FISHKINET
Сообщество Юмор 15373 поста • 2931 подписчик подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор 
Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли

Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли

Автор:
09 августа 2022 10:57
Сообщество : Юмор
Метки: Батя   Юмор   видео   интересное   отец   пельмени   прикол   стрим   фото   
1432
1
1

Батя стримерши пришёл домой с пельменями и обнаружил морозилку, забитую мороженым. Разъярившись, отец бросил любимые пельмени на кровать и разразился гневной тирадой.

Если раньше подростки сдавали стеклотару, чтобы подзаработать, то теперь они проводят стримы с донатом. Однако родители не всегда поддерживают своих чад.

Во время стрима девушки её батя пришёл в ярость. Он пришёл с работы и принёс с собой пельмешки. Однако морозилка оказалась забита мороженым дочери. Отец попросил дочь убрать мороженое или сесть его, но дочь отказалась. Тогда папаня пришёл в ярость, бросил пельмени на кровать и начал ругать свою дочь, требуя разобрать холодильник.

Фраза "Я стримлю" не успокоила отца, а только ещё больше разозлила.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Батя   Юмор   видео   интересное   отец   пельмени   прикол   стрим   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Mowgley Z ⚔ 11 часов назад
Приготовить отцу поесть - не, не слышали.
"Я стримлю, мне некогда".
Драть овцу ремнем надо было вовремя, хотя и сейчас еще не поздно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Елена Полчаса назад
Вот дура малолетняя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Serjio Полчаса назад
А где то что описано в тексте?
Зашел, кинул, ругнулся, ушел! ГДЕ ИСТОРИЯ ПРО ПЕЛЬМЕНИ?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Majul Час назад
Батя раздолбай. Как воспитывал, то и получил. Конкретно в видео, батя, конечно перегнул палку, но и дочь с фразой "мне некогда, я стримлю" тоже неправа в корне.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
802
Ибрагим Прутков Час назад
Кто родитель, кто ребенок? Ну и всё.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Inter 3 часа назад
Батя кого??? неужели нельзя написать батя девушки,которая.... и тд и тп? Ругаться матом при своих детях,а тем более на них---не комильфо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
2k
Replicant 4 часа назад
Объясните мне,народ,на кой чёрт почти все стримерши цепляют на себя мохнатые уши?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
Опиум для народа 6 часов назад
Если она такой ох"еено самостоятельный стимер - купила бы себе отдельную морозилку, шаболда...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
80
Guilty Pleasure 6 часов назад
Батя просто не занимается воспитанием и пожинает плоды по%уизЬма
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
61k
google.ru 6 часов назад
Что это за еда такая мороженое?..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−50
topersk 7 часов назад
надо было бате заплакать
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
PtDragon 9 часов назад
1) Она должна была бы думать перед тем как забивать морозилку, не одна живёт.
2) Батя хоть по сути прав, но ведёт себя абсолютно хамски.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
163
costarox PtDragon 9 часов назад
Ну, я думаю, доченька его уже заколебала своей бесполезностью. Вряд ли это была первая его претензия. Вот и сорвало слегка крышу. В конце концов - битой он ее не бил, а по человечески она, скорее всего, уже не понимает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Б.Касторский 10 часов назад
Пи-дец занятая малолетка. Тут конечно вопросов нет.
Конечно закон обязывает до 18 лет содержат даже такое тупое чадо. Есть исключения и когда и дольше. Но почему глупые дети не хотят понять, что кроме прав, у них есть и обязанности? Живешь по сути на территории родителя, за его счет и в твоей жизни есть только интернет и пара подписчиков, которые наблюдают за твоими выкрутасами на камеру?
Поддерживаю отца. Не важно как он отреагировал, его дом, его правила.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
dima423 11 часов назад
Потому что приоритеты надо расставлять правильно, пока живешь за счет родителей и у родителей, надо родителей слушаться, а стрим ее подождет... Вот если бы она стримом зарабатывала больше бати, тогда уже и батя мог бы подождать со своими пельменями)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Copycat 11 часов назад
Воспитывать надо было)
а то вот теперь выросла стримерша

а батя небось уставший с работы пришел, зарабатывал ей на компьютер и на наушники с микрофоном
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

58310



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Девочка и смерть
Девочка и смерть
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
«Эй, Василий, а тебе сколько лет?» В Краснодарском крае появился «блогер», который унижает и и издевается над людьми
«Эй, Василий, а тебе сколько лет?» В Краснодарском крае появился «блогер», который...
В Башкирии. Веселые качели, - что двери аж летят
В Башкирии. Веселые качели, - что двери аж летят
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Новинки пылесосов от компании Роборок со скидками
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Справедливо

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#позитив#факты#история#улыбнуло#удивительно#фильм#кошки#Ynews
#Юмор#животные#в мире#забавно#знаменитости#картинки#подборка#роль#сарказм#природа
#прикол#интересно#интересное#кино#шоу бизнес#коты#Россия#искусство#СССР#смех
Морж подшутил над фотографирующейся рядом с ним девушкой Морж подшутил над фотографирующейся рядом с ним девушкой "Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки "Замуж выйти хочешь?": в сеть слили жутковатую запись "Голубого огонька" до обработки Жаркий спор с батей на кухне Жаркий спор с батей на кухне Простое отцовское счастье Простое отцовское счастье "Настоящий джедай!": дворник показал удивительное мастерство в борьбе с невидимкой "Настоящий джедай!": дворник показал удивительное мастерство в борьбе с невидимкой

На что жалуетесь?

Вернуться