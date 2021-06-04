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"Не стреляй, ребёнок!": мужчина учит подростка скрываться от полицейской погони

"Не стреляй, ребёнок!": мужчина учит подростка скрываться от полицейской погони (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 июня 2021 09:54
Сообщество : Автомир
Метки: Погоня   аркалык   видео   казахстан   слабоумие и отвага   
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В сети активно распространяется видео, снятое, предположительно, в казахстанском городе Аркалык. В нём взрослый мужчина помогает сидящему за рулем подростку уйти от полицейской погони.

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Метки: Погоня   аркалык   видео   казахстан   слабоумие и отвага   
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11  комментариев
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77k
Броненосец Потелкам 2 часа назад
Я покажу, чем такое заканчивается.
ВСЕГДА именно этим и заканчиваются "покатушки от ДПС"
Рано или поздно.
Без вариантов.
Лично видел десятки таких ДТП.
ДэПСам потом отписываться приходится.
За мото вообще стараются не гоняться - те почти сразу бьются "на глушняк", уходя от погони.

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8k
Шурум-бурум 8 минут назад
очередные дети б@ядей
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47
Чумной Доктор 14 минут назад
они думают что это шутки но не у всех ментов есть чувство юмора или оно очень специфическое . Так что можно и огрести . тем более если мусор достал табельное и стрельнул - это ему надо написать 4 рапорта и 2 объяснительных - он будет очень очень злым. мусор пробежался - он не счастлив и отдышка .
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5k
SWR-SHKETY 40 минут назад
поколение дом 2 или Гта
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53k
pynh Час назад
оо, все пзда вам
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1k
Алексей 2 часа назад
показательный сюжет о том, что значит связаться с херовой компанией. Родители, интересуйтесь с кем общается и дружит ваш ребёнок.
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15k
Денис 2 часа назад
я надеюсь, этот взрослый, который помогал, при задержании "случайно" погиб? :)
Вообще странные ребята. Это только в кино от копов бандиты в погоне сваливают. А в жизни крайне редко. Да и какой смысл?
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51
Илья 2 часа назад
Попахивает премией Дарвина.
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