FISHKINET
X События на Украине в реальном времени в нашем телеграм канале
Сообщество Юмор 14303 поста • 2840 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
20 случаев, когда вещи после мытья стали выглядеть по-новому

20 случаев, когда вещи после мытья стали выглядеть по-новому (20 фото)

Автор:
21 марта 2022 11:02
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интересное   кайф   милота   прикол   услада глаз   фото   чистота   
764
20

Многие люди терпеть не могут убираться и наводить чистоту. Но никто не поспорит, что чистые вещи выглядят круче, чем грязные. Особенно в сравнении. Мы собрали для вас 20 примеров, когда уборка может принести удовольствие!

×
×

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   интересное   кайф   милота   прикол   услада глаз   фото   чистота   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
13k
ss Полчаса назад
Я рад за автора! Он открыл для себя, что если мыть и убирать, то жизнь будет выглядеть иначе. Браво! Теперь давай попробуй помыться. Это тоже удивит тебя. Ты увидишь, что помывшийся человек выгодно отличается от вшивого и грязного...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
14k
Вася 2 минуты назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Aleksandr 13 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вражда с Фурцевой и карьера в США. Судьба Аиды Ведищевой (7 фото + 5 видео) Вражда с Фурцевой и карьера в США. Судьба Аиды Ведищевой (7 фото + 5 видео) Фотографии, при взгляде на которые возникает вопрос "Что происходит?" Фотографии, при взгляде на которые возникает вопрос "Что происходит?" Как это развидеть? Женщина просто надела странные легинсы и сломала мозг тысячи пользователям Как это развидеть? Женщина просто надела странные легинсы и сломала мозг тысячи пользователям Лень - двигатель прогресса: люди, которых посетили гениальные идеи Лень - двигатель прогресса: люди, которых посетили гениальные идеи 15 милых фотографий знаменитостей и их питомцев 15 милых фотографий знаменитостей и их питомцев Уникальные вещи, которые можно увидеть лишь раз в жизни Уникальные вещи, которые можно увидеть лишь раз в жизни
WhiteRat

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

39045



Другие посты автора
Популярное в сообществах
«Падаем, горим». Как приземлиться после взрывов с 365 пассажирами на борту
5
38
«Падаем, горим». Как приземлиться после взрывов с 365 пассажирами на борту
В США на Байдена нашли компромат и уже подтвердили его подлинность
2
110
В США на Байдена нашли компромат и уже подтвердили его подлинность
Набирающие популярность в сообществах
Люди открыли свои морозилки: фрикадельки из Икеи за 16 000
0
15
Люди открыли свои морозилки: фрикадельки из Икеи за 16 000
Топ-7 брендов модной одежды, которые могут заменить ушедшие зарубежные компании
0
18
Топ-7 брендов модной одежды, которые могут заменить ушедшие зарубежные компании
Вражда с Фурцевой и карьера в США. Судьба Аиды Ведищевой (7 фото + 5 видео)
Вражда с Фурцевой и карьера в США. Судьба Аиды Ведищевой (7 фото + 5 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Давно пора
1
0

Лучшие демотиваторы
Когда мама поняла, откуда у тебя айфон
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Россия#фотографии#люди#прикол#космос#комментарии#сахар
#Юмор#история#животные#интересно#СССР#позитив#подборка
#фото#картинки#Приколы#страна#факты#сарказм#магазин

На что жалуетесь?

Вернуться
Request: MTA3LjIzLjIxOC40IC0gQ0NCb3QvMy4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvOyBpbmZvQGNvbW1vbmNyYXdsLm9yZykgLSAyMDIyLTAzLTIxIDExOjQ4OjA5IC0gZmlzaGtpLm5ldCAtIHNlcnZlcltIVFRQU10gPSBubyAtIHNlcnZlcltIVFRQX1hfRk9SV0FSREVEX1BST1RPXSA9IGh0dHBzIC0g Time: 0.3620 sec / Memory usage: 6.54 MB / Host: dynamic3 / City: / Geo: 3 -->