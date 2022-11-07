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Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев

Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев

Автор:
07 ноября 2022 11:29
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: uefa   Юмор   видео   европа   интересное   реклама   ролик   социалка   фото   
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Жителям Европы теперь приходится экономить электроэнергию: меньше освещать дома, регулировать термостаты. Если этого не делать, то счёт за электричество может разорить: среднемесячная стоимость электроэнергии в Европе в августе 2022 года стала самой высокой за всю историю наблюдений из-за резкого подорожания газа.

С наступлением зимы власти Швейцарии всерьёз задумались об экономии электроэнергии и разослали методичку о том, как выжить зимой: как экономить тепло, деньги и где брать еду. Спортивная организация УЕФА, тем временем, выпустила социальный ролик про важность экономии электроэнергии.

В ролике семья смотрит футбол, и болельщики в телевизоре напоминают жильцам выключить свет, закрыть холодильник и уменьшить температуру в квартире.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: uefa   Юмор   видео   европа   интересное   реклама   ролик   социалка   фото   
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17  комментариев
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110
Мирлан Дононбаев 54 минуты назад
В советское время по телевизору постоянно крутили ролики на тему "Берегите тепло", "Берегите электроэнергию", "Берегите воду" и т.д. Но из этого совсем не следует, что тепло, вода и электричество в СССР стоили дорого и были не по карману гражданам.
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61k
google.ru Полчаса назад
В Америке сейчас тоже все подорожало...Надо оставаться людьми..перестаньте разводить панику.
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27k
Квантовый переход 40 минут назад
Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцевПосмотреть
Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев
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2k
Andrey G 53 минуты назад
Можно сколько угодно обсирать европейцев или американцев в "экономии электричества или ещё чего", но есть определённые вещи, которым не помешало бы следовать в жизни вне зависимости от места проживания или национальности.
Например, уже много раз доказано различными учёными (в том числе и русскими), что чем ниже температура воздуха в квартире/доме, тем лучше для здоровья. Только за рамки адекватности не надо выходить, а то получится как в анекдоте:
- какая у вас температура в Сибири?
- минус 16.
- а нам сказали, что минус 40.
-А-а-а, так это на улице.
Учёные считают, что 16 градусов для сна вообще огонь. Личное мнение: 16 градусов - вообще мороз. Я простываю при температуре ниже 18,5 градусов (установлено эмпирическим путём), больше 20 градусов уже жарко. Я знаю, что сейчас налетят комментаторы с 23-25 в квартире зимой в Сибири при минус 40. Ваше право. У меня у отца не ниже 23 градусов, брат говорит, что у него вообще 25. Но, по заявлениям учёных разных стран, чем ниже, тем лучше, особенно для закалки ребёнка и укрепления иммунитета. И снижать температуру стоило бы из соображений здоровья, а не политических.
Еда. Чем меньше, тем лучше. Встаньте перед зеркалом и поднимите футболку. Если ты красавчик с 6м месяцем беременности, то ты жрёшь много. Нормально - это те самые кубики из телевизора. Оглянитесь вокруг, сколько человек в обычном школьном классе жирных? А сколько было в 90е жирных? А ещё раньше? Опять отсылка к учёным, перевес - основа болезней. Тут и сердечно-сосудистые, и почки, и печень, и суставы, и скелет, и куча всего остального. Ты не можешь себя поднять по лестнице, спать нормально не можешь, трахать (в конце концов). Как красивые русские девушки умудряются превратиться в русских баб, способных коня на скаку остановить (из-за размеров). Есть надо, это человеческая необходимость, жрать не надо. И тут экономить стоит из соображения здоровья, а не из каких-либо других.
Стирать надо, мыться надо. Желательно так часто, чтобы другие с помощью своего обоняния или зрения не почувствовали/увидели несвежесть. Тут глупо рассуждать о частоте, кто-то моется два раза в день, кто-то раз в 2 дня. Каждому своё.
Можно добавить потреблятство и защиту об окружающей среде. Чем больше, купил, тем больше засрал. Есть ли необходимость в 5 футболках? А в 10? А в 10 парах обуви?
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335
adssaf afasffdsga 55 минут назад
Сразу теплее на душе стало... А, нет. Это нам отопление опять включили, за час с 24 до 30 градусов взлетает.
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10k
Андрей Ма-С Час назад
вот не пойму я, мне многие пытаются доказать что все эти истории про замерзающую европу это российская пропаганда. И на самом деле все у них отлично с энергией и теплом. Но блин в то же время фифа выпускает ролик рекламный в котором "эвропэйцы" судя по количеству пиков советуют уменьшить температуру в помещении до 17 градусов. Так кто же получается врет то???
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335
adssaf afasffdsga Андрей Ма-С 52 минуты назад
Термостат, конечно. Не может человек выжить, когда в доме 17 градусов, а у тех, что победнее, и того меньше. Разве что тварь какая с шерстью выжить может.
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383
Чешира Mike Miller 6 минут назад
Скиньтесь всем домом и поставьте (и зарегистрируйте), наконец, центральный тепловой счетчик. Счета сразу упадут на порядок.
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383
Чешира 4 минуты назад
(ну ок, не а порядок, а в разы). Мы так уже лет 5 экономим: платежки в полтора-два раза дешевле, чем в соседнем доме без теплосчетчика
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9k
Shtoppi 2 часа назад
Как правильно говорят:
"Электричество в Европе это привилегия".
Так что пусть продолжают санкционировать - так и подохнут от холода, голодными во тьме.
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91k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
А если сдохнут - вообще ничего потреблять не будут
полная экономия энергии !
к тому их Штаты и ведут......медленно и уверенно
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