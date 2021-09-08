Очаровательная стюардесса залезла на багажную полку в миниюбке и нарвалась на шквал критики

В комментариях они принялись спрашивать, почему нельзя на багажную полку положить сумку, превышающую вес даже на несколько сотен грамм, а молодую девушку туда засунуть можно.

"Отлично! Я летел в самолёте и мне сказали, что моя сумка слишком большая. Видимо, она была больше этой девушки!"

"То есть чемодан нельзя, а её можно?"

Однако, комментаторы правы лишь от части. Действительно, видеть стюардессу на багажной полке необычно, но к весу ручной клади это не имеет никакого отношения.