Забавные фотографии, которые показывают, что дети бывают теми ещё глупышами

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Все мы иногда немного тупим, но только дети делают это так мило и непосредственно, что над этим хочется только посмеяться. Стоит задуматься, что для взрослых эти действия и правда кажутся глупыми, но с точки зрения детей - они смогли до этого додуматься сами!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор глупенькие дети интересное милота подборка прикол фото
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