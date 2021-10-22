Буйный пациент нарвался на анестезиолога из народа

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В казахстанской больнице мужчина ругался и цеплялся к проходившим мимо людям, пока не нарвался на анестезиолога из народа. Герой видео оперативно прописал буйному пациенту успокоительное.
Долго просил и таки выпросил. Присутствует ненормативная лексика.
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Люди что с вами ? Я недавно злился на девчонку кассиршу .Думал что бухая и ели работает .На выходи с магазина пожаловался на центральной кассе .Оказалось что не она бухая а я дурак .А она просто больна .Мне так стыдно стало что готов был сквозь землю провалится .Пошел купил ей цветы и шоколадки ....Она правда так и не поняла за что я извиняюсь . Я то ей никаких претензий не сказал .А мне до сих пор стыдно .
ИДИО Т
Мужской род
1.
Человек, к-рый страдает врождённым слабоумием, идиотизмом.
2.
РАЗГОВОРНОЕ БРАННОЕ
Глупый человек, тупица, дурак разг. бран..
Википедия
а если вы уперлись,как баран и не хотите другое мнение воспринимать ,то