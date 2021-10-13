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Вместо большого в Перми появилось маленькое "временное" счастье

Вместо большого в Перми появилось маленькое "временное" счастье (2 фото)

Автор:
13 октября 2021 14:29
Сообщество : Жить в России
Метки: Ynews   Россия   интересное   милота   пермь   счастье   фото   
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В Перми находится милый арт-объект, созданный художником Борисом Матросовым в 2019 году. Большая надпись "Счастье не за горами" на набережной у Речного вокзала стала одним из новых символов города. Сейчас "большое" счастье убрали, а на его место поставили "временное".

Автором нового арт-объекта стал Арсений Швабский. Он рассказал, что временная надпись в 10 раз меньше «Счастья не за горами».

«Своё "Счастье" я установил чуть в стороне от оригинального объекта, ближе к уже отремонтированной открытой части набережной. Думаю, что "Счастье не за горами" убрали в том числе, чтобы не повредить сам объект, а не только для удобства ремонта. Мой объект ничему не мешает, потому что он в десять раз меньше настоящего "Счастья", ну и самое главное — он временный. Заменить "Временное счастье" на постоянное может любой. Нужно просто вырезать слово "Постоянное" и поставить вместо слова "Временное"».

"Временное счастье" может остаться на набережной даже после ремонта, так как оно не мешает "большому" счастью.

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Метки: Ynews   Россия   интересное   милота   пермь   счастье   фото   
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SHAGREEN 2 часа назад
Блин, вот люди впахивают, один я х-нёй занимаюсь.
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