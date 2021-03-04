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Неравнодушные люди спасли косулю, морда которой стала похожа на ледяную глыбу

Неравнодушные люди спасли косулю, морда которой стала похожа на ледяную глыбу (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 09:22
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   казахстан   косуля   спасени   спасение   
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В Карагандинской области Казахстана мужчины встретили косулю, стоявшую у обочины дороги. Подойдя ближе они заметили, что голова животного была опущена из-за тяжести снега и льда, налипших на морду. Мужчины не прошли мимо попавшего в беду живого существа и помогли ему.

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Метки: видео   животные   казахстан   косуля   спасени   спасение   
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insaider 57 минут назад
Молодцы,помогли косуле!
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Mr.Adamson

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