Казахстан охватила волна протестов из-за повышения цен на сжиженный газ

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Власти страны утверждают, что для резкого подорожания газа есть веские причины, а протестующие требуют вернуть цены, удвоившиеся за 1 день.
Начавшийся в Мангыстауской области протест охватил всю страну. Когда на улицу вышли протестующие Алматы и Нур-Султана, администрация президента просто заблокировала интернет, а протестующих начали арестовывать. Площади перекрыты, десятки активистов арестованы, а президент страны Касым-Жомарт Токаев призывает людей не вестись на призывы деструктивных лиц, заинтересованных в подрыве единства страны. «Участники обсуждают возможность урегулирования ситуации, в том числе сохранения общественной безопасности», — говорится на сайте премьер-министра Казахстана. Власти заявили, что по итогам переговоров будет принято решение, которое удовлетворит все стороны.
Демократия на деле, любой протест легче подавить силой и угрозами, чем решать вопрос и не доводить людей. Ещё и деструктивные лица виноваты в протестах. Получается, цены поднимают они, а не власти?
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Народ уже устал от растущих цен,последнее время прям сильно, а началось все с момента вхождения в таможенный союз, рассеюшка всех нас тянет на дно.
https://orenday.ru/news/110821170617https://orenday.ru/news/110821170617
А теперь цена в декабре составляет 27,30. Если заправишься от 30л то цена будет 26,7р. Можно найти и дешевле. Как ты понимаешь без указки сверху цену бы никто не снизил. И это без протестов.
http://gesorenburg.ru/services/price.phphttp://gesorenburg.ru/services/price.php
В Европе нет своего газа, они покупают газ за бешенные деньги, поэтому и цены на газ у них высокие. А у Казахстана газ свой и его добыча стоит копейки.
Власть должна понимать,вечно гайки закручивать и беспределить не давая пару выхода,путь к потрясениям,революциям,переворотам, гражданской войне. Даунгрейд для государства.
Риск вмешательства внешних недобрых сил.
Гражданам надо понять, что народный протест с вилами на площадях это тоже путь к потрясениям. Это путь по кругу. Сегодня одну власть скинули,завтра другую. Понравилось же?
Кто новый во власть придет? Украина. Киргизия как плохой пример. Там еще Грузия стремится, но они что-то начали понимать.. Как оно? Скоро новые вилы?
Все это сказанное и для России верно.
На встрече озвучены решения, принятые в ходе переговоров с инициативной группой Актау, а именно о снижении стоимости сжиженного газа и установлении цены в 50 тенге за литр в Мангистауской области в рамках социальной ответственности АО НК "Қазмұнайгаз".
Также даны гарантии о непривлечении к ответственности лиц, находившихся на площади.
Стороны также договорились решать все возникающие вопросы в русле конструктивного диалога и в рамках действующего законодательства.
Ранее сообщалось, 2 января жители Жанаозена вышли на улицы с требованием понизить цены на сжиженный газ. Позже акции были зафиксированы и на улицах Актау. Митингующие перекрывали дороги.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отреагировал на ситуацию и дал поручение правительству срочно рассмотреть ситуацию в Жанаозене с учетом экономической целесообразности в правовом поле. В правительстве заявили, что снизят стоимость газа до 85-90 тенге. Митингующие требовали установить цену в 50 тенге.
На следующий день министр энергетики Казахстана Магзум Мирзагалиев выступил с пресс-конференцией, во время которой пояснил причины повышения стоимости и рассказал о текущем состоянии заводов в области.
Вечером в понедельник, 3 января, аким Мангистауской области Нурлан Ногаев провел встречу с автовладельцами Актау, требующими снижения цен на сжиженный газ. Но митингующие провели на площади всю ночь.
Кроме того, Токаев поручил правоохранительным органам обеспечить недопущение нарушения общественного порядка