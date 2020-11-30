Веселые реаниматологи из Казахстана помогли проглотившему монетку мальчику

Маленькие дети нередко глотают и засовывают себе в нос различные маленькие предметы. К счастью, опытные врачи почти всегда успевают прийти на помощь.
В Казахстане благодаря оперативным действиям медиков проглотивший монету номиналом в пятьдесят тенге мальчик вернулся домой здоровым и счастливым. Теперь он может дышать свободно.
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