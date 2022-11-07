Спортивная организация УЕФА опубликовала рекламный ролик об экономии электроэнергии для европейцев

С наступлением зимы власти Швейцарии всерьёз задумались об экономии электроэнергии и разослали методичку о том, как выжить зимой: как экономить тепло, деньги и где брать еду. Спортивная организация УЕФА, тем временем, выпустила социальный ролик про важность экономии электроэнергии.

В ролике семья смотрит футбол, и болельщики в телевизоре напоминают жильцам выключить свет, закрыть холодильник и уменьшить температуру в квартире.