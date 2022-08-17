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Жителям Колумбии разрешили забрать пиво из перевернувшегося грузовика

Жителям Колумбии разрешили забрать пиво из перевернувшегося грузовика

Автор:
17 августа 2022 07:46
Сообщество : Юмор
Метки: Колумбия   везение   интересное   милота   пиво   праздник   прикол   счастье   фото   
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В Колумбии на трассе перевернулся грузовик с пивом. Сначала поставщик хотел выбросить напиток, но потом принял более приятное решение. Местным жителям разрешили забрать целые бутылки. Вы только посмотрите, как счастливцы бегут с ящиками в руках!

Жителям Колумбии крупно повезло. На трассе грузовик с пивом перевернулся, никто не пострадал, кроме товара. Сначала поставщик планировал выбросить всё пиво, но потом объявил, что уцелевшие ящики могут забрать местные жители и прохожие. Сотни ящиков пенного безвозмездно раздавали полицейские. Они же и следили за порядком: чтобы никто не дрался и чтобы всем досталось.

Источник:

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Метки: Колумбия   везение   интересное   милота   пиво   праздник   прикол   счастье   фото   
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13  комментариев
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328
Карл Час назад
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ChePaev Час назад
так вот как выглядит пословица, которую мне часто говорили: -не переживай, будет и на твоей улице праздник - перевернется грузовик с пивом)))
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24k
Slawa49 2 часа назад
представляю какао бы растройство было на лицах окажись пиво безалкогольным)))))))))))
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24k
Slawa49 2 часа назад
теперь фуры с пивом будут переворачиватся там гораздо чаще)))))))))))
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7k
Роман 2 часа назад
Нашли более дешевое решение по устранению последствий. А следом наверное разрешили разобрать авто на металлолом.
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285
Лютый вам Бетховен 2 часа назад
Stella Artois... Неплохо-неплохо.
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59k
pynh 2 часа назад
В Колумбии это пиво нафиг никому не надо. Есть вещи поинтереснее и, видимо, даже дешевле =)
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70k
Viktor 3 часа назад
Это сладкое слово - .....

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Александр 3 часа назад
А где мой ящик?(((
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