Вместо большого в Перми появилось маленькое "временное" счастье

Автором нового арт-объекта стал Арсений Швабский. Он рассказал, что временная надпись в 10 раз меньше «Счастья не за горами».

«Своё "Счастье" я установил чуть в стороне от оригинального объекта, ближе к уже отремонтированной открытой части набережной. Думаю, что "Счастье не за горами" убрали в том числе, чтобы не повредить сам объект, а не только для удобства ремонта. Мой объект ничему не мешает, потому что он в десять раз меньше настоящего "Счастья", ну и самое главное — он временный. Заменить "Временное счастье" на постоянное может любой. Нужно просто вырезать слово "Постоянное" и поставить вместо слова "Временное"».