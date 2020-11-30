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Веселые реаниматологи из Казахстана помогли проглотившему монетку мальчику

Веселые реаниматологи из Казахстана помогли проглотившему монетку мальчику (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 12:44
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: видео   врач   дети   казахстан   мальчик   монета   реаниматолог   
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Маленькие дети нередко глотают и засовывают себе в нос различные маленькие предметы. К счастью, опытные врачи почти всегда успевают прийти на помощь.

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Метки: видео   врач   дети   казахстан   мальчик   монета   реаниматолог   
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1  комментарий
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panama Час назад
Всё спокойно , так по-доброму . Мужики! Настроение подняли))))
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Picard

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