Жителям Колумбии разрешили забрать пиво из перевернувшегося грузовика

В Колумбии на трассе перевернулся грузовик с пивом. Сначала поставщик хотел выбросить напиток, но потом принял более приятное решение. Местным жителям разрешили забрать целые бутылки. Вы только посмотрите, как счастливцы бегут с ящиками в руках!
Жителям Колумбии крупно повезло. На трассе грузовик с пивом перевернулся, никто не пострадал, кроме товара. Сначала поставщик планировал выбросить всё пиво, но потом объявил, что уцелевшие ящики могут забрать местные жители и прохожие. Сотни ящиков пенного безвозмездно раздавали полицейские. Они же и следили за порядком: чтобы никто не дрался и чтобы всем досталось.
Источник:
АНТИФИШКИ
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