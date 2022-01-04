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Казахстан охватила волна протестов из-за повышения цен на сжиженный газ

Казахстан охватила волна протестов из-за повышения цен на сжиженный газ (1 фото + 6 видео)

Автор:
04 января 2022 19:15
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Казахстан   Митинги   аресты   блокировка интернета   массовые протесты   повышение цен   
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Власти страны утверждают, что для резкого подорожания газа есть веские причины, а протестующие требуют вернуть цены, удвоившиеся за 1 день. 
Начавшийся в Мангыстауской области протест охватил всю страну. Когда на улицу вышли протестующие Алматы и Нур-Султана, администрация президента просто заблокировала интернет, а протестующих начали арестовывать. Площади перекрыты, десятки активистов арестованы, а президент страны Касым-Жомарт Токаев призывает людей не вестись на призывы деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства страны. «Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности», — говорится на сайте премьер-министра Казахстана. Власти заявили, что по итогам переговоров будет принято решение, которое удовлетворит все стороны.
Демократия на деле, любой протест легче подавить силой и угрозами, чем решать вопрос и не доводить людей. Ещё и деструктивные лица виноваты в протестах. Получается, цены поднимают они, а не власти?

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Метки: Казахстан   Митинги   аресты   блокировка интернета   массовые протесты   повышение цен   
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76  комментариев
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12k
Александр 3 часа назад
Тут кое кто в 2013 тоже требовал снизить цены на газ на 1/3. Были тогда цены 70 копеек за куб.
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13k
Евгений Минуту назад
Ох уж эти казахобандеровцы распоясались. На новоказахию или карагандинскую народную республику нарываются, фашисты. соловьевы с киселевыми уже небось шпарят по методичкам?
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24k
Ashabad 15 минут назад
Странные они какие-то. В 2015 году в Украине цены на газ за год взлетели в 5-7 раз. И ничего, нерабы стерпели, заради гидности!
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9k
Михаил 23 минуты назад
какой там нынче курс печенек к урану или углю?
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Ulunga Sisop Час назад
Хлопцы, поднажмите ! - скоро ЗАПАНУЕТЕ !
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546
bad-bubble Час назад
Раскачивают лодку. Тут вам не это, там вам не тут. У нас бенз постоянно ползёт в верх. Только если пиар акцию могущества великий пу не устраивает. Но потом откат не избежен. Парней с дубиналами на них не хватает, навели бы дерьмократию.
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6k
Артём Час назад
Хм, т.е. решили раскачать казахов в итоге? Вместо того, что бы не упустить последний шаг урегулирования в Европе? Хм, хохлам п...ц.
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680
konstantinkaz2016 Час назад
Россиянам наверное это смешно, но причина митингов, это то что подняли цену на пропан до 120 тенге или 20 рублей.
Народ уже устал от растущих цен,последнее время прям сильно, а началось все с момента вхождения в таможенный союз, рассеюшка всех нас тянет на дно.
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446
Алексей konstantinkaz2016 Полчаса назад
ТС тут не причём, просто посредников в цепочке от завода до заправки наплодили. С заводов отпускная цена уже года 2 не менялась. Зато, пока газовоз едет от точки загрузки до заправки газ в нём раз 5-6 меняет собственника и соответственно цену за 1.5-2 часа.
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16
alexandr.sid321 konstantinkaz2016 15 минут назад
Я сам с Казахстана но не пониманию такие тупые коменты. В европе высокие цены на газ бьют рекорды тоже из-за таможенного союза?
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18
ASTRATOS alexandr.sid321 55 секунд назад
Ты не понимаешь потому что сам тупой.
В Европе нет своего газа, они покупают газ за бешенные деньги, поэтому и цены на газ у них высокие. А у Казахстана газ свой и его добыча стоит копейки.
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1k
manul74 Час назад
Это им еще пенсионный возраст на 5 лет не подняли. Тут за топливо уже кипишь. А россияне скушали - 5 лет заслуженных от человека который ОБЕЩАЛ не менять пенсионный возраст. Работайте дальше. Чечню нужно датировать. А они вспоминают на праздники еще как в 95 русских убивали.
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1k
manul74 Час назад
Опять народ интересуется что там в кзахстане. А себя в Москве посмотреть во что страну преврати? ГДЕ РУССКИЕ? Пу устроил геноцид русских. Россия уже не страна русских. Давайте минусуйте. это сигнал вашего бессилия и обреченности на вымирание. Смотрим видос: https://t.me/Ateobreaking/49895?singlehttps://t.me/Ateobreaking/49895?single
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20
MidMaster Час назад
Тот уникальный случай, когда надстройка надо обществом прислушалась тех, кому должна служить
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1k
Алексей Попов Час назад
Зато мы привычно на любое повышение - ну хоть не в два раза.... А уж если газ или нефть дешевеет - то надо гречку скупать - подорожает :-)))
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3k
Вадим Игнатьев Час назад
Клановые разборки. Джусы за власть бьются.
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46k
diesafari Час назад
Вроде у казахов своя газодобыча. То есть, подорожание на 100 процентов за ночь исключается. Так что, народ молодец, что поднимается. Пожелаем же казахскому народу одержать победу в борьбе за нормальную жизнь!
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2k
Sergius SPb Час назад
Для общего же государственного блага гражданами же должны быть созданы регулирующие механизмы.
Власть должна понимать,вечно гайки закручивать и беспределить не давая пару выхода,путь к потрясениям,революциям,переворотам, гражданской войне. Даунгрейд для государства.
Риск вмешательства внешних недобрых сил.
Гражданам надо понять, что народный протест с вилами на площадях это тоже путь к потрясениям. Это путь по кругу. Сегодня одну власть скинули,завтра другую. Понравилось же?
Кто новый во власть придет? Украина. Киргизия как плохой пример. Там еще Грузия стремится, но они что-то начали понимать.. Как оно? Скоро новые вилы?
Все это сказанное и для России верно.
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3
KEK Час назад
Правительственная комиссия встретилась с активистами, собравшимися на площади "Ынтымак" в Актау, передает корреспондент Tengrinews.kz.

На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Қазмұнайгаз".

Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.

Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.

Ранее сообщалось, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрывали дороги.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге. Митингующие требовали установить цену в 50 тенге.

На следующий день министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев выступил с пресс-конференцией, во время которой пояснил причины повышения стоимости и рассказал о текущем состоянии заводов в области.

Вечером в понедельник, 3 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами Актау, требующими снижения цен на сжиженный газ. Но митингующие провели на площади всю ночь.

Кроме того, Токаев поручил правоохранительным органам обеспечить недопущение нарушения общественного порядка
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14k
Александр Час назад
А это точно Казахстан? А то я подобные ролики видел лет 8 назад из другого государства, один-в-один, только там ещё и скакали...
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1k
Monher 2 часа назад
Да и уже про цены на газ никто не вспоминает. Как в Белоруссии, даже свой тихановская, из за границы вещает, зовёт на баррикады, методичка один в один как у белорусов.
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13k
Вася 2 часа назад
зато по скупке элитной недвижимости в Лондоне казахские олигархи на первом месте
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10k
nihilists 2 часа назад
После революций цены ещё больше растут. Это нам знакомо!!!!!!
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