встречаются одинаковые, судя по отчётам коммунальщиков. Как это получается — смотрите в ролике.

В столице какой-то напряг с ёлками. Коммунальщики катают одну и ту же ёлочку по городу и фотографируют в разных местах. На видео попал момент, когда работники городской службы выгрузили ёлочку из грузовика, сфотографировали и погрузили обратно.

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Метки: Москва   Юмор   видео   интересное   коммунальщики   фото   ёлка   
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6  комментариев
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16k
Booka1a 39 минут назад
следуют заветам Потемкина
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1k
Александр Потёмкин Полчаса назад
2 варианта:
1. Привезли, поставили, сфоткали для отчёта, а им в ответ: "Идиоты! Не туда! Везите в другое место!"
2. Действительно, может быть и такое, ну так это общеизвестная практика... Например, у "меня" 4 одинаковых дома, с 4-мя одинаковыми подходами с улицы. Так 1-ый чистят, а остальные в снегу по колено... Активные граждане пожаловались, а им в ответ:"Врёте, у нас практикуется фотоотчёт, каждый день! У вас всё чисто!" Только потом выяснилось, что хитрый "Джамшут", почистив первый подъезд, сфоткал его 4 раза с немножко разных ракурсов...
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51
Илья Кармановский Полчаса назад
как там надо? а во вспомнил: где пруфы что Москва? у нас так не возможно..это только в европах ихних
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770k
А.Берестенко Полчаса назад
Праздник к нам приходит! И уходит!
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10k
MakDag Полчаса назад
Видимо с асфальтом, та же фигня.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
320031



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