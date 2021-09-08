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Очаровательная стюардесса залезла на багажную полку в миниюбке и нарвалась на шквал критики

Очаровательная стюардесса залезла на багажную полку в миниюбке и нарвалась на шквал критики (2 фото)

Автор:
08 сентября 2021 13:19
Сообщество : Юмор
Метки: ynews   багажная полка   интересное   милота   прикол   самолёт   стюардесса   фото   
4983
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Как мы знаем, многие авиакомпании устанавливают требования к ручной клади. Например, в России максимальный вес ручной клади не должен превышать 10 кг, а габариты 115 см. Однако, молодая стюардесса умудрилась залезть на багажную полку и собрала кучу негативных комментариев.

В Instagram-аккаунте @cabin_crew_beauties, освещающем жизнь бортпроводников, появилась необычная фотография. Молодая и красивая стюардесса забралась на багажную полку в самолёте в миниюбке и сфотографировалась там. Некоторым этот снимок показался очень милым, но большинство подписчиков возмутились.

В комментариях они принялись спрашивать, почему нельзя на багажную полку положить сумку, превышающую вес даже на несколько сотен грамм, а молодую девушку туда засунуть можно.

"Отлично! Я летел в самолёте и мне сказали, что моя сумка слишком большая. Видимо, она была больше этой девушки!"

"То есть чемодан нельзя, а её можно?"

Однако, комментаторы правы лишь от части. Действительно, видеть стюардессу на багажной полке необычно, но к весу ручной клади это не имеет никакого отношения.

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Метки: ynews   багажная полка   интересное   милота   прикол   самолёт   стюардесса   фото   
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36  комментариев
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3k
ride 2 часа назад
Комментаторы тупые. Стюардесса может быть хоть на полке, хоть под креслом впереди сидящего, хоть в проходе - ее вес уже учтен в плане полета
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20
Иней С 9 минут назад
Вес, центровка, распределение веса. Какие все умные. Сопромата и политэкономии не хватает.
А девочка просто сделала фоточку на рабочем месте и похвасталась.
Вы то на полке селфи не сделаете.
Девчонка молодец. Симпотяга и креативная.
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338
Мурчелло 20 минут назад
А зачем она вообще туда залезла.Что хотела сказать то?
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22k
SerGProS 40 минут назад
Вообще-то весит стюардесса мало 45-50кг. Во вторых лежа она распределила нагрузку вдоль багажной полки.А вот если каждый будет класть сумку с гирями, томамами сочинений Л Н Толстого и закрутками соленых огурцов, то и вес будет распределяться по-другому и превышать нормативы.
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7k
Wollas 44 минуты назад
А "ябывдул" уже было?
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38
Странник Виртуальный 50 минут назад
Мне кажется, что вес ручной клади регламентируется потому что есть вероятность его падения на головы сидящих при определенной ситуации.
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5k
Дмитрий Горчилин 59 минут назад
Вес ограничивают потому, что в случае перегрузок или турбулентности вещи могут вырвать крепление и упасть на голову пассажирам с печальными последствиями. Ограничивают размер потому, что полка небольшая а пассажиров много.
Сейчас пассажиров нет, самолет перегрузки не испытывает. Ни для кого она опасности не представляет, даже если эта полка оборвется.
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−6
ИГО-ГО Час назад
Я за такую ручную кладь коньяк поставил бы!
Спи спокойно, девочка моя, тебя ни кто не тронет.
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82k
Павел Час назад
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13k
Роберт Шекли Час назад
Сколько летал - ни разу не находил стюардесс на полке. Так что фейк
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56k
Парагвайский шпион Час назад
ВСЁ правильно сделала. И снимок классный!
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246
阿鋒 2 часа назад
Хорошенькая
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17k
Vital Idol 2 часа назад
знаю один сайт, друг посоветовал, там много всяких стюардесс...куда им только не залезают...
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158k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Дети тоже любят по полкам в электричках и поездах лазать, грязь собирать)
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969
rgubaev 2 часа назад
Потому, что вес ручной клади не должен превышать 10 кг. А, судя по размерам, полка на 10 таких мест минимум. А значит 45 кг полка обязана выдерживать, о чем вам и сообщили, приложив фотофиксацию.
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2k
Hunde Beißer2 2 часа назад
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21k
Inter 2 часа назад
вообще миниюбки запрещены в дресскоде бортпроводников!!! и она в миди, юбка чуть выше колен. тут другой вопрос-нахрена туда лезть???
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438
Fisher1979 2 часа назад
Часто летаю и вижу какую ручную кладь люди в самолёт берут ради сэкономить на багаже. БЛ@Ть там чемоданы по пол тонны и ещё возмущаются.
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1k
Herr Mannelig 2 часа назад
Ну залезла и что? Если б она в школьной столовой в борще ноги полоскала, возмущение было б понятно
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
А мне понравилась фотка.
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22k
Андрей 2 часа назад
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