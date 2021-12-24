Судисполнитель и забор: рэпер Snoop Dogg прославил в сети ролик из Казахстана

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Известный американский рэпер Келвин Кордозар Броадус, также известный как Snoop Dogg опубликовал на своей страничке в Instagram видео, снятое в Казахстане. На кадрах ролика видно, как в результате неудачного стечения обстоятельств на мужчину падает забор.
Инцидент произошел в 2018 году. Постановлением суда было решено убрать забор, которым незаконно обнесли один из жилых комплексов. В какой-то момент при попытке раскачать конструкцию она рухнула на судоисполнителя. Мужчина отделался ушибом.
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