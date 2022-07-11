В Подмосковье мусульмане зарезали барана на детской площадке на глазах у детей

В Москве 9 июля праздновали мусульманский праздник Курбан-байрам. На этом празднике принято закалывать барана. Этот обычай подразумевает духовное обращение к Богу, считают мусульмане. Вот только дети на игровой площадке не были готовы к такому обращению.
На детскую площадку в Подмосковье группа мусульман привела барана. Сначала дети заинтересованно смотрели на животное, как в зоопарке. Вплоть до того момента, пока мужчины не начали резать его, сообщает Lenta.
Позднее местные жители также нашли его останки, разбросанные по местности. Об этом сообщили в чате дома. Интересно, что в полицию никто пока не обратился.
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АНТИФИШКИ
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вот интересно, а если у нас будет обычай, допустим, брить бороды.. и делать это нарочито на глазах мусульман .. ну или подобное,суть ясна - как думаете чем это кончится ?