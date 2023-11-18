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"Это я тебе попалась!": в Санкт-Петербурге бабуля-таксистка отчитала девушку за внешний вид

"Это я тебе попалась!": в Санкт-Петербурге бабуля-таксистка отчитала девушку за внешний вид

Автор:
18 ноября 2023 11:05
Сообщество : Таксисты
Метки: Видео   Девушка   Санкт-Петербург   Юмор   бабушка   интересное   такси   фото   
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Бабушки всегда такие заботливые!

Бабушка за рулём такси отчитала свою пассажирку за слишком откровенный внешний вид и езду по городу ночью. Девушка не оценила заботу бабули и спросила, какое вообще ей дело. На это бабуля начала кричать:

Это я тебе попалась! Попался бы тебе чурка, повёз бы тебя и *** нахуй!

Ролик появился в социальных сетях. Некоторые пользователи задались вопросом, кто вообще пустил бабулю работать? Другие умилились её заботливости и списали эмоциональную тираду на возраст.

Источник:

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Метки: Видео   Девушка   Санкт-Петербург   Юмор   бабушка   интересное   такси   фото   
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6  комментариев
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1k
Мария Коненкова 50 минут назад
А мне бабуля понравилась))) Во-первых, социально активная, работает, сочувствую, но поддерживаю. Во-вторых, её стиль поведения - это следствие возраста, но не в смысле маразма, а в смысле, она из того поколения, когда был феномен как из монолога Райкина, когда каждый взрослый по чуть-чуть: кто стукнет, кто свистнет, кто шмякнет, кто звякнет, а вместе получается воспитание. А отсюда убеждение, что взрослый прав по умолчанию и любой имеет право сделать замечание. Ну и последнее: бабушка - она в душе всем бабушка, похоже, в самом деле близко к сердцу приняла ситуацию, вот и повысила голос, а по сути-то она в чём-то права. В такси сплошь "иностранные специалисты", многие со своими представлениями о внешности и поведении женщин, кто-то просто преступник - ведь случаи нападения таксистов на пассажирок случаются. Хотя, конечно, не имела права и не её это дело, она в данной ситуации сфера обслуживания, её дело помалкивать и везти. Но понять мотив можно))
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0
Игорь 55 минут назад
Если есть за что, то бабуле жирный лайк - ав, ав....
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22k
сеньор Леонсио Час назад
Бабка на работе, и шаболда на работе! Просто бабка не может больше вареником торговать, вот и включила моралистку.
Ссылка youtu.be
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57k
dima423 Час назад
Бабка молодец вообще))
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77k
Viktor Час назад
Какая агрессивная бабуля! Да и девушку не показали, может она зря кипишует?
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