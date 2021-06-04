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В сети активно распространяется видео, снятое, предположительно, в казахстанском городе Аркалык. В нём взрослый мужчина помогает сидящему за рулем подростку уйти от полицейской погони.
Присутствует ненормативная лексика
Ещё и в интернет догадались выложить! Жаль, что видео обрывается на самом интересном месте.
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ВСЕГДА именно этим и заканчиваются "покатушки от ДПС"
Рано или поздно.
Без вариантов.
Лично видел десятки таких ДТП.
ДэПСам потом отписываться приходится.
За мото вообще стараются не гоняться - те почти сразу бьются "на глушняк", уходя от погони.
Вообще странные ребята. Это только в кино от копов бандиты в погоне сваливают. А в жизни крайне редко. Да и какой смысл?