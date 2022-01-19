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Коммунальщики "усердно" очищают детскую площадку от снега

Коммунальщики "усердно" очищают детскую площадку от снега (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 января 2022 10:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Юмор   видео   коммунальщики   прикол   снег   уборка   
176
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Сколько коммунальщиков нужно, чтобы очистить от снега обычную детскую площадку в Москве? Выяснилось, что как минимум шесть. Впрочем, далеко не факт, что и они справятся с этой задачей.
Когда сказали работать от забора и до обеда. Попахивает премией.

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Метки: Москва   Юмор   видео   коммунальщики   прикол   снег   уборка   
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3  комментария
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8k
Бритва 39 минут назад
просто их надо было чем-то занять.
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1k
Игорь Иванович 57 секунд назад
В армии нам прапор говорил,чем больше вы уберёте снега,тем больше укрепите обороноспособность нашей страны.Что то подобное и мы делали.84-86
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Бакар 12 минут назад
Дембеля?
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