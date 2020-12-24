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Дерзкий разговор с полицейским в Казахстане

Дерзкий разговор с полицейским в Казахстане (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2020 11:46
Метки: видео   казахстан   полиция   приколы   разговор   участковый   
1106
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В Казахстане нервный и помятый мужчина был задержан на улице и доставлен в отдел полиции, где ему пришлось пообщаться с участковым. Однако нормального разговора не получилось.

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Метки: видео   казахстан   полиция   приколы   разговор   участковый   
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31k
Опаньки 3 часа назад
ну по существу то так то он все верно ну короче да
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2k
Frank Borman 42 минуты назад
В натуре, людишки совсем охренели, всякий страх потеряли. Матерят правоохренителей в лицо, при исполнении. Ничего, посидит сутки в обезьяннике, и придет в себя, сделает выводы.
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12k
Пумба 58 минут назад
Дерзкий разговор с полицейским в Казахстане
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95
маленький вовочка Час назад
казахские менты тупые пи.дора.сы
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4k
Александр Иванов 2 часа назад
Алкаш е**нутый. Я бы у*бал.
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6k
klop 2 часа назад
Дерзкий разговор с полицейским в Казахстане
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623
фхранцуз 2 часа назад
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850
Василий Кортнев 2 часа назад
рядовой случай по моему. таких алкашей-неадекватов пруд пруди. особенно если они уже синие сидят.
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