Очаровательная стюардесса залезла на багажную полку в миниюбке и нарвалась на шквал критики

Как мы знаем, многие авиакомпании устанавливают требования к ручной клади. Например, в России максимальный вес ручной клади не должен превышать 10 кг, а габариты 115 см. Однако, молодая стюардесса умудрилась залезть на багажную полку и собрала кучу негативных комментариев.
В Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем жизнь бортпроводников, появилась необычная фотография. Молодая и красивая стюардесса забралась на багажную полку в самолёте в миниюбке и сфотографировалась там. Некоторым этот снимок показался очень милым, но большинство подписчиков возмутились.
В комментариях они принялись спрашивать, почему нельзя на багажную полку положить сумку, превышающую вес даже на несколько сотен грамм, а молодую девушку туда засунуть можно.
"Отлично! Я летел в самолёте и мне сказали, что моя сумка слишком большая. Видимо, она была больше этой девушки!"
"То есть чемодан нельзя, а её можно?"
Однако, комментаторы правы лишь от части. Действительно, видеть стюардессу на багажной полке необычно, но к весу ручной клади это не имеет никакого отношения.
Источник:
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А девочка просто сделала фоточку на рабочем месте и похвасталась.
Вы то на полке селфи не сделаете.
Девчонка молодец. Симпотяга и креативная.
Сейчас пассажиров нет, самолет перегрузки не испытывает. Ни для кого она опасности не представляет, даже если эта полка оборвется.
Спи спокойно, девочка моя, тебя ни кто не тронет.
пустые полки. нет там ни каких стюардесс.