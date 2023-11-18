"Это я тебе попалась!": в Санкт-Петербурге бабуля-таксистка отчитала девушку за внешний вид

Через века с гаджетами

В Санкт-Петербурге мужчина чуть не покалечил прохожих, выбросив из окна телевизор

"Где написано, что нельзя?": пассажирка в такси залезла на сиденье с ногами

В Омске заметили женщину-водителя троллейбуса, которая в красном платье поправляла рога

Москвичка обиделась на таксиста за то, что тот приехал на заказ за 30 секунд

"Ты будешь перед Кадыровым извиняться!": пассажирка такси не пристегнулась из-за увеличенной...