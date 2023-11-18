"Это я тебе попалась!": в Санкт-Петербурге бабуля-таксистка отчитала девушку за внешний вид

Бабушки всегда такие заботливые!
Бабушка за рулём такси отчитала свою пассажирку за слишком откровенный внешний вид и езду по городу ночью. Девушка не оценила заботу бабули и спросила, какое вообще ей дело. На это бабуля начала кричать:
Это я тебе попалась! Попался бы тебе чурка, повёз бы тебя и *** нахуй!
Осторожно! В ролике присутствует ненормативная лексика.
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Ролик появился в социальных сетях. Некоторые пользователи задались вопросом, кто вообще пустил бабулю работать? Другие умилились её заботливости и списали эмоциональную тираду на возраст.
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