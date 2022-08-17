Жителям Колумбии разрешили забрать пиво из перевернувшегося грузовика

Жителям Колумбии крупно повезло. На трассе грузовик с пивом перевернулся, никто не пострадал, кроме товара. Сначала поставщик планировал выбросить всё пиво, но потом объявил, что уцелевшие ящики могут забрать местные жители и прохожие. Сотни ящиков пенного безвозмездно раздавали полицейские. Они же и следили за порядком: чтобы никто не дрался и чтобы всем досталось.