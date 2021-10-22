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Буйный пациент нарвался на анестезиолога из народа

Буйный пациент нарвался на анестезиолога из народа (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 октября 2021 12:52
Метки: Казахстан   больница   в мире   видео   конфликт   удар   
4386
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1
В казахстанской больнице мужчина ругался и цеплялся к проходившим мимо людям, пока не нарвался на анестезиолога из народа. Герой видео оперативно прописал буйному пациенту успокоительное.
Долго просил и таки выпросил. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Казахстан   больница   в мире   видео   конфликт   удар   
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50  комментариев
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604k
Alexey Berestenko 2 часа назад
Появился новый мем - "анестезиолог из народа"
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47
Konstantin Kapanadze 8 минут назад
Кто его так оставил без присмотра, того надо было бить, а не этого не адеквата
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6k
Shade116 19 минут назад
следующий после него патологоанатом))
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7k
КОСТЯН 22 минуты назад
зря он так, очень необдуманный поступок... Только представьте, тот падает, бьётся башкой и труп, а тебя менты сажают в машину со словами: нафуй ты его трогал? прошел бы мимо, видно же, что неадекват. И едешь отбывать года 3
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169
SHAGREEN КОСТЯН 9 минут назад
Еще и на видео он первый делает что-то похожее на удар. Реально "спасибо" может сказать автору видео.
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89k
сапер Водичка Полчаса назад
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915
Антон Штопаный Полчаса назад
Опал как озимые.
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148
Дмитрий Быков 41 минуту назад
майор Громов просто шел на работу.
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28k
Рекламщик 43 минуты назад
Если что, перевод с казахского;
- Э, Қотақбас! Амыңды айырам!!! - "Эй, Членоголовый! я тебе порву женский орган!"
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3k
Феликс Дзержинский 55 минут назад
Чудик после удара, сложился как трансформер.
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1k
Павел 58 минут назад
Ну есть аборигены, которые реально просят, чтоб их потушили. С другой стороны, а вдруг он отходит от наркоза и находится...ну как бы не в своем уме еще пока.
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169
SHAGREEN Павел 7 минут назад
Ну тогда теперь он в этом отходе свою остановку проскочил
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10k
vvv Час назад
ЩЩС!
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719
Ольга Час назад
"Анестезиолог из народа" - хорошо сказано!
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578
да пох Час назад
Не понятно почему он его пытался ударить первым .И почему так радуются люди в коментах что побели больного человека .
Люди что с вами ? Я недавно злился на девчонку кассиршу .Думал что бухая и ели работает .На выходи с магазина пожаловался на центральной кассе .Оказалось что не она бухая а я дурак .А она просто больна .Мне так стыдно стало что готов был сквозь землю провалится .Пошел купил ей цветы и шоколадки ....Она правда так и не поняла за что я извиняюсь . Я то ей никаких претензий не сказал .А мне до сих пор стыдно .
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2k
Sergius SPb Час назад
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25k
Vazari 2 часа назад
Напомнило мне случай. Попал я как-то в травмпункт 9-го марта. Резал дома пластмассовую трубу ножом, нож соскочил и глубоко разрезал ладонь. Думаю не надо объяснять, что 9-го марта в травмпункте аншлаг, и что большинство это синька+драка. Стою в очереди. За мной стоит парочка. Девка привела мужика, тот рукой держится за ужасный фингал в пол-лица. И все это время, что стоим, девка его уясосит, на чем свет стоит. Тот стоит молча, терпит. Пришла моя очередь. Зашел, руку зашили, вышел. Вижу следующее: та же парочка,но стоят молча, и каждый держится за свой фингал на лице)))
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25k
Павел 2 часа назад
вместо тысячи слов....
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4k
Shtoppi 2 часа назад
Бах и уже мультики показывают)))
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1k
poha 2 часа назад
Красавчик, даже сумку не поставил
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1k
ПравдоРуб 2 часа назад
Красава!
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5k
TirAn 2 часа назад
5+++
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