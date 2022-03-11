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Уникальные вещи, которые можно увидеть лишь раз в жизни

Уникальные вещи, которые можно увидеть лишь раз в жизни (15 фото)

Автор:
11 марта 2022 07:54
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   интересное   милота   прикол   удивительное   фото   
1791
15

Нас окружают необычные и загадочные вещи, которые мы не всегда видим. Повседневные заботы отвлекают нас от удивительного мира. Но жизнь продолжает доказывать, что всегда есть что-то новое, чем можно восхищаться, если только присмотреться!

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Источник:

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Метки: Юмор   вещи   интересное   милота   прикол   удивительное   фото   
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4  комментария
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10k
Alexander 3 часа назад
Кроме круглого яйца больше ничего уникального... ИМХО
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Сергей Ляхов Час назад
Я хоть и атеист, думаю, что причастие - это процесс, а церковь во время пандемии отправляла просфору. Мэйби но?
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10k
kaboza 3 часа назад
надутая КАМЕРА
Сфе ра геометрическое место точек в пространстве, равноудаленных от некоторой заданной точки
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