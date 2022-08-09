Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли

Батя стримерши пришёл домой с пельменями и обнаружил морозилку, забитую мороженым. Разъярившись, отец бросил любимые пельмени на кровать и разразился гневной тирадой.
Если раньше подростки сдавали стеклотару, чтобы подзаработать, то теперь они проводят стримы с донатом. Однако родители не всегда поддерживают своих чад.
Во время стрима девушки её батя пришёл в ярость. Он пришёл с работы и принёс с собой пельмешки. Однако морозилка оказалась забита мороженым дочери. Отец попросил дочь убрать мороженое или сесть его, но дочь отказалась. Тогда папаня пришёл в ярость, бросил пельмени на кровать и начал ругать свою дочь, требуя разобрать холодильник.
Осторожно! Много мата!
Фраза "Я стримлю" не успокоила отца, а только ещё больше разозлила.
Источник:
АНТИФИШКИ
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"Я стримлю, мне некогда".
Драть овцу ремнем надо было вовремя, хотя и сейчас еще не поздно.
Зашел, кинул, ругнулся, ушел! ГДЕ ИСТОРИЯ ПРО ПЕЛЬМЕНИ?!
2) Батя хоть по сути прав, но ведёт себя абсолютно хамски.
Конечно закон обязывает до 18 лет содержат даже такое тупое чадо. Есть исключения и когда и дольше. Но почему глупые дети не хотят понять, что кроме прав, у них есть и обязанности? Живешь по сути на территории родителя, за его счет и в твоей жизни есть только интернет и пара подписчиков, которые наблюдают за твоими выкрутасами на камеру?
Поддерживаю отца. Не важно как он отреагировал, его дом, его правила.
А то дети сейчас как-то очень быстро забывают о том, что родители отдали свои лучшие годы пока супер стримеров от горшка поднимали. И как только 18 лет - независимость, делай (точнее не делай) что хочешь, что заработаю - моё, если не хватает - опять у родителей трясти.
а то вот теперь выросла стримерша
а батя небось уставший с работы пришел, зарабатывал ей на компьютер и на наушники с микрофоном
Мой батя слесарем работал всю жизнь и с мазутными руками домой приходил и не понимал, что люди могут зарабатывать иначе... Сейчас работа моя связана с компьютером (проектирую в строительстве). Отец все еще говорит, что у компьютера "штаны протираю" ))).
Каждому своё!