FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8229 постов • 1265 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира 
Судисполнитель и забор: рэпер Snoop Dogg прославил в сети ролик из Казахстана

Судисполнитель и забор: рэпер Snoop Dogg прославил в сети ролик из Казахстана (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 декабря 2021 09:08
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: snoop dogg   Казахстан   Судисполнитель   видео   забор   неудача   падение   фейл   
544
1
1
Известный американский рэпер Келвин Кордозар Броадус, также известный как Snoop Dogg опубликовал на своей страничке в Instagram видео, снятое в Казахстане. На кадрах ролика видно, как в результате неудачного стечения обстоятельств на мужчину падает забор.
Инцидент произошел в 2018 году. Постановлением суда было решено убрать забор, которым незаконно обнесли один из жилых комплексов. В какой-то момент при попытке раскачать конструкцию она рухнула на судоисполнителя. Мужчина отделался ушибом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: snoop dogg   Казахстан   Судисполнитель   видео   забор   неудача   падение   фейл   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
5
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
ПОХ Час назад
нет мозгов - считай калека .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
877
Иннокентий 57 секунд назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
534
pinbalist Полчаса назад
Ну и традиционный вопрос - "Как он дожил до своих лет с хлебушком в голове?"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Иван Иванович 42 минуты назад
Чем тупее баран тем круче начальник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Аркадий 52 минуты назад
Зачетно грохнуло
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Девушка пришла в ужас, увидев татуировку, набитую растяпой-мастером (2 фото) Девушка пришла в ужас, увидев татуировку, набитую растяпой-мастером (2 фото) Нашел своё место Нашел своё место Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде Парень проиграл в битве с тумбой в подъезде Неудачная фотосессия Человека-паука Неудачная фотосессия Человека-паука Недолго мальчики катались Недолго мальчики катались Эх, Ваня: болезненное падение мотоциклиста-экстремала Эх, Ваня: болезненное падение мотоциклиста-экстремала
Dobriy drug

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

966380



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Дважды забытый подвиг: как сейчас живет Шаварш Карапетян, спасший несколько десятков жизней
0
35
Дважды забытый подвиг: как сейчас живет Шаварш Карапетян, спасший несколько десятков...
Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии
1
462
Депутат Мосгордумы недоумевает, с какой стати вообще платить пенсии
Набирающие популярность в сообществах
Снежинка, зайчик и мушкетер
0
5
Снежинка, зайчик и мушкетер
25 идей для тех, кто хочет оригинально украсить дом на Новый год
0
4
25 идей для тех, кто хочет оригинально украсить дом на Новый год
Девушка пришла в ужас, увидев татуировку, набитую растяпой-мастером (2 фото)
Девушка пришла в ужас, увидев татуировку, набитую растяпой-мастером (2 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально
0
0

Лучшие демотиваторы
Обычно воздушные шары можно надуть гораздо проще и безопаснее!
0
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#ватермарк#СССР#Россия#Ynews#приколы#природа#позитив#полиция
#Юмор#животные#факты#интересное#дтп#аварии#авто аварии#дети#Жизнь#наука
#интересно#история#картинки#кино#подборка#автомобили#автомир#истории#в мире#Разное

На что жалуетесь?

Вернуться