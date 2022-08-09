Батя наехал на свою дочь во время стрима за то, что она забила холодильник мороженым и его пельмени не влезли

Если раньше подростки сдавали стеклотару, чтобы подзаработать, то теперь они проводят стримы с донатом. Однако родители не всегда поддерживают своих чад.

Во время стрима девушки её батя пришёл в ярость. Он пришёл с работы и принёс с собой пельмешки. Однако морозилка оказалась забита мороженым дочери. Отец попросил дочь убрать мороженое или сесть его, но дочь отказалась. Тогда папаня пришёл в ярость, бросил пельмени на кровать и начал ругать свою дочь, требуя разобрать холодильник.