Дерзкий разговор с полицейским в Казахстане

В Казахстане нервный и помятый мужчина был задержан на улице и доставлен в отдел полиции, где ему пришлось пообщаться с участковым. Однако нормального разговора не получилось.
Присутствует ненормативная лексика.
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