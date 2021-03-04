В Карагандинской области Казахстана мужчины встретили косулю, стоявшую у обочины дороги. Подойдя ближе они заметили, что голова животного была опущена из-за тяжести снега и льда, налипших на морду. Мужчины не прошли мимо попавшего в беду живого существа и помогли ему.

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