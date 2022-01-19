Коммунальщики "усердно" очищают детскую площадку от снега

Сколько коммунальщиков нужно, чтобы очистить от снега обычную детскую площадку в Москве? Выяснилось, что как минимум шесть. Впрочем, далеко не факт, что и они справятся с этой задачей.

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Когда сказали работать от забора и до обеда. Попахивает премией.