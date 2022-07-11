FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 6248 постов • 860 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
В Подмосковье мусульмане зарезали барана на детской площадке на глазах у детей

В Подмосковье мусульмане зарезали барана на детской площадке на глазах у детей

Автор:
11 июля 2022 08:58
Сообщество : Жить в России
Метки: Баран   Подмосковье   дети   интересное   курбан-байрам   мусульмане   праздник   фото   
547
3

В Москве 9 июля праздновали мусульманский праздник Курбан-байрам. На этом празднике принято закалывать барана. Этот обычай подразумевает духовное обращение к Богу, считают мусульмане. Вот только дети на игровой площадке не были готовы к такому обращению.

На детскую площадку в Подмосковье группа мусульман привела барана. Сначала дети заинтересованно смотрели на животное, как в зоопарке. Вплоть до того момента, пока мужчины не начали резать его, сообщает Lenta.

×

Позднее местные жители также нашли его останки, разбросанные по местности. Об этом сообщили в чате дома. Интересно, что в полицию никто пока не обратился.

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Баран   Подмосковье   дети   интересное   курбан-байрам   мусульмане   праздник   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
FatZilla 3 часа назад
Я помню был мелкий еще (где-то между 1986 и 1988 годом мне лет 10-12 было, наверное), к нам в частник заехала машинка с барашком. И тогда я не понял, что происходило и только став старшее собразил, что тогда тоже его зарезали. Но там колонка была водопроводная рядом, было всё чисто и ничего не оставили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
♚ Мрачный Жнец ♚ Полчаса назад
Бараны резали барана?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Vacony 36 минут назад
каждый год одно и тоже.. в том году помню рабочие резали где то у забора строки, рядом с жилым домом..еще ранее - где то так же у детской площадки в середине домов ... и да, это правда. и увы им плевать на нормы, морали и прочее. и как бороться с этим хз... всем пофиг, и главное государству..
вот интересно, а если у нас будет обычай, допустим, брить бороды.. и делать это нарочито на глазах мусульман .. ну или подобное,суть ясна - как думаете чем это кончится ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Babangdida Час назад
Сырые остатки животного произхождения, при чём непроверенные на наличие паразитов, это мерзко. За такое надо байрамить в СИЗО! А вот то, как добывается мясо на тарелке надо знать и при случае уметь делать самому. А то развелись хамжи всякие, которые думают, что сосиски добывают в магазине.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Дмитрий 2 часа назад
Без указания адреса это хрень, а не пост. Даже на разжигание тянет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−25
Alisa Monk 2 часа назад
культуру в массы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
538
HalloFreeSpace 2 часа назад
а зачем на детской площадке то ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
938
Шурман 3 часа назад
Родом из Алматы , у нас этих баранов резали прям под конами и центре двора , подвешивали их на турник и резали , скандалов много было , блин полей и степей дофига режте там
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
259
Uganda 3 часа назад
Сказали же делать это как можно дальше. Понаехали новые бараны, придется опять рассказывать, что это не кишлак
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

54820



Другие посты автора
Популярное в сообществах
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
20 различных фактов о комедиях Георгия Данелия
Материнское счастье
Материнское счастье
События на Украине 10- 11 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 10- 11 июля. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Усатый дядь: эстонский рэпер заявился на Неделю моды в Париже в подгузнике и с соской во рту
Усатый дядь: эстонский рэпер заявился на Неделю моды в Париже в подгузнике и с соской...
Мужчины России рассказали почему боятся говорить о личном
Мужчины России рассказали почему боятся говорить о личном
Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы
Redroad v17 - беспроводной пылесос, который залезет во все углы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный план

Лучшие демотиваторы
Кубик - рубик

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#фотографии#подборка#знаменитости#сарказм#Реакция
#факты#люди#Россия#шоу бизнес#интересное#кино#сатира#природа
#Юмор#интересно#животные#прикол#страна#позитив#СССР#кот
«Дети Шарикова». Как выглядят сыновья актера Владимира Толоконникова (16 фото) «Дети Шарикова». Как выглядят сыновья актера Владимира Толоконникова (16 фото) В Азии родился здоровый двуглавый малыш В Азии родился здоровый двуглавый малыш Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Как сейчас выглядит девочка, которую мать держала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Подруги нашли у жительницы Урала исхудавшую малышку, которую мать прятала в шкафу Атмосферные фото СССР 70-х Атмосферные фото СССР 70-х 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу 13-летний старший брат подкармливал из шприца свою сестрёнку, которая жила в шкафу

На что жалуетесь?

Вернуться