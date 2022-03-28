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Забавные фотографии, которые показывают, что дети бывают теми ещё глупышами

Забавные фотографии, которые показывают, что дети бывают теми ещё глупышами (18 фото)

Автор:
28 марта 2022 08:46
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   глупенькие   дети   интересное   милота   подборка   прикол   фото   
787
18

Все мы иногда немного тупим, но только дети делают это так мило и непосредственно, что над этим хочется только посмеяться. Стоит задуматься, что для взрослых эти действия и правда кажутся глупыми, но с точки зрения детей - они смогли до этого додуматься сами!

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Источник:

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Метки: Юмор   глупенькие   дети   интересное   милота   подборка   прикол   фото   
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3  комментария
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1
Thomsen 2 часа назад
Телефон в унитазе - это наверное, вырезанные кадры из рекламного ролика айфона 13))

А фейл с пылесосом - прям боль...
)
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1k
RaiJu 2 часа назад
Ну, некоторые, не забавные, а просто тупые
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105
Николай Тимофеев 2 часа назад
Умеет ли пользоваться горшком? Может быть лучше всех нас


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