Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев

Жителям Европы теперь приходится экономить электроэнергию: меньше освещать дома, регулировать термостаты. Если этого не делать, то счёт за электричество может разорить: среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа.
С наступлением зимы власти Швейцарии всерьёз задумались об экономии электроэнергии и разослали методичку о том, как выжить зимой: как экономить тепло, деньги и где брать еду. Спортивная организация УЕФА, тем временем, выпустила социальный ролик про важность экономии электроэнергии.
В ролике семья смотрит футбол, и болельщики в телевизоре напоминают жильцам выключить свет, закрыть холодильник и уменьшить температуру в квартире.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Например, уже много раз доказано различными учёными (в том числе и русскими), что чем ниже температура воздуха в квартире/доме, тем лучше для здоровья. Только за рамки адекватности не надо выходить, а то получится как в анекдоте:
- какая у вас температура в Сибири?
- минус 16.
- а нам сказали, что минус 40.
-А-а-а, так это на улице.
Учёные считают, что 16 градусов для сна вообще огонь. Личное мнение: 16 градусов - вообще мороз. Я простываю при температуре ниже 18,5 градусов (установлено эмпирическим путём), больше 20 градусов уже жарко. Я знаю, что сейчас налетят комментаторы с 23-25 в квартире зимой в Сибири при минус 40. Ваше право. У меня у отца не ниже 23 градусов, брат говорит, что у него вообще 25. Но, по заявлениям учёных разных стран, чем ниже, тем лучше, особенно для закалки ребёнка и укрепления иммунитета. И снижать температуру стоило бы из соображений здоровья, а не политических.
Еда. Чем меньше, тем лучше. Встаньте перед зеркалом и поднимите футболку. Если ты красавчик с 6м месяцем беременности, то ты жрёшь много. Нормально - это те самые кубики из телевизора. Оглянитесь вокруг, сколько человек в обычном школьном классе жирных? А сколько было в 90е жирных? А ещё раньше? Опять отсылка к учёным, перевес - основа болезней. Тут и сердечно-сосудистые, и почки, и печень, и суставы, и скелет, и куча всего остального. Ты не можешь себя поднять по лестнице, спать нормально не можешь, трахать (в конце концов). Как красивые русские девушки умудряются превратиться в русских баб, способных коня на скаку остановить (из-за размеров). Есть надо, это человеческая необходимость, жрать не надо. И тут экономить стоит из соображения здоровья, а не из каких-либо других.
Стирать надо, мыться надо. Желательно так часто, чтобы другие с помощью своего обоняния или зрения не почувствовали/увидели несвежесть. Тут глупо рассуждать о частоте, кто-то моется два раза в день, кто-то раз в 2 дня. Каждому своё.
Можно добавить потреблятство и защиту об окружающей среде. Чем больше, купил, тем больше засрал. Есть ли необходимость в 5 футболках? А в 10? А в 10 парах обуви?
Одеть кофту или свитер.
Штаны "с начёсом".
И вполне себе. Не замёрзнет.
Понятно дело, что 23 градуса гораздо комфортнее.
Тут ещё прикол.
Европейцы привыкли к достаточно мягкому климату.
И поэтому сильно экономят на утеплителе при строительстве.
Когда энергия была недорогой, в короткий период холодов, вполне хватало денег обогреваться.
Но теперь стало дорого.
Вот прямо сейчас к батареям можно голой задницей прислоняться - только слегка согреешься. И в квартире температура градусов 18-19 максимум. Сибирская Генерирующая Компания вместе с управляющей компанией, суки, экономят, видимо. А платежка, бля, не меняется.
"Электричество в Европе это привилегия".
Так что пусть продолжают санкционировать - так и подохнут от холода, голодными во тьме.
Эстония. Мой счет за октябрь 636 кВт - 126€.
Ну не смертельно пока! Дом 170 кв. м. На улице было от 4 до 12 градусов.
полная экономия энергии !
к тому их Штаты и ведут......медленно и уверенно